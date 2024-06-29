Шарапова блистательно вернулась на Уимблдон. И благословила юную Мирру на титул?

20 лет назад Мария выиграла титул в Лондоне, когда ей было всего 17. Сделает ли это Андреева в таком же возрасте?

3 июля 2004 года российская теннисистка Мария Шарапова выиграла Уимблдон. Марии тогда было всего 17 лет, но она вообще не оставила шансов более опытной американке Серене Уильямс (6:1, 6:4) в финале.

Два десятилетия спустя Шарапова вновь приехала во Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета. Уже в статусе завершившей карьеру пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» и одной из самых богатых спортсменок мира.

Мария походила по хорошо знакомым местам вместе со своим возлюбленным Александром Гилксом и маленьким сыном Теодором, которому 1 июля исполнится два года. Среди прочего, Шарапова заглянула на легендарный Центральный корт Уимблдона, где 20 лет назад сенсационно победила.

Мария Шарапова и Александр Гилкс с сыном Теодором на Уимблдоне Фото: Из личного архива Марии Шараповой

«Моё сердце переполнено», — написала Шарапова в соцсетях, прикрепив эмодзи сердца и травы.

Очевидно, что Мария вспомнила множество приятных моментов во время этой прогулки. Она поделилась ими со своим сыном. Например, рассказала ему о Центральном корте и показала своё имя в списке чемпионок за всю историю турнира.

Мария Шарапова показывает сыну места своей славы на Уимблдоне Фото: Из личного архива Марии Шараповой

Теодор ещё слишком маленький, чтобы всерьёз воспринимать информацию, но прогулка по Всеанглийскому клубу ему определённо понравилась.

Особое внимание ребёнка привлекли болбои, которые уже через несколько дней будут обслуживать матчи основной сетки Уимблдона.

Теодору понравилось наблюдать за болбоями на Уимблдоне Фото: Из личного архива Марии Шараповой

А ещё Шарапова встретилась с 17-летней российской теннисисткой Миррой Андреевой. Марию и Мирру часто сравнивают, причём небезосновательно. Андреева в своём возрасте добилась немалых успехов на корте. Совсем недавно юная теннисистка играла в полуфинале «Ролан Гаррос», а теперь постарается показать ещё лучший результат на Уимблдоне.

Вероятно, Шарапова дала Мирре какие-то ценные советы и благословила на завоевание титула. Будет очень символично, если 17-летняя россиянка ещё раз выиграет травяной «Шлем» ровно через два десятилетия.

Мирра Андреева и Мария Шарапова на Уимблдоне Фото: Соцсети IMG Tennis

Пару месяцев назад Шарапова предрекла Андреевой прорывной сезон и большое будущее.

«Считаю, что у Мирры Андреевой будет феноменальный год. Я смотрела некоторые её матчи в 2023-м. У неё есть и сильный характер, и теннис, который его подкрепляет. Мне нравится её подход и то, как она чувствует игру. Думаю, у неё яркое будущее», — заявила Шарапова в интервью официальному сайту WTA.

Это заявление было сделано сразу после поражения Мирры от Арины Соболенко в четвертьфинале «тысячника» в Мадриде. Уже через несколько недель Андреева взяла реванш у Соболенко в куда более важной встрече на этой же стадии «Ролан Гаррос» и была остановлена в полуфинале только сенсационной итальянкой Ясмин Паолини.

Теперь Мирра нацелена показать прорывной результат на Уимблдоне. Сетка у юной россиянки довольно непростая. Снова возможна встреча с той же Соболенко на довольно ранней стадии, но Андреева уже познала вкус побед над топ-соперницами и в удачный день способна остановить кого угодно. Общение с Шараповой и получение каких-то ценных советов от неё могут помочь в данном процессе.

Андреева ранее тоже высказывалась о Шараповой и её успехах.

«Когда Мария Шарапова выиграла Уимблдон, ей было 16 или 17, не уверена. Я тогда ещё не родилась, поэтому не видела этот исторический момент. Но просто потрясающе, что она и Анна Курникова сделали для тенниса. Хотелось бы мне увидеть этот момент, но никак», — заявила Мирра год назад на Уимблдоне после поражения в четвёртом круге от американки Мэдисон Кис.

А чуть позже в том же году Андреева ещё раз вспомнила Шарапову в контексте Уимблдона.

«При встрече я бы спросила, что она чувствовала, когда в 17 лет выиграла свой первый «Большой шлем». Потом мне бы хотелось узнать и что-то другое, но в первую очередь мне интересны её ощущения после победы на Уимблдоне-2004. Возможно, люди говорят, что я иду по её пути и делаю то же, что делала она, но я на этом не концентрируюсь. У меня своя собственная карьера, своя собственная жизнь. Я просто сделаю все возможное, чтобы построить отличную карьеру», — сказала Мирра в сентябре 2023-го.

У Андреевой была прекрасная возможность лично задать Шараповой волнующий её вопрос прямо на Уимблдоне. Наверняка Мария детально на него ответила. При этом Мирра подчеркнула, что идёт своим путём и создаёт собственное наследие. Она дошла до полуфинала ТБШ даже раньше Шараповой, которая прямо перед триумфальным Уимблдоном-2004 остановилась в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

Это не значит, что Андреева сразу же после хорошего результата на грунте Парижа выиграет титул на траве Лондона, но для юной россиянки нет ничего невозможного. Мирра продолжает прогрессировать и набираться опыта. Её определённо ждёт большое будущее, как и предрекала Шарапова.