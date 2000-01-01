У Касаткиной — четыре финала в 2024 году. Больше — лишь у двух теннисисток!

Две теннисистки выходили в финалы чаще Касаткиной

Дарья Касаткина вышла в финал турнира в Истбурне, одолев Ясмин Паолини — 3:6, 7:5, 6:3. Для россиянки этот финал станет четвёртым в 2024 году, больше лишь у двух теннисисток!