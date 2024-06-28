Шнайдер спасла тяжёлый трёхсетовик и вышла в финал Бад-Хомбурга! Касаткина дожала Паолини

Диана по ходу матча вызывала врача, а Дарья ругалась на ракетку. Но теперь они поборются за первые титулы на траве.

На турнирах серии WTA-500 в Бад-Хомбурге и Истбурне в пятницу, 28 июня, прошли полуфинальные матчи. Из россиянок в них приняли участие Диана Шнайдер и Дарья Касаткина.

Диана Шнайдер (47) в Бад-Хомбурге за первый финал «пятисотника» в карьере поборолась с Эммой Наварро (19). Девушки встретились во второй раз: до этого они играли между собой месяц назад в финале грунтового турнира серии WTA-125 в Париже. В том матче победу одержала российская теннисистка (6:2, 3:6, 6:4).

На пути к полуфиналу в Бад-Хомбурге Шнайдер переиграла Анжелику Кербер, Даяну Ястремскую и Паулу Бадосу. Наварро же в Германии одолела Жаклин Кристиан, Питон Стирнс и Каролину Возняцки.

Начали теннисистки сегодняшнюю встречу с очень цепкой игры. На первые три гейма, два из которых тяжело сложились для Шнайдер на её подаче, они потратили 19 минут. В третьей мини-партии счёт девять раз доходил до «ровно»: четыре брейк-пойнта смогла отыграть Диана, но точности для того, чтобы сохранить за собой и пятое опасное очко, не хватило. Наварро повела с преимуществом – 2:1 – но уже в середине партии россиянка после того, как уступала со счётом 1:3, 15:40 на своей подаче, смогла сделать обратный брейк.

Сегодня сложнее в сравнении с предыдущими матчами Шнайдер доставалась победа в розыгрышах, приходилось много терпеть и психологически не выпадать из игры. Наварро играла качественно, старалась забирать очки быстрыми атаками и гонялась за многими мячами, которые ей по углам раскидывала россиянка.

Исход первого сета решился буквально в нескольких важных розыгрышах на подаче Наварро при счёте 5:6. Пару раз дрогнула рука у американской теннисистки, а россиянка, напротив, заиграла чуть увереннее и точнее. В результате Шнайдер за 1 час 4 минуты завершила стартовую партию в свою пользу (7:5). Даже несмотря на большее количество невынужденных ошибок по сравнению с соперницей (24 у россиянки против 15 у американки).

Диана Шнайдер Фото: Cameron Smith/Getty Images

Второй сет, как и первый, тяжело складывался для Дианы. Две свои подачи она отдала сопернице, рисковала и вовсе упустить партию с «баранкой», но забрать пару своих геймов россиянке помогли ошибки Наварро в важных розыгрышах. В остальном же американка выглядела свежее и стабильнее россиянки. Это позволило Эмме со счётом 6:2 забрать партию и перевести игру в решающий сет.

Шнайдер искала возможности для агрессивных ударов и контратак, но мячи слишком часто улетали в аут. В середине решающей партии россиянка вызывала врача, пожаловалась на боли в шее и взяла медицинский тайм-аут. Сразу после этого Диана забрала подачу соперницы, а Эмма наколотила невынужденных ошибок и сама упустила из рук преимущество, с которым шла на протяжении всей встречи. Россиянка в результате одержала победу со счётом 7:5, 2:6, 6:3.

Для Шнайдер это первый финал на траве и на турнире серии WTA-500. За трофей в Бад-Хомбурге она поборется с победительницей встречи Виктория Томова/Донна Векич. По итогам соревнований Диана как минимум займёт 36-ю, наивысшую для себя строчку в рейтинге. В случае победы россиянка станет 30-й ракеткой мира.

Дарья Касаткина в Истбурне тоже поборолась за выход в финал. Путёвку в решающую стадию россиянка (14) разыграла с Ясмин Паолини (7). Для девушек эта встреча стала шестой, практически все их предыдущие матчи прошли в напряжённой борьбе. В прошлый раз теннисистки играли на грунте в Палермо в июле прошлого года, тогда итальянка за 2,5 часа одержала победу со счётом 6:4, 4:6, 6:3. Дарья в последний раз переигрывала Ясмин в 2019 году.

Если в предыдущих трёх матчах в Истбурне с Синьюй Ван, Юань Юэ и Эммой Радукану Касаткиной потребовалось время, чтобы влиться в игру, то сегодняшнюю встречу с Паолини она сразу начала с активных действий и удачной игры на приёме. Казалось, что после этого Дарье будет легко перехватить инициативу, но помешала ей в этом нестабильная подача, из-за которой в следующем же гейме россиянка не смогла подтвердить сделанный ранее брейк.

В первой партии Касаткина отдала ещё пару своих подач, чем здорово помогла итальянке. Паолини и сама играла гораздо острее и чище, Касаткиной же не хватало инициативы и уверенности в действиях. В результате Ясмин за 42 минуты и со счётом 6:3 забрала стартовый сет, а также в статистике заметно превзошла Дарью по количеству активно выигранных розыгрышей (13 у итальянки против 3 у россиянки).

Ясмин Паолини Фото: Charlie Crowhurst/Getty Images

Касаткина продолжила бороться, гонять соперницу по углам и саму себя к сетке. Немного на взводе при этом была Дарья и в третьем гейме выругалась на ракетку. В шестом гейме россиянка добыла себе четыре брейк-пойнта, но из-за излишне осторожной игры не смогла реализовать ни один из них, хотя следующую свою подачу она уверенно забрала под ноль.

Паолини сегодня, как и всегда, старалась действовать агрессивно, но много промахивалась, хоть и те атаки, что проходили у итальянки, оказывались великолепны. Не хватило Ясмин концентрации в решающих розыгрышах, из-за чего она со своей же подачи отдала второй сет Касаткиной (7:5).

Решающая партия началась с мощного приёма в исполнении Паолини и её раннего брейка. При счёте 2:2 итальянка вновь заработала три шанса выйти вперёд, но Касаткина проявила выдержку и блестяще спасла свою подачу с 0:40. После этого что-то переменилось в игре Ясмин: посыпались странные неточности, пропал игровой настрой и ослабились атаки. Вся инициатива перешла в руки к Дарье. Россиянка качественно чередовала агрессивные действия с игрой из обороны, что помогло ей выйти из этой встречи победителем. Она с четвёртого матчбола одолела сопротивляющуюся Паолини со счётом 3:6, 7:5, 6:3.

Касаткина вышла в четвёртый финал в этом сезоне и третий – в карьере на траве. Она также защитила очки за прошлогоднюю решающую стадию в Истбурне. Теперь за первый с 2022 года титул Дарья поспорит с Лейлой Фернандес. А за всеми событиями из Бад-Хомбурга и Истбурна следите на «Чемпионате».