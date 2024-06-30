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Екатерина Александрова — Эмма Радукану: когда матч на Уимблдоне 2024, во сколько начало, где смотреть, сетка, статистика

Когда центральный корт Уимблдона против тебя. Россиянка сразится с чемпионкой ТБШ Радукану
Александр Насонов
Превью Екатерина Александрова — Эмма Радукану
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Екатерине Александровой придётся непросто в матче первого круга с любимицей британской публики.

Жеребьёвка Уимблдона-2024 подарила как никогда много интересных противостояний уже в первом круге. Это касается и мужского одиночного разряда, и женского. В женской сетке для нейтральных болельщиков самым интересным матчем представляется встреча Иги Свёнтек и Софьи Кенин. Всё-таки они обе побеждали на турнирах «Большого шлема». Однако для российских любителей тенниса центральный поединок первого круга находится в другой части сетки, там, где оказались Екатерина Александрова, посеянная под 22-м номером, и чемпионка US Open 2021 года Эмма Радукану, получившая уайлд-кард от организаторов турнира.

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Сразу ответим на вопрос, который, возможно, возник у читателя. Почему, мол, Александрову назвали топовой россиянкой, если она даже в первую двадцатку не входит? На этой неделе WTA опубликовала рейтинг теннисисток, в котором учитываются только выступления на траве за последние пять лет. Очки, заработанные в этом и в прошлом сезонах, учитывались с полным весовым коэффициентом, баллы за 2022-й умножались на 0,75, за 2021-й — на 0,5, за 2019-й — на 0,25.

Поскольку на траве нет турниров категории WTA-1000, очки, набранные на всех соревнованиях, кроме Уимблдона, умножили на два; в противном случае единственный травяной мэйджор имел бы слишком большой вес. Кроме того, здесь, как и в официальном рейтинге, не учитывали Уимблдон-2022, так как тогда отстранили россиян и белорусов. (Этим, в частности, объясняется отсутствие в списке Елены Рыбакиной, чемпионки того турнира.) И в этом импровизированном рейтинге Екатерина Александрова заняла третье место.

Топ-15 теннисисток по игре на траве (версия WTA)

  1. Онс Жабер (Тунис) — 3101,5 очка
  2. Маркета Вондроушова (Чехия) — 2374,5
  3. Екатерина Александрова (Россия) — 2206,5
  4. Елена Остапенко (Латвия) — 1979,5
  5. Арина Соболенко (Беларусь) — 1922,0
  6. Джессика Пегула (США) — 1876,5
  7. Мэдисон Кис (США) — 1690,0
  8. Каролина Плишкова (Чехия) — 1576,0
  9. Кэйти Бултер (Великобритания) — 1535,5
  10. Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — 1486,5
  11. Людмила Самсонова (Россия) — 1477,5
  12. Дарья Касаткина (Россия) — 1420,0
  13. Кори Гауфф (США) — 1402,5
  14. Донна Векич (Хорватия) — 1399,0
  15. Вероника Кудерметова (Россия) — 1321,0

Как видим, другие наши девушки тоже умеют играть на траве, но Александровой всё же нет равных в России. Впереди неё только двукратная финалистка Уимблдона Онс Жабер и Маркета Вондроушова, которой в этом году предстоит защита титула.

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В отличие от Жабер и Вондроушовой, Александрова оказалась так высоко не за счёт выступлений на Уимблдоне. Лучший результат россиянки на лондонском ТБШ — четвёртый круг, куда она пробилась в прошлом сезоне. Зато Екатерина в учётный период завоевала два травяных титула — и оба в Хертогенбосхе. А могла и третий, но в этот раз проиграла Людмиле Самсоновой в полуфинале.

Уимблдон-2024. Женщины. Турнирная сетка

За карьеру у Александровой 38 побед и 19 поражений в 57 матчах на траве. При этом она не раз обыгрывала топовых теннисисток. В Берлине-2021 Екатерина выбила украинку Элину Свитолину, на тот момент шестую ракетку мира, обыграв её со счётом 6:4, 7:5. В финале Хертогенбосха-2022 повесила «баранку» Арине Соболенко: 7:5, 6:0! Наконец, в полуфинале Берлина-2023 россиянка с похожим счётом победила Кори Гауфф: 6:4, 6:0.

На траве подача важна как нигде, и в 2024-м Александрова наколотила уже 158 эйсов. По этому показателю она занимает седьмую строчку. (Елена Рыбакина с её 267 подачами навылет, конечно, вне конкуренции.) А процент попадания первой подачи у Екатерины — 70. Если составить список теннисисток из топ-50 мирового рейтинга, то Александрова по проценту попадания первой окажется на восьмой строчке. (Первая — Чжэн Циньвэнь, у которой 74,8%).

Екатерина Александрова на турнире WTA-500 в Берлине в 2024 году

Екатерина Александрова на турнире WTA-500 в Берлине в 2024 году

Фото: Inaki Esnaola/Getty Images

А что же Радукану? Победительница US Open 2021 года никогда не играла с Александровой, поэтому сделать какие-либо предположения на основе истории личных встреч не получится. Но Эмма, похоже, сейчас в полном порядке. В последнее время Радукану проявляет себя скорее как медийная персона, нежели как теннисистка. Но что поделать, если на тебя сыплются травмы?

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Как и у Александровой, лучший результат Радукану на Уимблдоне — выход в 1/8 финала. Такого результата она добилась в том самом 2021 году. В 2022-м британка проиграла во втором раунде домашнего для себя мэйджора — этим пока и исчерпывается история её выступлений на Уимблдоне.

Победный поход Радукану на US Open — 2021 стоит особняком. Но не будем забывать, что британка, выступавшая в статусе квалифаера, в результате крушения фаворитов получила сравнительно несложную сетку, не проиграв ни сета на турнире. Самой серьёзной соперницей Эммы была Белинда Бенчич, имевшая 11-й номер посева. А вот на этой неделе Радукану впервые в карьере обыграла представительницу первой десятки мирового рейтинга (до этого было семь поражений в семи матчах). На траве Истбурна Эмма одержала волевую победу над пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой — 4:6, 7:6 (8:6), 7:5. Вот ещё одна причина, по которой Александрова должна отнестись со всей серьёзностью к матчу с британкой.

Эмма Радукану на тренировке в преддверии Уимблдона-2024

Эмма Радукану на тренировке в преддверии Уимблдона-2024

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

После победы над Пегулой Радукану проиграла Дарье Касаткиной. Но всё равно излучает уверенность в своих силах в преддверии Уимблдона. «Чувствую себя хорошо. Я должна быть уверена в себе. Чувствую, что имею полное право находиться в том положении, в котором нахожусь. Потому что я тренировалась, работала для этого», — сказала Эмма на пресс-конференции.

Бывшая теннисистка Лора Робсон, которая теперь работает теннисным экспертом на ТВ, поделилась ожиданиями от выступлений Радукану, занимающей 168-е место в рейтинге WTA, и первой ракетки Великобритании Кэйти Бултер, 32-го номера мировой классификации. «Меня очень впечатлило, как Эмма и Кэйти играли в Ноттингеме. Мы можем с оптимизмом ожидать, что они обе смогут хорошо выступить на Уимблдоне. Они обе будут постоянно подстёгивать друг друга.

Теперь я жду от Эммы хорошего Уимблдона. Она много работала, тренировалась на траве в течение нескольких недель и теперь выглядит готовой к этому», — приводит слова Робсон Tennis Infinity.

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Эксперты затрудняются назвать фаворита противостояния. Небольшой перевес всё же у Радукану: шансы оцениваются примерно как 53 на 47. Кроме того, на стороне британки будет публика. Ну а Александрова должна воспользоваться победным опытом игры на траве. Чего мы ей и желаем.

Матч первого круга Уимблдона-2024 Екатерина Александрова (Россия, 22) — Эмма Радукану (Великобритания, WC) пройдёт на центральном корте в понедельник, 1 июля, и начнётся не ранее 15:30 мск. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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