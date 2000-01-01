ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Рекордные призовые на Уимблдоне-2024
Рекордные призовые на Уимблдоне-2024
Организаторы Уимблдона объявили рекордный призовой фонд на турнир в 2024 году. На какие суммы могут рассчитывать Даниил Медведев, Мирра Андреева и другие россияне?
AMP-версия
Общий призовой фонд
Общий призовой фонд
2021 – £ 35,016 млн
2022 – £ 40,35 млн
2023 – £ 44,75 млн
2024 – £ 50 млн — это рекорд.
Первый круг
Первый круг
2021 – £ 48 тыс.
2022 – £ 50 тыс.
2023 – £ 55 тыс.
2023 – £ 60 тыс.
Второй круг
Второй круг
2021 – £ 75 тыс.
2022 – £ 78 тыс.
2023 – £ 85 тыс.
2034 – £ 93 тыс.
Третий круг
Третий круг
2021 – £ 115 тыс.
2022 – £ 120 тыс.
2023 – £ 131 тыс.
2024 – £ 143 тыс.
Четвёртый круг
Четвёртый круг
2021 – £ 181 тыс.
2022 – £ 190 тыс.
2023 – £ 207 тыс.
2024 – £ 226 тыс.
1/4 финала
1/4 финала
2021 – £ 300 тыс.
2022 – £ 310 тыс.
2023 – £ 340 тыс.
2024 – £ 375 тыс.
Полуфинал
Полуфинал
2021 – £ 465 тыс.
2022 – £ 535 тыс.
2023 – £ 600 тыс.
2019 – £ 715 тыс.
Финал
Финал
2021 – £ 0,9 млн
2022 – £ 1,05 млн
2023 – £ 1,175 млн
2024 – £ 1,40 млн
Титул
Титул
2021 – £ 1,7 млн
2022 – £ 2 млн
2023 – £ 2,35 млн
2024 – £ 2,70 млн.
На Уимблдоне-2024 будут рекордные призовые. Сколько получат россияне?
Читайте также
Главные достижения Анны Дмитриевой
Главные достижения Анны Дмитриевой
Крутейшая реклама документалки про Федерера. Видео
Крутейшая реклама документалки про Федерера. Видео
Де Минор и Бултер вновь взяли титулы в один день
Де Минор и Бултер вновь взяли титулы в один день
Образы Медведева и Шараповой с вечеринки в Марокко
Образы Медведева и Шараповой с вечеринки в Марокко
Алькарас побил возрастной рекорд Надаля
Алькарас побил возрастной рекорд Надаля
Свёнтек повторила крутой рекорд Серены Уильямс!
Свёнтек повторила крутой рекорд Серены Уильямс!
Свёнтек и Гауфф — второй по возрасту дуэт в топ-2
Свёнтек и Гауфф — второй по возрасту дуэт в топ-2
Свёнтек повторила мощный рекорд Навратиловой
Свёнтек повторила мощный рекорд Навратиловой
Свёнтек в топ-4 по победным сериям на «РГ»
Свёнтек в топ-4 по победным сериям на «РГ»
Италия установила крутое достижение на ТБШ
Италия установила крутое достижение на ТБШ
Андреевой покорился особый возрастной рекорд
Андреевой покорился особый возрастной рекорд
Андреева — самая юная полуфиналистка ТБШ за 27 лет
Андреева — самая юная полуфиналистка ТБШ за 27 лет
«РГ»-2024 стал особым из-за снятия Джоковича
«РГ»-2024 стал особым из-за снятия Джоковича
Синнер станет 29-й первой ракеткой мира
Синнер станет 29-й первой ракеткой мира
У Джоковича два новых мощных рекорда на ТБШ!
У Джоковича два новых мощных рекорда на ТБШ!
Андреева установила крутое достижение на «РГ»
Андреева установила крутое достижение на «РГ»

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android