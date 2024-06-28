Раньше на траве проводили сразу три «Шлема». А как же Уимблдон остался единственным?

Уимблдон – единственный турнир «Большого шлема», который сейчас играется на траве. Раньше ситуация была совершенно иная. US Open (с 1887 по 1974 год) и Australian Open (с 1905 по 1987 год) десятилетиями проводились на травяном покрытии, которое в конечном счёте было заменено на хард.

Трава – покрытие, обладающее богатой историей, ведь теннис начинался именно на нём. Раньше вид спорта даже имел приставку «lawn», что в переводе означает «газон» или «лужайка». Однако с течением времени трава теряла актуальность. Уимблдон – единственный по-настоящему крупный турнир на данном покрытии. Длительность травяной части сезона заметно меньше грунтовой и хардовой. Почему сложилась такая ситуация?

Нет ничего удивительного в том, что первые теннисные корты в XIX веке были преимущественно травяными. Технологии ещё не настолько развились, чтобы создавать искусственный акриловый хард. Трава считалась классикой, поэтому три из четырёх турниров «Большого шлема» изначально проводились на ней. Только «Ролан Гаррос» всегда отдавал предпочтение грунту, но игра на нём выглядела менее динамично.

В 1968 году началась Открытая эра, когда в теннис на высоком уровне начали играть только профессионалы. Вскоре все крупные турниры объединились под эгидой туров ATP и WTA. У игроков заметно возросли доходы, а также требования к комфорту и безопасности на корте.

Раньше игра в теннис на траве считалась классикой Фото: Douglas Miller/Getty Images

Травяное покрытие очень скользкое, а значит, травмоопасное. Часто у теннисистов ноги непроизвольно расползаются в противоположных направлениях (как в шпагате). Нагрузка на коленные и голеностопные суставы, а также на их связки повышается. Одно неловкое движение создаёт риск падения и получения серьёзной травмы, поскольку контроль над движением практически полностью теряется. Чего стоит один только недавний турнир в Берлине у женщин, где из-за травм снимались Арина Соболенко, Маркета Вондроушова и Онс Жабер. И это далеко не единичные случаи повреждений на «разминочных» соревнованиях перед Уимблдоном.

восстанавлива особый уход. Должна быть хорошая дренажная система, чтобы покрытие не становилось слишком мокрым. Постоянный полив и подстригание, применение удобрений, защита от болезней и паразитов – дополнительные заботы, которые требуют вложения немалых ресурсов. В придачу ко всему травяные корты изнашиваются быстрее остальных, а приводятся в нормальный вид дольше.

Игрокам было очень сложно выдерживать огромное количество крупных турниров на траве. В итоге US Open (в 1974 году) и Australian Open (в 1987-м) отказались от этого покрытия из-за необходимости серьёзного ухода, высоких финансовых затрат и жалоб на качество.

Трава имеет ряд недостатков, но в то же время это самое быстрое покрытие из используемых на крупных соревнованиях. Отскок очень низкий, а изменить его скорость можно только путём направления выращивания травинок и их высоты. На кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, где проходит Уимблдон, с 1995 года траву постригают коротко – до 8 мм. Это способствует динамичной игре, хотя организаторы решили не слишком увлекаться и сумели отрегулировать показатель скорости покрытия (Court Pace Rating или CPR) до отметки 37. Это больше, чем на US Open (35,7) и многих хардовых «Мастерсах», но меньше, чем на Australian Open (42). Отчасти подобный «ручной контроль» позволил испанцу Рафаэлю Надалю дважды выиграть Уимблдон (2008, 2010), хотя Король грунта, конечно же, куда лучше чувствует себя на кортах «Ролан Гаррос» (где CPR равен 21) или «Мастерсов» в Монте-Карло (24,9) и Риме (22), на которых он побеждал феноменальные 14, 11 и 10 раз соответственно.

Травяное покрытие требует сложного и затратного ухода Фото: Graham Chadwick/Getty Images

Траву выращивают в хорошо удобренной и гранулированной песчаной почве. На Уимблдоне используется износостойкая, долголетняя трава сорта «Плевел». Во время турнира после окончания каждого игрового дня (приблизительно в 21:30) корты поливают и накрывают водонепроницаемым полупрозрачным чехлом, чтобы туда проникал дневной свет. Это делается для того, чтобы во время жары влага из почвы не испарялась, а во время дождя дёрн не намокал. На Уимблдоне первое воскресенье является выходным днём, за исключением экстренных случаев. Корты активно заливаются водой, чтобы трава могла продержаться до конца турнира.

Каждое утро производится подстригание травы, укатка, обновление разметки (покраска линий) с использованием маркировочной машинки, краски на основе акрилового полимера с природным наполнителем и добавлением диоксида титана для повышения стойкости. Организаторы держат в секрете специальную технологию выведения травы на Уимблдоне, но, опять же, это однозначно сложный и требующий затраты значительного ресурса процесс.

На траве вероятность неправильного отскока намного выше, если сравнивать с другими покрытиями. Мяч часто попадает в кочку, большой куст, примятый или вытоптанный участок корта. Многое зависит от состояния травы в конкретный момент времени. Износ покрытия очень большой. На второй неделе примерно половина травы просто теряется, поскольку игроки её вытаптывают.

«Уимблдон – это два совершенно разных турнира. И на траве играется, только первый из них», — говорил легендарный семикратный чемпион Уимблдона Пит Сампрас.

Всё-таки есть теннисисты, которые извлекают выгоду из выступлений на травяном покрытии. В первую очередь это спортсмены с мощной подачей вроде того же Сампраса или Горана Иванишевича, который свой единственный «Шлем» взял именно на кортах Всеанглийского клуба (2001). Из теннисистов современной эпохи можно выделить Ника Кирьоса и Хуберта Хуркача. Австралиец и поляк пока не побеждали на Уимблдоне, но лучший результат на ТБШ за карьеру показали именно в Лондоне. Ник вышел в финал в 2022-м, а Хуберт добрался до полуфинала в сезоне-2021, повесив восьмикратному чемпиону турнира Роджеру Федереру «баранку» в третьем сете четвертьфинала и фактически отправив легендарного швейцарца на пенсию.

Роджер Федерер – самый титулованный теннисист в истории Уимблдона Фото: Julian Finney/Getty Images

Огромное количество эйсов, непринятые подачи, сорванные удары – всё это характерные черты игры на траве. Подобный стиль абсолютно не подходит грунтовикам. Если Рафаэль Надаль более-менее приспособился к Уимблдону, то у воспитанника его академии и ещё одного специалиста по игре на грунте Каспера Рууда с этим есть явные проблемы. 25-летний Рууд был второй ракеткой мира и трижды выходил в финалы ТБШ (дважды — на «Ролан Гаррос» и один раз — на US Open), но на Уимблдоне его лучший результат – пара попаданий во второй круг (2022, 2023). У Каспера нет никаких ожиданий от травяной части сезона, поэтому он не играет даже какие-нибудь мелкие турниры на этом покрытии.

«В 16 лет я впервые сыграл на траве. У меня нет опыта с детства. В Норвегии, к сожалению, нет травяных кортов. И есть игроки, которые любят играть плоско и наказывают за каждый удар с верхним вращением. Мне нужно очень низко садиться, вытаскивать плоские, низкие удары. А соперник может ждать мои кручёные мячи и пробивать. Для меня это самое сложное. С моей ракеткой и моим настроем мне очень трудно взять и сказать: «На этой неделе буду играть очень плоско и делать совершенно не то, что делал последние 20 лет». Это просто сложно. Конечно, у меня есть цель в какой-то момент хорошо здесь выступить», — объясняет свои неудачи на траве Рууд.

На травяном покрытии присутствует значительный элемент непредсказуемости. Особенно это касается женского тенниса, где в прошлом году сенсационно чемпионкой стала 42-я на тот момент ракетка мира Маркета Вондроушова.

Но и в мужском разряде топ-теннисист легко может отлететь от явного аутсайдера. Этот фактор не раз отмечал российский теннисист Даниил Медведев, который в прошлом году показал свой лучший результат на Уимблдоне (в полуфинале уступил будущему чемпиону Карлосу Алькарасу) и в целом всё лучше приспосабливается к данному покрытию.

«Мне нравится трава, но это очень тяжёлое покрытие — немного тяжелее, чем хард. Поэтому меня особенно поражает, что Новак выигрывает так много турниров на траве. Ведь на самом деле можно просто наткнуться на парня, который в этот день хорошо отподаёт, и тогда придётся побеждать на тай-брейках. А Новак так часто выигрывает 6:4, 6:4, 6:4 — вообще не знаю как. Вот почему трава — немного сложное для меня покрытие. Например, в 2022-м я проиграл Тиму ван Рейтховену в финале Хертогенбосха, хотя перед матчем чувствовал себя прекрасно, играл отлично. Но у него выдался хороший день, мощные удары проходили, и после игры я подумал: «Хорошо, он просто целый час туда-сюда стрелял виннерами, и я проиграл».

На харде вероятность подобной ситуации чуть снижается. Но я хочу играть на траве, на Уимблдоне. Мне нравится то, как я чувствую себя на траве. Она очень мягкая и приятная, на неё можно присесть или прилечь, можно прыгнуть за мячом. На траве ты очень расслаблен, особенно в хорошую погоду, когда светит солнце. Конечно, трава очень хорошо подходит для моей игры — в плане ударов, подачи, приёма. К ней непросто привыкнуть, но мне это удалось. Надеюсь, это мне поможет», — утверждал Медведев.

Даниил Медведев на Уимблдоне-2023 Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Конечно, одной лишь подачи мало для успеха на траве. Роджер Федерер и Новак Джокович отлично подают, но всё-таки не являются главными специалистами по эйсам. При этом Роджер выиграл Уимблдон рекордные восемь раз, а Новак имеет на один титул меньше и стремится догнать швейцарца. Просто игра Федерера и Джоковича настолько сбалансированная и универсальная, что они способны справиться со спецами по подачам на траве, пусть иногда те и доставляют им трудности. Серб вообще обожает это покрытие на Уимблдоне. Джокович даже завёл особый ритуал – часто после победных матчей он ест траву прямо с корта, не раз отмечая её особый вкус. Неудивительно, что именно такие мастера, как Роджер и Новак, подарили любителям тенниса, вероятно, лучший матч в истории Уимблдона, сыграв самый длинный финал в 2019 году.

В новейшей истории хард стал главным покрытием в теннисе. На нём проводятся два «Шлема» и в целом проходит бóльшая часть сезона. Далее идут грунт и трава, причём первому отдаётся явный приоритет. Многие теннисисты считают это несправедливым. Сейчас турниры на травяных кортах проводятся на Уимблдоне, в Галле, Лондоне (Queen's Club), Истборне, Хертогенбосхе, Бирмингеме, Штутгарте, Анталии, Санта-Понсе (Майорка) и Ньюпорте.

Травяной сезон длится шесть недель, но для большинства топ-теннисистов срок составляет около месяца. Например, Янник Синнер и Карлос Алькарас в этом году сыграли в Галле и Лондоне, после чего взяли недельную паузу и затем выступят на Уимблдоне. Каспер Рууд, как упоминалось выше, вообще появится только на Уимблдоне. Как и Новак Джокович, хотя ему чаще выходить на корт на траве помешала недавняя операция на колене. Первая ракетка мира в рейтинга WTA Ига Свёнтек по аналогии с Надалем преуспевает на грунте, поэтому тоже не играла на траве перед Уимблдоном.

Грунтовая часть сезона длится как минимум два с половиной месяца, а по факту даже больше, ведь мелкие турниры на этом покрытии проходят круглый год. Среди прочего Карлос Алькарас даже перед хардовыми «Мастерсами» в Индиан-Уэллсе и Майами заезжает в Южную Америку (Буэнос-Айрес. Рио-де-Жанейро) поиграть на грунте. На траве нельзя заработать много рейтинговых очков, если участвовать во всех турнирах. Самые статусные мужские соревнования на данном покрытии (если не считать Уимблдон) – «пятисотники» в Галле и Лондоне, которые проходят параллельно. Для сравнения – на грунте есть сразу три «Мастерса» (Монте-Карло, Мадрид, Рим), за титул на которых даётся 1000 очков. И они проводятся в разное время. Не говоря уже об огромном количестве турниров категории 250. У женщин ситуация чуть лучше. Есть три травяных «пятисотника» (Берлин, Бад-Хомбург, Истбурн) и только два грунтовых «тысячника» (Мадрид, Рим), но какого-то глобального отличия от ATP-тура не просматривается.

В разное время Роджер Федерер, Новак Джокович, Энди Маррей и другие известные теннисисты призывали с бóльшим уважением отнестись к траве и расширить часть сезона на этом покрытии, сделать некоторые турниры более статусными. Какое-то время ходили слухи, что «пятисотник» в Лондоне станет «Мастерсом», но до практического воплощения так и не дошло. На днях эту тему в очередной раз поднял Ник Кирьос, Он активно поддержал Эжени Бушар и Энди Роддика, которые заявили, что травяной сезон должен быть более продолжительным.

«На самом деле, теннис существует в основном на грунтовых кортах ATP-250», — с присущей ему иронией заявил Ник.

Ник Кирьос активно защищает теннис на травяном покрытии Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В каком-то смысле Кирьос прав. Некоторые теннисисты (в основном из Южной Америки) взлетели в рейтинге ATP во многом благодаря тому, что регулярно участвовали в мелких грунтовых турнирах преимущественно категории 250, где сетки выглядели очень слабо. Аргентинец Себастьян Баэс вообще находится на 18-м месте за счёт титулов в Китцбюэле, Рио и Сантьяго, где оппозиция оставляла желать лучшего. При этом по уровню игры Баэс всё-таки вряд ли объективно тянет на топ-20. Его соотечественники Томас Мартин Этчеверри (№31) и Мариано Навоне (№32) за счёт подобных соревнований набили себе достаточно рейтинга, чтобы быть сеяными на Уимблдоне, хотя больших подвигов на траве от них ждать не стоит.

Трава — историческое покрытие, на котором теннис зародился, развивался и превращался в один из самых популярных видов спорта в мире. Да, постепенно статус игры на данных кортах терялся, но, вероятно, в последние годы произошёл некоторый перегиб. Всё-таки игра на траве – это классика, которая не заслуживает быть совсем уж в тени хотя бы того же грунта.