Непростая ровесница, Касаткина, Соболенко. С кем Мирра может встретиться на Уимблдоне-2024

В прошлом году Андреева-младшая пробилась в основу в Лондоне через квалификацию. Теперь она сыграет как 24-я сеяная.

Мирра Андреева готовится к Уимблдону-2024 – первому «Большому шлему», на котором выступит в качестве сеяного игрока. Во время жеребьёвки, которая состоялась в пятницу, 28 июня, юная Мирра узнала своих первых и потенциальных соперниц. И, кажется, путь в Лондоне 17-летней россиянке предстоит нелёгкий.

В первом круге Мирре, 24-й ракетке мира, выпала интересная соперница – чешка и 88-й номер рейтинга Бренда Фрухвиртова. Любопытен дуэт этих теннисисток несколькими схожими фактами. Во-первых, обе – младшие из пары играющих сестёр: у Мирры есть 20-летняя сестра Эрика, а у Бренды – 19-летняя сестра Линда. Андреевы, как и Фрухвиртовы, вместе осваиваются во взрослом туре и подают большие надежды, поэтому теннисный мир невольно сравнивает их между собой.

Во-вторых, девушки в рейтинге WTA стоят выше своих старших сестёр: Эрика располагается на 99-й позиции, а Линда занимает 147-ю строчку. В-третьих, Мирра и Бренда ровесницы, и разница в их возрасте совсем незначительна: Андреева-младшая родилась 29 апреля 2007 года, а Фрухвиртова – 2 апреля 2007-го.

Что касается истории противостояния теннисисток на корте, то на уровне WTA они ещё не встречались. По юниорам теннисистки боролись лишь однажды, в финале хардового турнира категории G1 в США три года назад. Фрухвиртова, здорово выступающая в том сезоне, одолела Андрееву со счётом 6:1, 6:0. На старте Уимблдона у россиянки есть шанс взять реванш.

Мирра Андреева Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Во втором круге Мирра может сразиться с победительницей встречи Паула Бадоса (113)/Каролина Мухова (35). Матч испанки и чешки интересен тем, что обе играли в топ-10 и удачно выступали на «Больших шлемах», но травмировались и ушли на длительное восстановление. Мухова вернулась на корт на этой неделе в Истбурне, где дошла до четвертьфинала, но снялась из-за травмы запястья. Это всё не играет на пользу Каролине, поэтому шансов выйти во второй круг Уимблдона больше у Паулы Бадосы.

Паула и Мирра на уровне WTA встречались один раз — в Риме на грунте в этом году. Сильнее тогда оказалась испанка (6:2, 6:3).

Если Андреевой-младшей удастся сравнять счёт в личном противостоянии с Бадосой, то в третьем круге она может сыграть с Дарьей Касаткиной (14). Теннисистки не встречались на корте, но они хорошо общаются за пределами площадки. На травяных турнирах перед Уимблдоном Дарья сыграла успешно: хоть в Берлине она и проиграла во втором круге Арине Соболенко, но в Истбурне добралась до финала. Мирра же провела лишь один матч в Бад-Хомбурге и потерпела поражение от Даяны Ястремской, поэтому сражение с Касаткиной может стать для 17-летней спортсменки непростым испытанием.

В четвёртом круге Андрееву-младшую может ждать соперница ещё сложнее – третья ракетка мира Арина Соболенко. Счёт в их противостоянии 2-1 в пользу белорусской спортсменки. Прошлая их встреча выдалась яркой: теннисистки сыграли тяжёлый трёхсетовик в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Арина в том матче плохо себя чувствовала, а Мирра боролась с самой собой и всё же добилась первой победы над Соболенко (6:7, 6:4, 6:4).

В случае ещё одной запоминающейся победы над третьей ракеткой мира Андреева может выйти в четвертьфинал и сыграть с Чжэн Циньвэнь (8). Уимблдон – единственный «Большой шлем», на котором китайская теннисистка не смогла пройти дальше третьего круга. С Миррой Чжэн пока ни разу не играла.

В полуфинале Андреева-младшая может выйти на Кори Гауфф. Лучшим результатом американки на Уимблдоне был четвёртый круг в 2019 и 2021 годах. В противостоянии с Миррой вторая ракетка мира ведёт со счётом 2-0. Обе встречи теннисисток состоялись в прошлом году на ТБШ: на «Ролан Гаррос» Кори одержала победу в трёх сетах, а на US Open – в двух.

В финале соперницей Мирры, играющей во второй половине сетки, может стать лидер рейтинга WTA Ига Свёнтек. На Уимблдоне польская теннисистка максимум добиралась до четвертьфинала, и случилось это в прошлом сезоне. С Андреевой Ига ранее не встречалась.

Травяное покрытие может создать проблемы даже самым опытным и высокорейтинговым теннисисткам, поэтому результат Уимблдона всегда предсказать непросто. Но, говоря о пути Мирры, важно вспомнить, что за год она сделала фантастический прорыв: в 2023-м в Лондоне Андреева-младшая пробилась через квалификацию и сразу добралась до четвёртого круга, а уже в 2024-м попала в основу как 24-я сеяная. И теперь 17-летняя россиянка с первых матчей поборется с непростыми соперницами за новые успехи на Уимблдоне.