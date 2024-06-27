Касаткина разгромила чемпионку ТБШ. А Блинкова не выдержала два матча за день

На турнирах серии WTA-500 в Бад-Хомбурге и Истбурне в четверг, 27 июня, три россиянки поборолись за путёвки в полуфинал. Свои матчи в этот день провели Диана Шнайдер, Анна Блинкова и Дарья Касаткина.

Как и в предыдущий игровой день, первым запуском в Бад-Хомбурге сыграла Диана Шнайдер (47), в четвертьфинале она сразилась с Паулой Бадосой (113). Теннисистки встретились в пятый раз: до этого счёт в их противостоянии был 3-1 в пользу испанки. Трижды девушки играли в этом году, и два из этих матча завершились победой Бадосы.

Хороший боевой матч провели сегодня теннисистки. С первых геймов обе играли на высоких скоростях, выходили вперёд или плотно били с задней линии. Но уже к третьему гейму появились у девушек невынужденные ошибки, из-за которых они обменялись брейками. И всё же больше неточностей обрушилось на Бадосу, временами после проигранных очков она разводила руками, и переговаривалась с боксом. Старалась Паула играть под бэкхенд Шнайдер, но россиянка пускай и ошибалась с этого удара, однако в других компонентах игры была стабильна. Это помогло ей за 44 минуты и со счётом 6:3 оставить первый сет за собой.

Диана Шнайдер Фото: Cameron Smith/Getty Images

В перерыве между партиями пошёл дождь, игру остановили, и вернуться на корт теннисистки смогли почти через полтора часа. По возвращении Бадоса отдала первую же свою подачу. Более стабильна испанка стала только в середине второго сета, когда она смогла мощными ударами напрячь россиянку, подловить её на ошибках и с одним брейком выиграть три гейма подряд.

Здорово заиграла Бадоса, наладила подачу, немного раньше стала обрабатывать мячи и доставила тем самым много неудобств Шнайдер. Пришлось Диане побороться с самой собой и подстроиться под сопротивление соперницы, чтобы не отпустить контроль над игрой и не отдать этот сет, который справедливо перешёл в тай-брейк. Продолжали теннисистки активную борьбу, но четырежды, в самый неподходящий момент, Паула допустила совершенно необязательные ошибки, а россиянка за 1 час 47 минут и со счётом 6:3, 7:6 (3) забрала эту встречу.

Шнайдер впервые в карьере вышла в полуфинал турнира серии WTA-500. Путёвку в финал она разыграет с Эммой Наварро, а также по итогам соревнований займёт как минимум 41-ю, наивысшую для себя позицию в рейтинге. В случае победы в Бад-Хомбурге Диана может войти в топ-30.

Другая россиянка – Анна Блинкова (66) – доигрывала матч второго круга с Беатрис Хаддад-Майей (20). В среду, 26 июня, их встречу при счёте 6:3, 2:3 прервали дождь и наступление темноты. К тому моменту российская теннисистка продолжала уверенно держаться на своей подаче и не подпускать соперницу к атакам, а бразильская спортсменка начала разыгрываться и всё же находить пути для активных действий.

Продолжение матча, как казалось поначалу, должно было выдаться боевым. Сразу с брейком повела Хаддад-Майя, вышла подавать на сет при счёте 5:3, но не смогла выдержать игровое и психологическое давление со стороны Блинковой. Анне удалось забрать пять геймов подряд, провести на корте всего полчаса, а также благодаря собственной смелой игре и ошибкам соперницы завершить эту встречу (6:3, 7:5). В четвертьфинале россиянке предстояло сыграть с квалифаером Викторией Томовой (58). Их матч был запланирован на этот же игровой день последним запуском.

Встреча с Томовой стала для Блинковой первой в карьере, до четвертьфинальной игры с россиянкой Виктория прошла через квалификацию и победы над Татьяной Марией и Линдой Носковой.

Борьбу за полуфинал Блинкова начала удачно, с брейка и активных действий. Только Анна начала набирать темп, как при счёте 3:2, 40:15 на её подаче пошёл дождь, и встреча прервалась. Спустя 20 минут матч продолжился, а сет почти сразу со счётом 6:2 завершился в пользу россиянки. Качественные атаки проводит Анна и чисто подаёт: в стартовом сете на первой Блинкова выиграла 79% очков, а на второй – 60%. У Томовой же эти показатели составляли 50% и 45% соответственно.

Анна Блинкова Фото: Paul Harding/Getty Images

Во втором сете заметно прибавила Виктория: и на своей подаче закидывала россиянку эйсами, и на приёме находила ответ на всё, что посылала ей Анна. Томова словила невероятный кураж, на котором завершила партию всего за 25 минут и со счётом 6:1. Теперь же статистика зеркально отразилась в пользу теннисистки из Болгарии: на первой подаче Виктория забрала 76% очков, а на второй – 75%, у Анны же эти цифры продемонстрировали 44% и 33%.

Очень тяжёлым выдался решающий сет для обеих теннисисток: Томова продолжала забирать очки на кураже, а Блинкова будто играла из последних физических сил и допускала несвойственные ей ошибки. Невероятные усилия пришлось вложить Анне, чтобы вывести встречу в тай-брейк. Пять матчболов было у Блинковой, но ни одним из них она не воспользовалась. Томова в итоге завершила встречу со счётом 2:6, 6:1, 7:6 (9) и вышла в полуфинал на Донну Векич.

В Истбурне из россиянок в сетке осталась только Дарья Касаткина (14). Она за выход в полуфинал сыграла с чемпионкой US Open – 2021 Эммой Радукану (168). Обе теннисистки в предыдущем круге провели трёхсетовые встречи. Но если россиянка матч с Юань Юэ завершила за 1 час 52 минуты (3:6, 6:4, 6:0), то британской теннисистке с Джессикой Пегулой пришлось бороться 2 часа 44 минуты (4:6, 7:6, 7:5).

Для Касаткиной и Радукану эта встреча стала второй. В первый раз теннисистки играли друг с другом в Остраве на харде в 2022 году. Тогда победа осталась за россиянкой (7:5, 6:4).

В сегодняшней встрече Радукану отлично провела первый гейм на своей подаче, но сразу после этого растеряла концентрацию, проиграла пять геймов подряд и отдала россиянке сет (6:2). Касаткина в это время старалась играть надёжно, где-то выжидать неточностей соперницы и атаковать только из удобной позиции. В итоге за первую партию невынужденных ошибок у Дарьи набралось восемь, а у Эммы – 18.

Сегодня дискомфорт теннисисткам доставлял сильный ветер – он же в том числе вынудил Касаткину, идущую в начале второго сета с брейком, на несколько двойных ошибок и неудачную игру на своей подаче. Неидеально играла россиянка, не включала все свои мощности, из-за чего периодически допускала критичные ошибки. Но даже они не помешали Дарье завершить эту встречу в свою пользу с первого же матчбола (6:2, 6:2).

Теперь Касаткина продолжит путь к защите прошлогоднего финала полуфинальной встречей с Ясмин Паолини. За всеми событиями из Бад-Хомбурга и Истбурна следите на «Чемпионате».