Калинская развеселила Синнера на Уимблдоне. Пара наконец-то активно делает совместные фото

Итальянец Янник Синнер и россиянка Анна Калинская чуть более месяца назад во время «Ролан Гаррос» объявили, что встречаются. Янник и Анна с тех пор несколько раз поверхностно высказывались о своих отношениях в интервью, писали короткие комментарии на страницах в соцсетях. Но роману Синнера и Калинской всё равно явно не хватало публичности.

Долгое время не было хотя бы одного нормального совместного фото пары, за исключением непонятно кем сделанного и слитого в Сеть снимка момента короткого пересечения Анны и Янника на одном из тренировочных кортов «Ролан Гаррос». Ситуация меняется в лучшую сторону. На Уимблдоне Синнер отошёл от своих традиционных принципов закрытости личной жизни и сделал несколько фото с Калинской.

26 июня в итальянских медиа начали активно обсуждать фото Синнера и Калинской вместе с фанатом по имени Даниэль Спина. Этот болельщик приехал на Уимблдон поддержать своего соотечественника Янника. Спине посчастливилось встретить Синнера и Калинскую во время прогулки на улице Лондона. И уговорить сделать их совместный снимок.

Янник Синнер и Анна Калинская с фанатом в Лондоне Фото: Из личного архива Даниэля Спины

Фото стало вирусным, поскольку ранее Синнер отказывался выставлять напоказ свою личную жизнь. С предыдущей девушкой Марией Браччини в Сети есть всего пара их совместных снимков, причём очень плохого качества и размещённых в постах, которые исчезают в течение 24 часов. Янник также встречался с моделью Лаурой Маргезин – вместе их удалось сфотографировать только папарацци тайком на улице.

Спина в соцсетях подчеркнул, что именно ему удалось сделать первое фото Синнера и Калинской. Он даже обвёл снимок в рамку в честь такого повода. С фанатом связались журналисты Rai News, которые расспросили его о случившемся. Спина заявил, что Синнер изначально категорически отказывался делать фото, но Калинская проявила открытость и заставила Янника изменить позицию. Да, Синнер надел очки и не демонстрирует большой радости на снимке, в отличие от Анны. Но итальянец отошёл от своих принципов под влиянием девушки, что является показательным моментом.

29 июня Синнер и Калинская снова предстали на совместных фото, которые опубликовали соцсети Уимблдона. Янник и Анна много улыбались во время тренировки на травяном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Янник Синнер веселился во время тренировки с Анной Калинской на Уимблдоне Фото: Пресс-служба Уимблдона

Опять же, совершенно нехарактерный момент для Синнера. Даже на пресс-конференции перед стартом Уимблдона итальянец в очередной раз подчеркнул, что активность в соцсетях и медийность ему совсем не по душе.

«Социальные сети – это не реальная жизнь! Завтра я могу опубликовать своё фото, где я с большой улыбкой на лице, а на деле чувствую себя мрачно. Мне кажется это нездоровым. Поэтому, если честно, я предпочитаю жить без соцсетей», — заявил Синнер.

Очевидно, отношения с Калинской влияют на Синнера. Янник понемногу перенимает у Анны открытость и позитивное мышление. Конечно, их пара не будет аналогом Стефаноса Циципаса и Паулы Бадосы, но постепенный прогресс в плане демонстрации публичности отношений нельзя отрицать.

Янник также постепенно приобщается к светским мероприятиям. На днях в ресторане Mount St. в Лондоне он принял участие в ужине модного дома Gucci. Вечеринку также посетили голливудские актёры Сальма Хайек, Райан Гослинг, креативный директор Gucci Сабато де Сарно, звезда сериала «Бриджертоны» Ханна Додд и другие знаменитости.

Хайек надела зелёный костюм с юбкой и топ кроше, а Гослинг — рубашку с монограммой модного дома. Синнер выбрал для ужина классический чёрный костюм, решив никак не выделяться на фоне остальных. Тем не менее Янник смотрелся вполне гармонично в компании звёзд. Он опубликовал фото с ними на своей странице в соцсети, которая теперь наполнена не только снимками с различных теннисных турниров.

Райан Гослинг, Янник Синнер, Сабато де Сарно и Сальма Хайек Фото: Из личного архива Янника Синнера

1 июля стартует Уимблдон, так что Синнеру и Калинской в ближайшее время будет не до отдыха и развлечений. Синнер – первая ракетка мира в рейтинге ATP и один из главных фаворитов турнира наряду с Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом. Калинская занимает 17-ю позицию в рейтинге WTA, но шансы Анны на титул не такие уж призрачные. Недавно она показала солидную игру на «пятисотнике» в Берлине, дойдя до финала и упустив пять матчболов в напряжённейшей борьбе с американкой Джессикой Пегулой.

Янник в тот же день выиграл турнир в Галле. Синнеру и Калинской не хватило самую малость, чтобы стать в один ряд с другой теннисной парой австралийцем Алексом де Минором и британкой Кэйти Бултер, которые в этом сезоне одновременно выигрывали турниры (Акапулько и Сан-Диего, Хертогенбосх и Ноттингем). А что если итальянец и россиянка сделают это на турнире «Большого шлема» в стиле легендарных Андре Агасси и Штеффи Граф? С Синнером всё ясно. Как сказано выше, он один из фаворитов Уимблдона и более чем способен выиграть кубок.

Шансы Калинской на трофей ниже, но Анна неплохо играет на траве. Кроме того, на Уимблдоне в последние годы у женщин побеждали совсем не те, от кого этого ожидали. В 2023-м чешка Маркета Вондроушова стала чемпионкой в статусе 42-й ракетки мира, а сезоном ранее представительница Казахстана Елена Рыбакина взяла титул в качестве 17-й сеяной (как Калинская сейчас). Почему бы Анне не стать новой сенсационной победительницей Уимблдона? Вероятность подобного сценария невысокая, но точно не нулевая. Россиянка демонстрирует лучший теннис в карьере, а отношения с Синнером идут ей только на пользу в плане прогресса на корте.