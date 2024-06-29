Алькарас едет на Уимблдон защищать титул. И вряд ли кто-то сможет ему помешать

Уже в ближайший понедельник, 1 июля, в Лондоне стартует знаменитый турнир – Уимблдон. Старейшее из теннисных соревнований, впервые проведённое ещё в 1877 году, уже несколько десятилетий единственный «Шлем», проходящий на траве, наиболее специфическом покрытии в современном теннисе. Его действующим победителем является Карлос Алькарас, который и сейчас один из главных фаворитов. Предлагаем оценить шансы третьего сеяного защитить свой титул.

Можно сказать, что в прошлом году Карлос выиграл Уимблдон практически из ниоткуда. Нет, сам он, безусловно, уже был топ-теннисистом, чемпионом US Open – 2022, первой ракеткой мира по итогам того же сезона (причём самым юным за всю историю мужского тенниса) – но на траве до 2023-го провёл всего два турнира. В 2021 году Алькарас с трудом прошёл первый круг Уимблдона, а во втором без борьбы уступил Даниилу Медведеву, а годом позже добрался там до 1/8 финала, не встретив по пути сильных соперников, и проиграл Яннику Синнеру.

В 2023-м Алькарас впервые в карьере дошёл до полуфинала «Ролан Гаррос», откуда был выбит Новаком Джоковичем, причём в третьем и четвёртом сетах практически не мог играть из-за судорог, во многом вызванных нервами. Несмотря на это, испанец впервые отправился на подготовительный турнир перед Уимблдоном, знаменитый Queen’s Club в Лондоне – и после непростой победы над лаки-лузером Артуром Риндеркнешем в первом круге не отдал никому ни сета, хотя его соперниками дальше были Иржи Легечка, Григор Димитров, Себастьян Корда и Алекс де Минор.

Карлос Алькарас — победитель Уимблдона 2023 года Фото: Julian Finney/Getty Images

Первый титул на траве явно придал испанцу уверенности в своих силах на этом покрытии. На Уимблдоне он начал легко разбираться с одним соперником за другим и на пути к финалу проиграл всего две партии, не проведя ни одного пятисетового матча. Без проблем повержены были в том числе Хольгер Руне в четвертьфинале и Даниил Медведев в полуфинале.

В решающем же матче Карлоса ждал главный «босс» и Уимблдона, и тенниса в целом – Новак Джокович. Серб подошёл к тому турниру в качестве его семикратного чемпиона и не проигрывал там с 2017 года – причём тогда, как и в 2016-м, он был в откровенно плохом состоянии из-за проблем со здоровьем и мотивацией.

Победа в финале позволила бы Новаку выиграть пятый Уимблдон подряд (в 2020-м турнир не был проведён из-за пандемии) и сравняться по этому показателю с Бьорном Боргом и Роджером Федерером, а также догнать швейцарца по общему количеству титулов на турнире. Однако Карлос одержал прекрасную волевую победу за 4 часа 43 минуты со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 и выиграл свой второй мэйджор в карьере, показав, что сделал выводы из поражения от Джоковича в полуфинале «Ролан Гаррос» пятью неделями ранее, а также что быстро адаптируется к новым условиям и непривычному покрытию.

Подчеркну ещё раз – до сезона-2023 Алькарас провёл на траве всего шесть (!) матчей, из которых выиграл четыре. Это определённо не позволяло относить его к числу главных фаворитов Уимблдона перед стартом прошлогоднего травяного сезона, но Карлос опроверг прогнозы и одолел даже Новака, который долго был непобедимым на этих кортах – и, зная характер серба, явно очень хотел как минимум повторить рекорд Роджера.

Что касается нынешнего года, то титул в Queen’s Club Карлос не защитил, проиграв уже во втором круге британцу Джеку Дрэйперу. Однако здесь нужно учесть, что на этот раз испанец стал триумфатором «Ролан Гаррос», причём в концовке мэйджора выиграл два тяжёлых пятисетовика подряд – у Синнера в полуфинале и у Зверева в финале. После такого успеха как минимум психологически непросто быстро переключиться на куда менее значимый турнир ATP-500 в Лондоне, а время подготовиться к Уимблдону у Алькараса было – от его поражения там до старта травяного «Шлема» больше полутора недель.

Несмотря на эту раннюю осечку, у Карлоса великолепная статистика на траве – 85% побед. Да, матчей он провёл пока не так много, выиграв 17 и проиграв три, и всерьёз оценивать его результаты можно будет года через два-три, но на данный момент Алькарас на травяных кортах находится на уровне легенд тенниса. Так, пятикратный чемпион Уимблдона Бьорн Борг выиграл на траве 82% матчей, семикратный триумфатор этого турнира Пит Сампрас – 83,5%. У Федерера 87% побед на этом покрытии, у Джоковича – 86%.

Все остальные действующие топ-теннисисты имеют куда более низкий процент. Например, у Синнера, который многими котируется как главный фаворит предстоящего Уимблдона, всего 68% побед на траве. Медведев может «похвастать» 66%, Зверев – 65,5%, у Циципаса и вовсе лишь 57%. Из тех, кто в последние годы здорово выступал на Уимблдоне, высокий процент можно отметить у Маттео Берреттини, финалиста 2021 года (80%), но он сейчас едва ли хорошо готов физически.

С учётом того, что непонятно также, в каком состоянии на Уимблдон приедет Новак Джокович, сам факт выступления которого в Лондоне после разрыва мениска на «Ролан Гаррос» и операции уже выглядит чудом, Алькарас наряду с Синнером выглядит явным претендентом на победу. Хотя на прошлогоднем US Open титул Карлос не защитил, уступив в полуфинале Медведеву, но опыт повторных побед на достаточно крупных турнирах у него уже есть – в 2022 и 2023 годах он выигрывал «Мастерс» в Мадриде, а в 2023-м и 2024-м стал победителем аналогичного турнира в Индиан-Уэллсе. Перегореть из-за нервов испанец не должен, так что ждём в полуфинале с Янником Синнером яркой битвы, которая вполне может определить и чемпиона турнира.