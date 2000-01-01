Рекордные призовые на Уимблдоне-2024
Организаторы Уимблдона объявили рекордный призовой фонд на турнир в 2024 году. На какие суммы могут рассчитывать Даниил Медведев, Мирра Андреева и другие россияне?
Общий призовой фонд
2021 – £ 35,016 млн
2022 – £ 40,35 млн
2023 – £ 44,75 млн
2024 – £ 50 млн — это рекорд.
2022 – £ 40,35 млн
2023 – £ 44,75 млн
2024 – £ 50 млн — это рекорд.
Первый круг
2021 – £ 48 тыс.
2022 – £ 50 тыс.
2023 – £ 55 тыс.
2023 – £ 60 тыс.
2022 – £ 50 тыс.
2023 – £ 55 тыс.
2023 – £ 60 тыс.
Второй круг
2021 – £ 75 тыс.
2022 – £ 78 тыс.
2023 – £ 85 тыс.
2034 – £ 93 тыс.
2022 – £ 78 тыс.
2023 – £ 85 тыс.
2034 – £ 93 тыс.
Третий круг
2021 – £ 115 тыс.
2022 – £ 120 тыс.
2023 – £ 131 тыс.
2024 – £ 143 тыс.
2022 – £ 120 тыс.
2023 – £ 131 тыс.
2024 – £ 143 тыс.
Четвёртый круг
2021 – £ 181 тыс.
2022 – £ 190 тыс.
2023 – £ 207 тыс.
2024 – £ 226 тыс.
2022 – £ 190 тыс.
2023 – £ 207 тыс.
2024 – £ 226 тыс.
1/4 финала
2021 – £ 300 тыс.
2022 – £ 310 тыс.
2023 – £ 340 тыс.
2024 – £ 375 тыс.
2022 – £ 310 тыс.
2023 – £ 340 тыс.
2024 – £ 375 тыс.
Полуфинал
2021 – £ 465 тыс.
2022 – £ 535 тыс.
2023 – £ 600 тыс.
2019 – £ 715 тыс.
2022 – £ 535 тыс.
2023 – £ 600 тыс.
2019 – £ 715 тыс.
Финал
2021 – £ 0,9 млн
2022 – £ 1,05 млн
2023 – £ 1,175 млн
2024 – £ 1,40 млн
2022 – £ 1,05 млн
2023 – £ 1,175 млн
2024 – £ 1,40 млн
Титул
2021 – £ 1,7 млн
2022 – £ 2 млн
2023 – £ 2,35 млн
2024 – £ 2,70 млн.
2022 – £ 2 млн
2023 – £ 2,35 млн
2024 – £ 2,70 млн.
На Уимблдоне-2024 будут рекордные призовые. Сколько получат россияне?
Читайте также
Главные достижения Анны Дмитриевой
Крутейшая реклама документалки про Федерера. Видео
Де Минор и Бултер вновь взяли титулы в один день
Образы Медведева и Шараповой с вечеринки в Марокко
Алькарас побил возрастной рекорд Надаля
Свёнтек повторила крутой рекорд Серены Уильямс!
Свёнтек и Гауфф — второй по возрасту дуэт в топ-2
Свёнтек повторила мощный рекорд Навратиловой
Свёнтек в топ-4 по победным сериям на «РГ»
Италия установила крутое достижение на ТБШ
Андреевой покорился особый возрастной рекорд
Андреева — самая юная полуфиналистка ТБШ за 27 лет
«РГ»-2024 стал особым из-за снятия Джоковича
Синнер станет 29-й первой ракеткой мира
У Джоковича два новых мощных рекорда на ТБШ!
Андреева установила крутое достижение на «РГ»