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Жеребьёвка Уимблдона 2024, мужчины, женщины: турнирная сетка, с кем сыграют Медведев, Соболенко, Джокович, Синнер, Мирра

Жеребьёвка Уимблдона-2024! Кто встанет на пути Медведева к финалу? LIVE!
Даниил Сальников
Жеребьёвка Уимблдона-2024
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В пятницу определяются сетки главного травяного турнира. Вот-вот теннисисты узнают своих соперников. Все подробности – в трансляции.

В понедельник, 1 июля, в Великобритании стартует 137-й по счёту Уимблдон. А за три дня до начала соревнований пройдёт жеребьёвка, которая определит, как будут выглядеть одиночные сетки у мужчин и у женщин. Лидеры мирового тенниса Янник Синнер и Новак Джокович, которые получили первый и второй номера посева, возглавили свои половины сеток. В чьей части окажется Даниил Медведев, у которого теперь пятый номер посева? До какой стадии соревнований доберётся лидер россиян, неудачно выступивший на предварительных травяных турнирах? С кем сыграет в первом круге 17-летняя Мирра Андреева, в прошлом году добравшаяся тут до четвёртого круга? Как распределятся по сеткам другие россияне, которых набралось всего 17?

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Live Даниил Сальников

Трава — это уникальное покрытие для теннисного корта, которое требует особого ухода. Считанное количество турниров сейчас проводится на траве. Об этом наш рассказ.

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