Медведев — тёмная лошадка Уимблдона? Пока в успех Даниила на траве почти не верят

Уимблдон становится всё ближе, а дискуссии о кандидатах на победу – всё горячее. Как перед любым «Большим шлемом», болельщики и эксперты составляют топ игроков, способных проявить себя на грядущем мэйджоре. И я рискну включить в этот список россиянина Даниила Медведева.

Что на текущий момент имеет Даниил на траве: победа на турнире серии-250 на Мальорке (2021), финал в Хертогенбосхе и на «пятисотнике» в Галле (оба – в 2022 году), полуфинал Уимблдона (2023). Ещё у него есть способность прогрессировать как по ходу матчей, так и более глобально – из сезона в сезон. Заметить это можно как минимум по выступлению Медведева на Уимблдоне.

В пиковый период, когда Даниил завоевал больше всего трофеев – с 2018 по 2021 год – на британском ТБШ он добирался максимум до четвёртого круга. В 2022-м россиян до Уимблдона не допустили, а в 2023-м Медведев смог отлично спрогрессировать, завоевать в первой половине сезона сразу пять трофеев и подойти к мэйджору в Лондоне в хорошей форме. Такой, какой от него, как бы ни звучало парадоксально, мало кто тогда ожидал.

Всё дело в том, что подготовительные турниры перед прошлогодним Уимблдоном сложились для Даниила не лучшим образом: в Хертогенбосхе он завершил борьбу в первом круге, а в Галле потерпел поражение от Роберто Баутиста-Агута в четвертьфинале. Но британский «Большой шлем» Медведев при этом начал успешно. В Лондоне россиянин одолел двух первых соперников – Артура Фери и Адриано Маннарино – в трёх сетах, затем одну партию отдал Мартону Фучовичу, на отказе после двух выигранных сетов прошёл Иржи Легечку и провёл сложный пятисетовик с Кристофером Юбэнксом. Американец на траве – очень неприятный соперник, так что та победа над ним стала значимой для Даниила. Да, следом, в полуфинале, Медведев не смог навязать борьбу пиковому Карлосу Алькарасу, но тот Уимблдон он точно записал на свой счёт как удачный опыт и ту точку, из которой дальше на траве может расти.

В этом году Даниил перед Уимблдоном так же, как и в прошлом сезоне, не показал выдающихся результатов: он сыграл только в Галле, где завершил борьбу во втором круге. Россиянин провёл матчи с Нуну Боржешем (7:6, 6:4) и Чжан Чжичжэнем (3:6, 6:2, 6:7), и сказать, что эти встречи оказались для него провальными, нельзя. Медведев неплохо подавал: за две игры он набрал 22 эйса, а процент первой стабильно удержал выше 60%. Что касается выигранных розыгрышей, то на первой подаче Даниил забрал порядка 80% очков, а на второй – около половины. Показатели неидеальные, но достаточные для того, чтобы вокруг них выстраивать свою победную игру. Хоть эксперты и отмечают, что именно подача россиянина сейчас вызывает опасения.

При этом Медведев хорош в обороне и действиях в решающие моменты. Не удаётся ему на траве сразу брать инициативу в свои руки и с первых розыгрышей напрягать соперников, но опыт, игра на задней линии и попытки выходить к сетке помогают Даниилу держаться в матчах. Это всё также помогло россиянину подойти совсем близко к победе в матче с Чжичжэнем и по ходу встречи прибавить в атаке. Медведев вёл на решающем тай-брейке со счётом 4:1, но китайский теннисист стал в этот момент рисковать, точно подавать и разводить Даниила по углам. Чжан всё же чудом забрал тот матч, а после сказал, что ему, на самом деле, очень повезло.

Даниил Медведев Фото: Mike Hewitt/Getty Images

На турнире в Галле Медведев отметил, что ещё один проседающий компонент в его игре – это передвижение по корту. Особенно на быстрой траве. Однако этот минус Даниил вполне может перевести в плюс: он знает свои уязвимые места и часто находит способы, как эти слабости подтянуть. Тем более что у него на это перед Уимблдоном было достаточно времени.

Даниил нечасто оказывается фаворитом на травяных турнирах. Да и главным претендентом на победу в Лондоне его сложно назвать. Итальянский журналист Марио Боккарди, например, в социальных сетях составил личный топ игроков к Уимблдону и Медведева поставил в нём только на седьмое место. Даниила в этом рейтинге опередили отлично подающий Хуберт Хуркач, здорово передвигающийся по корту Алекс де Минор, восстанавливающийся после травмы, но опытный Новак Джокович и, ожидаемо, Янник Синнер с действующим чемпионом Карлосом Алькарасом.

Все эти игроки действительно в кое-каких деталях превосходят Медведева. Но у россиянина есть способность к самосовершенствованию, неплохая техническая база и потребность с каждым турниром улучшать свою форму к следующим важным соревнованиям (как минимум к Олимпиаде и US Open). Так что Даниил на грядущем Уимблдоне может стать тёмной лошадкой и тем, кто доставит проблемы более очевидным претендентам на победу.