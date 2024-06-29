Два титула России за день! Касаткина и Шнайдер выиграли турниры перед Уимблдоном

В субботу, 29 июня, на травяных турнирах категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) и в Истбурне (Великобритания) состоялись финальные матчи. В обеих встречах приняли участие российские теннисистки. В Германии 20-летняя Диана Шнайдер противостояла хорватке Донне Векич, а в Великобритании первая ракетка России Дарья Касаткина играла с финалисткой US Open 2021 года Лейлой Фернандес.

Касаткина, 14-я ракетка мира, в Истбурне в третий раз в карьере играла с Фернандес, замыкающей топ-30 классификации. Предыдущие две встречи, состоявшиеся в 2022 году, остались за россиянкой. Дарья победила Лейлу на грунте Рима (4:6, 6:3, 7:6 (7:2)) и на харде Сан-Диего (6:2, 6:2).

Для Касаткиной этот финал стал четвёртым в сезоне и 17-м — в карьере. При этом Дарья подходила к нынешнему противостоянию на серии из пяти поражений в решающих матчах, начавшейся ещё в январе 2023 года. Фернандес же впервые в 2024-м сражалась за трофей. Из предыдущих пяти финальных противостояний Лейла выиграла три, и всё это были турниры категории WTA-250.

Лейла Фернандес на турнире WTA-500 в Истбурне в 2024 году Фото: Charlie Crowhurst/Getty Images

Перед финалом Касаткина отдала должное сопернице. «Трава прекрасно подходит Лейле. Она очень агрессивный игрок, всегда старается стоять внутри корта. Она сейчас в отличной форме, на этой неделе обыграла очень сильных соперниц. В финале все хотят победить, так что я просто выйду и постараюсь получить удовольствие. А там посмотрим», — приводит слова россиянки пресс-служба WTA.

Касаткина сразу же дала понять сопернице, что нацелена на титул. Россиянка начала матч с брейка. В оставшихся геймах Дарья удержала свою подачу и забрала сет — 6:3 за 59 минут. При этом главный шаг к победе в партии Касаткина, похоже, сделала в марафонском шестом гейме с 11 «ровно». Она отыграла все три брейк-пойнта и дожала Фернандес. В седьмом гейме у Дарьи были три шанса на второй брейк, но воспользоваться ими не вышло. А вот в девятом Касаткина приняла-таки на сет. Что касается Фернандес, то она потерпела неудачу от излишнего рвения: на 19 активно выигранных очков пришлись 22 невынужденные ошибки. Касаткина играла менее агрессивно, зато аккуратнее: девять виннерсов и восемь невынужденных.

Дарья Касаткина на турнире WTA-500 в Истбурне в 2024 году Фото: Charlie Crowhurst/Getty Images

Второй сет, в отличие от первого, оказался качельным, хотя общий характер игры не изменился: одна теннисистка в основном атаковала, её соперница защищалась. Касаткина уже во втором гейме добилась брейка, а потом с большим трудом подтвердила его, отыграв четыре брейк-пойнта, — 3:0. После этого в игре Дарьи произошёл небольшой спад, во время которого она проиграла четыре гейма подряд. Фернандес впервые в матче повела с брейком, но Касаткину это не смутило. В восьмом гейме россиянка выдала брейк под ноль, в девятом ушла с брейк-пойнта, а потом приняла на титул — и тоже под ноль! Финал, занявший 1 час 54 минуты, закончился со счётом 6:3, 6:4 в пользу Дарьи.

Так Касаткина завоевала свой первый титул в сезоне и седьмой — в карьере. Дарья, которая наконец-то смогла прервать серию из пяти поражений в финалах, в пятый раз в карьере выиграла «пятисотник». За победу она заработала $ 142 тыс. призовых, а Фернандес получит $ 87 655. В рейтинге WTA Касаткина поднимется на два места и станет 12-й ракеткой мира, а Фернандес с 30-й строчки прыгнет на 25-ю.

Теперь о Шнайдер и Векич, которые никогда прежде не играли друг с другом. Россиянка в рейтинге WTA идёт сейчас на 47-м месте, а хорватка располагается двумя строчками ниже. Для Дианы этот финал стал лишь третьим на уровне WTA. Причём Шнайдер впервые в карьере выбралась в титульный матч на «пятисотнике». В феврале 2024 года молодая теннисистка завоевала свой первый трофей в профессиональном туре, выиграв финал в Хуахине.

У 28-летней Векич опыта, разумеется, гораздо больше. В свой первый финал она вышла ещё в 2012-м и завоевала с тех пор четыре титула, причём все они были взяты на турнирах WTA-250. Для Донны этот финал стал первым в сезоне-2024. Таким образом, перед отчётной встречей обе теннисистки могли сказать, что предстоящая игра является важнейшей в карьере.

Донна Векич на турнире WTA-500 в Бад-Хомбурге в 2024 году Фото: Inaki Esnaola/Getty Images

В первом сете Шнайдер добилась победы благодаря брейку, сделанному в четвёртом гейме. За исключением этого, Векич не давала сопернице шансов. Диана же под занавес партии испытывала серьёзные трудности на подаче, но всякий раз с честью выходила из сложных ситуаций. В седьмом и в девятом геймах в общей сложности было зафиксировано целых 16 «ровно»! На этом отрезке россиянка ушла с девяти брейк-пойнтов. В девятом гейме Шнайдер, которая за партию выполнила пять эйсов, с четвёртого сетбола подала на сет, закончив подачей навылет, — 6:3 за 54 минуты.

Диана Шнайдер на турнире WTA-500 в Бад-Хомбурге в 2024 году Фото: Cameron Smith/Getty Images

Вторую партию Векич провела гораздо лучше. Первая подача, правда, у неё работала ещё хуже, чем в первом сете (всего 47%), однако в обменах хорватка играла едва ли не безупречно. В четырёх своих геймах она проиграла лишь три очка. Донна вела 4:1 с брейком, а в восьмом гейме Шнайдер, которая ещё в начале сета подустала и принялась допускать неточности, позволила ей принять на партию — 6:2 за 34 минуты.

В решающем сете Шнайдер в третьем гейме сделала брейк, но тут же под ноль отдала подачу — 2:2. В седьмом гейме Диана ещё раз забрала подачу соперницы, затем подала под ноль, а после этого с первой же попытки приняла на титул — 6:3, 2:6, 6:3 за 2 часа 13 минут.

Вот так Шнайдер завоевала свой первый титул в сезоне и второй — в карьере. На данный момент это крупнейший её трофей. За победу она заработала € 123 480 призовых, а Векич получит € 76 225. В рейтинге WTA Шнайдер отыграет сразу 17 мест и впервые в карьере станет 30-й ракеткой мира, а Векич с 49-й строчки взлетит на 38-ю.

Кроме того, в том же Бад-Хомбурге состоялся финал в парном разряде, где Вероника Кудерметова и Чань Хаочин (Тайвань) играли с американкой Николь Меликар-Мартинес и австралийкой Эллен Перес. В первом сете Кудерметова и Чань Хаочин уступали 1:4 с брейком, но затем включились на полную мощность и забрали пять геймов подряд. На этом отрезке россиянка и китаянка отдали только три очка! Вторую партию Вероника и её напарница проиграли. Их соперницам хватило единственного брейка, сделанного в шестом гейме. На чемпионском тай-брейке Меликар-Мартинес и Перес использовали первый же матчбол — 4:6, 6:3, [10:8] за 1 час 32 минуты.

29 июня 2024 года. Бад-Хомбург. Женщины. Парный разряд. Финал



Николь Меликар-Мартинес (США)/Эллен Перес (Австралия) — Чань Хаочин (Тайвань)/ Николь Меликар-Мартинес (США)/Эллен Перес (Австралия) — Чань Хаочин (Тайвань)/ Вероника Кудерметова (Россия) — 4:6, 6:3, [10:8]

На следующей неделе начнётся Уимблдонский турнир, в котором, как обычно, примут участие все сильнейшие теннисистки. За всеми событиями мэйджора в Лондоне следите на «Чемпионате».