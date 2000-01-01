Две теннисистки выходили в финалы чаще Касаткиной
Дарья Касаткина вышла в финал турнира в Истбурне, одолев Ясмин Паолини — 3:6, 7:5, 6:3. Для россиянки этот финал станет четвёртым в 2024 году, больше лишь у двух теннисисток!
Дарья Касаткина
Касаткина в 2024 году выходила в финалы турниров в Аделаиде, Абу-Даби, Чарльстоне и Истбурне. Правда, в трёх решающих матчах Дарья проиграла. В Истбурне в финале россиянка сразится с Лейлой Фернандес.
Елена Рыбакина
На счету Рыбакиной в 2024 году пять финалов: в Брисбене, Абу-Даби, Дохе, Майами, Штутгарте. Взять титулы казахстанской теннисистке удалось в Абу-Даби и Штутгарте.
Ига Свёнтек
Свёнтек также вышла в пять финалов в 2024 году: в Дохе, Индиан-Уэллсе, Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос». Трофеи Ига завоевала на всех турнирах.
У Касаткиной — четыре финала в 2024 году. Больше — лишь у двух теннисисток!
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