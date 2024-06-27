Медведев, Мирра, Калинская и другие россияне в сетке Уимблдона. Болеем за наших

С 1 по 14 июля в Лондоне (Великобритания) пройдёт Уимблдон. Этот турнир, считающийся самым престижным из всех мэйджоров, проходит на травяном покрытии. В последнюю неделю июня прошли квалификационные соревнования, призванные определить по 16 спортсменов, которые дополнят мужскую и женскую сетки. В мужском отборе россиян не было, а в женский заявились 10 наших соотечественниц. До финала добралась лишь одна из них, а именно 20-летняя Эрика Андреева, старшая сестра Мирры.

В решающем матче квалификации соперницей Андреевой, занимающей 99-е место в рейтинге WTA, стала 22-летняя британка Сонай Картал, 295-я ракетка мира. В первом сете Андреева не смогла толком наладить подачу (60% попадания первой) и слишком часто ошибалась в розыгрышах. Это и стало причиной того, что россиянка проиграла партию. Эрика с большим трудом защитила подачу в первом гейме, после чего отдала четыре гейма подряд. Брейк-пойнтов на этом отрезке у неё не было. В шестом гейме Андреева отыграла один брейк, но на большее её не хватило. А в девятом гейме она и вовсе под ноль проиграла подачу — 6:3 в пользу Картал за 42 минуты.

Вторую партию Андреева провела откровенно слабо. В первых пяти геймах она выиграла всего-навсего четыре очка. После 0:5 надеяться на что-то было сложно. Британская соперница Эрики с третьего матчбола оформила уверенную победу — 6:3, 6:1 за 1 час 12 минут.

Несмотря на поражение, у Андреевой-старшей всё равно остаются шансы попасть в основную сетку как лаки-лузер, потому что она высоко стоит в рейтинге WTA. Если же этого не случится, то в мужской сетке Уимблдона выступят шестеро россиян и 11 россиянок.

Мужчины

Даниил Медведев (пятый номер посева)

Трава в предпочтениях чемпиона US Open 2021 года располагается где-то посередине между любимым хардом и нелюбимым грунтом. Год назад Медведев дошёл до полуфинала на Уимблдоне, и пока это высшее его достижение на лондонском мэйджоре. В этот раз ситуация осложняется тем, что Даниил не попал в топ-4 посева. Это означает, что он уже в четвертьфинале может пересечься с кем-то из представителей первой четвёрки. Нынешний травяной сезон россиянин начал не слишком удачно, проиграв во втором круге Галле.

Андрей Рублёв (6)

Перед каждым турниром «Большого шлема» приходит в голову вопрос: когда же Рублёв наконец победит в четвертьфинале мэйджора? В сезоне-2023 Андрей впервые в карьере добрался до этой стадии Уимблдона. Однако полуфиналов ТБШ у него по-прежнему нет: 10 поражений в 10 четвертьфиналах. В Галле в этом сезоне россиянин уступил в первом раунде.

Андрей Рублёв на «Ролан Гаррос» — 2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Карен Хачанов (21)

Последние два Уимблдона Хачанов пропустил. В сезоне-2022 всех россиян и белорусов отстранили от турнира, а год назад Карен пару месяцев не играл из-за травмы. На данный момент лучший результат россиянина на Уимблдоне — четвертьфинал-2021. Нынешний травяной сезон Хачанов начал неудачно, потерпев два поражения в двух встречах.

Роман Сафиуллин

Сафиуллин стал открытием прошлогоднего Уимблдона. В 2023-м он сенсационно добрался до четвертьфинала в Лондоне — излишне говорить, что это лучший его результат на мэйджорах. В текущем году Роман, как и Хачанов, проиграл на траве два матча из двух.

Павел Котов

Котов впервые выйдет на корты травяного турнира «Большого шлема». В этом сезоне Павел добился прогресса на мэйджорах: если в предыдущие годы у него было четыре поражения в четырёх матчах, то в 2024-м на его счету выход во второй круг на Australian Open и в третий — на «Ролан Гаррос». После Парижа россиянин не играл, так что травяной сезон начнётся для него только в июле.

Аслан Карацев

Полуфиналист Australian Open 2021 года пока выиграл лишь один матч в основной сетке Уимблдона. В 2023-м Карацев дошёл здесь до второго круга. Нынешний травяной сезон Аслан, как и другие наши одиночники, начал не лучшим образом. В Галле он проиграл в первом круге квалификации.

Женщины

Дарья Касаткина (14)

Касаткина, чей лучший результат на мэйджорах — полуфинал «Ролан Гаррос» 2022 года, шесть лет назад дошла до 1/4 финала Уимблдона. Сложно сказать, получится ли у первой ракетки России повторить то достижение. Как обычно, многое будет зависеть от жеребьёвки, которая состоится в пятницу, 28 июня. На первых двух мэйджорах в 2024-м Дарья не проходила дальше второго круга. На «пятисотнике» в Берлине она выиграла только один матч, а вот в Истбурне вышла в четвертьфинал. И как раз сегодня играет с чемпионкой US Open — 2021 Эммой Радукану.

Людмила Самсонова (15)

Именно на Уимблдоне Самсонова показала свой лучший результат на турнирах «Большого шлема». В сезоне-2021 она добралась здесь до 1/8 финала, а год спустя повторила это достижение на US Open. В этот раз с Людмилой связаны большие надежды российских болельщиков. В середине июня она завоевала титул в Хертогенбосхе. Потом, правда, Самсонова выбыла в первом круге «пятисотника» в Берлине и выиграла лишь один матч в Бад-Хомбурге, но будем считать, что спортсменка с толком использовала освободившееся время.

Анна Калинская (17)

Пока что на счету Калинской два поражения в двух матчах на Уимблдоне. Но перед нынешним Australian Open, где россиянка дошла до четвертьфинала, её статистика была ещё хуже: ни одной победы и четыре поражения в Мельбурне. Анна проводит свой лучший сезон, в том числе и на траве. На «пятисотнике» в Берлине она дошла до титульного матча, в котором уступила Джессике Пегуле.

Екатерина Александрова (22)

Трава — любимое покрытие Александровой. Именно такой вывод напрашивается при изучении результатов теннисистки. Екатерина дважды подряд выигрывала турнир в Хертогенбосхе, а в 2024-м остановилась в полуфинале. В Берлине она проиграла во втором круге, но там её соперницей была не кто-нибудь, а Кори Гауфф. На Бад-Хомбург россиянке, также потерпевшей поражение во втором раунде, не хватило сил. На Уимблдоне перед Александровой, выпавшей из топ-20 мирового рейтинга, стоит ответственная задача по защите очков за выход в четвёртый круг — пока это лучший результат Екатерины на ТБШ.

Мирра Андреева (24)

Год назад Мирра в 16 лет на своём первом Уимблдоне дошла до четвёртого круга. Почему бы сейчас не замахнуться на большее? Тем более что предпосылки к этому есть. На «Ролан Гаррос» позврослевшая на год теннисистка вышла в четвёрку сильнейших. И это под чутким руководством легендарной Кончиты Мартинес, чемпионки Уимблдона-1994. В Истбурне Андреева-младшая, правда, оступилась в первом круге, проиграв украинке Даяне Ястремской. Но, как и в случае с Самсоновой, будем считать, что ранний вылет поможет теннисистке подойти к Уимблдону готовой на все сто.

Анастасия Павлюченкова (25)

Свой первый Уимблдон финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года отыграла 17 лет назад. В сезоне-2016 Павлюченкова дошла до четвертьфинала лондонского мэйджора, а последние два турнира, как Карен Хачанов, пропустила. Анастасия открыла травяной сезон на этой неделе, проиграв в первом раунде Истбурна.

Вероника Кудерметова

Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», где Кудерметова никогда не проходила дальше второго круга. Пора ломать тенденцию! Настораживает, правда, что нынешний сезон явно не складывается для Вероники. На первых двух ТБШ она не одержала ни одной победы, в Хертогенбосхе и в Берлине прекращала борьбу после второго раунда. В результате Кудерметова опустилась на 36-ю строчку в мировой классификации.

Вероника Кудерметова на турнире WTA-500 в Берлине в 2024 году Фото: Inaki Esnaola/Getty Images

Анастасия Потапова

В последнее время Потапова прибавила на ТБШ. В 2023-м она впервые вышла в третий круг Уимблдона, а на «Ролан Гаррос» — 2024 дошла до 1/8 финала, чего ранее никогда не делала на мэйджорах. На турнире в Бирмингеме Анастасия выбралась в полуфинал, а вот в Истбурне снялась по ходу матча первого круга.

Диана Шнайдер

20-летняя спортсменка впервые сыграет в основе Уимблдонского турнира. В этом году Шнайдер потерпела два поражения в двух матчах на турнирах «Большого шлема». Травяной сезон для Дианы уже в разгаре. В Хертогенбосхе она выбыла в первом раунде, в Бирмингеме вышла в восьмёрку лучших, а в Бад-Хомбурге сегодня играет с бывшей второй ракеткой мира Паулой Бадосой.

Анна Блинкова

Блинкова, год назад дошедшая до третьего круга Уимблдона, откровенно неудачно вошла в этот травяной сезон. В Хертогенбосхе и в Бирмингеме она потерпела два поражения в двух встречах. В Бад-Хомбурге дела пошли на лад. В первом раунде Анна прошла чемпионку US Open — 2019 Бьянку Андрееску, а сегодня должна доиграть матч с Беатрис Хаддад-Майей, который из-за дождя растянулся на два дня.

Элина Аванесян

Аванесян, дважды подряд доходившая до 1/8 финала «Ролан Гаррос», впервые выступит на Уимблдоне. В Бирмингеме и в Истбурне она проиграла в первом круге, причём в последнем случае Элине пришлось сняться из-за травмы.

Жеребьёвка мужской и женской сеток Уимблдона состоится в пятницу, 28 июня. Турнир пройдёт с 1 по 14 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».