Неудобные французы, Синнер и Алькарас: путь Медведева к финалу Уимблдона-2024

В четверг, 28 июня, состоялась жеребьёвка мужской и женской сеток Уимблдона, который пройдёт с 1 по 14 июля. В отличие от предыдущих мэйджоров, организаторы распределили участников по сетке не до, а после завершения квалификации, что позволяет провести анализ уже сейчас. По итогам жеребьёвки выяснилось, что чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, получивший пятый номер посева, попал в одну четверть к победителю Australian Open — 2024 Яннику Синнеру, проводящему свой первый турнир в ранге лидера рейтинга ATP.

Но до Синнера ещё надо добраться. Год назад Медведев дошёл до полуфинала Уимблдона. Это означает, что в текущем розыгрыше ему предстоит защищать 800 очков. И сделать это будет очень непросто. По большому счёту лёгкая прогулка Даниилу светит разве что в первом круге.

25-летний американец сербского происхождения Александр Ковачевич вряд ли представляет собой серьёзную угрозу. Медведев никогда не играл с этим теннисистом, занимающим 86-е место в мировой классификации. Лучший результат Ковачевича — 83-я строчка, на которую он забрался 10 июня. Американец чаще играет на «челленджерах», нежели на уровне ATP, а в основной сетке Уимблдона выступит впервые. На Australian Open — 2024 Александр выиграл свой первый матч на уровне ТБШ.

Александр Ковачевич на «Ролан Гаррос» — 2024 Фото: Clive Mason/Getty Images

А вот начиная со второго раунда возможны сложности. Если Медведев пройдёт Ковачевича, то сыграет либо с Александром Мюллером, либо с квалифаером Юго Гастоном. Оба теннисиста представляют Францию, а Даниил исторически неудачно играет с представителями этой страны. О том, почему так происходит, мы попытались разобраться чуть раньше в этом сезоне. Тот материал ни в малейшей степени не утратил актуальности.

Здесь лишь укажем, что Медведев за карьеру по разу успел сыграть с этими французами и одержал две победы. Гастона Даниил обыграл 7:6 (9:7), 6:4 в четвертьфинале «Мастерса» в Париже в 2021 году. Мюллера он разгромил с двумя «баранками» на одном из хардовых «челленджеров» в 2016-м, но это было так давно, что можно не принимать во внимание.

В третьем круге наиболее вероятным соперником Медведева видится китаец Чжан Чжичжэнь (32). И это неприятный сюрприз. Все ведь помнят, что именно этот теннисист совсем недавно выбил россиянина во втором круге травяного турнира в Галле? Даниил проиграл в упорной борьбе: 3:6, 6:2, 6:7 (5:7). Восемь лет назад Медведев победил Чжан Чжичжэня в квалификации грунтового турнира в Ницце, но это тоже, очевидно, не в счёт.

Чжан Чжичжэнь на турнире ATP в Галле в 2024 году Фото: Thomas F. Starke/Getty Images

В четвёртом раунде, то есть в 1/8 финала, Медведев может сыграть с Григором Димитровым (10). Это если исходить из рейтинга. По всей видимости, если Даниил доберётся до этой стадии, то сразится с кем-либо из теннисных ветеранов. Здесь и 22-й сеяный Адриан Маннарино, и Гаэль Монфис (опять сплошные французы), и трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка… С Маннарино у Медведева по личным встречам 3-4, с Монфисом и Вавринкой — по 2-2.

Ну а в четвертьфинале, как уже говорилось, вероятен матч Медведев — Синнер. Одно время итальянец был клиентом россиянина, уступая 0-6 по личным, но последние пять игр остались за Янником. И если дело дойдёт до новой встречи, очень не хочется, чтобы счёт сравнялся. Кто может помешать Синнеру встретиться с Медведевым в 1/4 финала? Если навскидку, то финалист Уимблдона 2021 года Маттео Берреттини (во втором круге) и Бен Шелтон (14) в четвёртом. Вместе с тем стоит понимать, что невыход Синнера в четвертьфинал в любом случае станет сенсацией, с кем бы он ни играл.

Янник Синнер на тренировке перед Уимблдоном-2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В полуфинале Медведев может сразиться с такими теннисистами, как Карлос Алькарас (3), Каспер Рууд (8). Здесь, конечно, предпочтительнее было бы встретиться с Руудом. Каспер, клиент Даниила (0-3 по личным), не особый любитель травы (4-6 за карьеру на уровне ATP). Алькарас же действующий чемпион Уимблдона, и этим всё сказано. Мотивация у него будет просто зашкаливать. И по личным встречам Карлос впереди: 4-2.

Финал — это, наверное, Новак Джокович (2), если серб будет в идеальной форме. Возможен вариант, при котором соперником Медведева в битве за титул станет его давний знакомый Александр Зверев (4). Однако хотелось бы, чтобы это был Андрей Рублёв (6). Наконец, ни в коем случае нельзя списывать со счетов Хуберта Хуркача (7), обладателя одной из лучших подач в туре. На всякий случай напомним статистику личных встреч Медведева с этими теннисистами: с Джоковичем — 5-10, со Зверевым — 12-7, с Рублёвым — 7-2, с Хуркачем — 3-3.

Уимблдон 2024 года пройдёт с 1 по 14 июля. За всеми событиями турнира «Большого шлема» в Лондоне следите на «Чемпионате».