Медведев попал в одну четверть к Синнеру: жеребьёвка мужской и женской сеток Уимблдона

Рублёв в полуфинале может сыграть с Джоковичем, а две россиянки в первом же круге сыграют с чемпионками ТБШ.

С 1 по 14 июля в Лондоне, столице Великобритании, пройдёт Уимблдонский турнир. Этот мэйджор, проводящийся на траве, считается самым престижным во всём теннисном календаре. Сегодня, 28 июня, прошла жеребьёвка обеих сеток Уимблдона в одиночном разряде. Из россиян выше всех в рейтинге ATP располагается победитель US Open 2021 года Даниил Медведев, получивший пятый номер посева.

Лучший результат Медведева на Уимблдоне — прошлогодний полуфинал. Поэтому нынешний турнир очень важен для россиянина в смысле защиты очков. Главная интрига перед нынешней жеребьёвкой заключалась вот в чём. Как и на «Ролан Гаррос», Даниил не попал первую четвёрку посева, и жребий был призван определить, в какую четверть попадёт первая ракетка России. Иными словами, предстояло выяснить, кто из четвёрки Янник Синнер/Новак Джокович/Карлос Алькарас/Александр Зверев станет потенциальным соперником Медведева по четвертьфиналу.

И этим оппонентом стал Синнер! Итальянец, выигравший Australian Open — 2024, впервые выступит на турнире «Большого шлема» в ранге лидера мирового рейтинга. Вот какой путь вырисовывается у Медведева: первый круг — Александр Ковачевич, второй — либо Александр Мюллер, либо квалифаер Юго Гастон (оба представляют Францию, а с теннисистами из этой страны Даниил далеко не всегда играет успешно), третий — Чжан Чжичжэнь (32), четвёртый — Григор Димитров (10), четвертьфинал — Янник Синнер (1), полуфинал — Карлос Алькарас (3)/Каспер Рууд (8), финал — Новак Джокович (2)/Александр Зверев (4).

Андрею Рублёву (6) досталась такая сетка: в первом круге Рублёв сыграет с Франсиско Комесаньей, во втором его соперником может стать другой аргентинец Федерико Кория, в третьем — Лоренцо Музетти (25), в четвёртом — Стефанос Циципас (11), в 1/4 финала — Александр Зверев (4), в полуфинале — Новак Джокович (2), в финале — Янник Синнер (1)/Карлос Алькарас (3)/Даниил Медведев (5).

У Синнера в полуфинале и в финале возможны те же соперники, что и у Медведева. В первом круге у Янника будет «дерби тёзок» с немцем Ханфманом, а во втором круге победитель этого матча выйдет на финалиста Уимблдона-2021 Маттео Берреттини. В третьем круге Синнер, возможно, сыграет с Таллоном Грикспором (27), а в четвёртом — с Беном Шелтоном (14).

24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович начнёт турнир матчем с чешским квалифаером Витом Копривой. В третьем круге серба может ожидать Томас Мартин Этчеверри (30), в четвёртом — Хольгер Руне (15)/Карен Хачанов (21), в четвертьфинале — Хуберт Хуркач (7)/Алекс де Минор (9), в полуфинале — Александр Зверев (4)/Андрей Рублёв (6), в финале — Янник Синнер (1)/Карлос Алькарас (3)/Даниил Медведев (5). Хачанов, к слову, в первом круге сыграет с Асланом Карацевым, так что как минимум одно российское дерби в мужской сетке обеспечено.

В женской сетке россиянок, как и на предыдущих пяти мэйджорах, в первой восьмёрке посева не оказалось. Вот какими могут быть женские четвертьфиналы на Уимблдоне-2024:

Соболенко вследствие потери одной позиции в рейтинге WTA получила третий номер посева, а не второй, как на предыдущих ТБШ. Как видим, белоруска попала в одну половину с Гауфф. В этом смысле для Арины ничего не изменилось, как если бы она была второй сеяной. А в верхней части сетки полуфинальную пару могут составить Свёнтек и Рыбакина.

Во время жеребьёвки оставшихся сеяных случилась неразбериха. Когда вытащили номер Беатрис Хаддад-Майи, вместо неё в сетке загорелось имя Мирры Андреевой. На тот момент сетка не соответствовала тому, что получилось в итоге. Приоритет, разумеется, отдали вытащенному номеру, а не тому, что отразилось на экране, и Мирра оказалась в другой части сетки.

Мирра Андреева тренируется во время Уимблдона-2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Что же касается результатов жеребьёвки, то первая ракетка России Дарья Касаткина оказалась в той же части сетки, что и Мирра Андреева. Они могут встретиться уже в третьем круге. При этом Мирре достались очень интересные соперницы — как по первому кругу, так и потенциальные. На старте турнира она сыграет с перспективной чешкой Брендой Фрухвиртовой, а победительница этого противостояния сразится либо с бывшей второй ракеткой мира Паулой Бадосой, либо с финалисткой «Ролан Гаррос» — 2023 Каролиной Муховой, которая ещё недавно была в топ-10 мирового рейтинга, но пропустила несколько месяцев из-за травмы и опустилась в классификации. Теннисистка, которая выберется из этой части сетки, в 1/8 финала может сыграть с Ариной Соболенко. Далее см. потенциальный состав четвертьфиналов чуть выше.

Две россиянки получили в соперницы чемпионок турниров «Большого шлема». Екатерина Александрова (22) в первом круге сыграет с победительницей US Open 2021 года Эммой Радукану, получившей уайлд-кард, а Вероника Кудерметова — с чемпионкой «Ролан Гаррос» того же года Барборой Крейчиковой (31). Александрова в случае выхода в третий круг может сыграть там с Марией Саккари (9), а Кудерметова — с Маркетой Вондроушовой (6).

В третьем круге не исключено ещё одно российское дерби: Анна Калинская (17) — Людмила Самсонова (15). В этой же части сетки оказалась Элина Аванесян, которая может сыграть с Самсоновой во втором круге. А 20-летней Диане Шнайдер досталась невероятно сложная сетка. В первом круге она сыграет с бывшей первой ракеткой мира Каролиной Плишковой, чья убойная подача наиболее опасна именно на траве; во втором круге победительница этой встречи выйдет либо на двукратную победительницу AO Викторию Азаренко (16), либо на чемпионку US Open — 2017 Слоан Стивенс, а в 1/16 финала вероятно пересечение с Эммой Наварро (19) — ну или с четырёхкратной чемпионкой ТБШ Наоми Осакой (WC).

Будет в первом круге и встреча чемпионок ТБШ. Пятикратная победительница мэйджоров первая ракетка мира Ига Свёнтек сразится с чемпионкой Australian Open — 2020 Софьей Кенин. Забавно, что в первом круге AO-2024 Кенин тоже попала на Свёнтек, и тогда полька победила.

Уимблдон-2024 пройдёт с 1 по 14 июля. У мужчин титул защищает Карлос Алькарас, у женщин — Маркета Вондроушова. За всеми событиями турнира «Большого шлема» в Лондоне следите на «Чемпионате».