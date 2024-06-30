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Факты об Уимблдоне-2024: расклады в рейтинге, первый посев Мирры Андреевой, чемпионы, сетки, призовые, где смотреть

Взлетит ли Медведев на второе место рейтинга? 10 причин следить за Уимблдоном-2024
Даниил Сальников
10 причин следить за Уимблдоном-2024
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В пригороде Лондона на главном травяном турнире разыграют рекордный призовой фонд. Мирра Андреева впервые попала в посев ТБШ.

Третий в сезоне «Шлем» стартует в понедельник, 1 июля. На нём традиционно собрались практически все сильнейшие теннисисты и теннисистки последних лет. Этот турнир непросто даётся российским спортсменам – тем ценнее победа на нём.

Единственный «Шлем» на траве

Уимблдон – самый возрастной «Шлем» в истории. Турнир впервые был проведён в 1877 году, и нынешний розыгрыш будет 137-м по счёту с учётом перерывов на две Мировые войны и на пандемию коронавируса в 2020-м. Соревнования проводятся в юго-западном пригороде Лондона на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета с самого начала и на данный момент остались единственным ТБШ на этом покрытии. На турнире было много традиций, некоторые из них дошли до наших дней – например, неизменный белый цвет теннисной формы у спортсменов.

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Гонка за рекордом Федерера

Рекордсменкой Уимблдона по количеству титулов в одиночном разряде долгие годы остаётся Мартина Навратилова – у неё девять побед. У мужчин лидирует не так давно завершивший карьеру Роджер Федерер – восемь. В шаге от него находятся Пит Сампрас и Новак Джокович – по семь побед. Причём серб в прошлом году едва не догнал швейцарца, но проиграл в финале Карлосу Алькарасу. И вот теперь у Джоковича будет новая попытка сравняться с Роджером.

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Шесть чемпионов Уимблдона в одиночных сетках

Вообще, в нынешнем розыгрыше выступят шесть чемпионов и чемпионок турнира прошлых лет. У женщин их три – Елена Рыбакина (2022), Анжелика Кербер (2018) и Маркета Вондроушова (2023). Могло быть их и больше, если бы дали уайлд-кард Симоне Халеп (2019) и Винус Уильямс (2000-2001, 2005, 2007-2008). Отметим также, что сейчас в декрете находится Петра Квитова (2011, 2014). У мужчин за главный приз также поборются три чемпиона прошлых лет – Новак Джокович (2011, 2014-2015, 2018-2019, 2021-2022), Энди Маррей (2013, 2016) и Карлос Алькарас (2023). Из-за подготовки к Олимпиаде, которая пройдёт в июле на грунте, пропустит Уимблдон Рафаэль Надаль (2008, 2010). Важно отметить, что Стэну Вавринке не хватает именно победы на Уимблдоне, чтобы полностью собрать «Карьерный шлем».

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Место триумфа Марии Шараповой

Уимблдон – не самый удачный ТБШ для отечественных теннисистов. Тем не менее и тут бывали минуты триумфа. Главного успеха добилась в 2004 году Мария Шарапова, когда ей едва исполнилось 17 лет. Она же играла в финале в 2011-м, как и Ольга Морозова (1974) и Вера Звонарёва (2010). В мужском одиночном разряде до финала добирался Александр Метревели (1973). В парном разряде у женщин в 1991 году отличились советские теннисистки Лариса Савченко и Наталья Зверева, причём последняя отличилась в следующем сезоне с другой напарницей. А в 2017 году победу праздновали Елена Веснина и Екатерина Макарова. В миксте успех сопутствовал Елене Лиховцевой (2002) и Вере Звонарёвой (2006). Среди юниоров титулы на счету Тоомаса Лейуса (1959), Владимира Короткова (1965, 1966) и Андрея Кузнецова (2009), а на счету девушек было 11 побед – Галина Бакшеева (1961, 1962), Ольга Морозова (1965), Марина Крошина (1971), Наталья Чмырёва (1975, 1976), Наталья Зверева (1986, 1987), Вера Душевина (2002), Софья Жук (2015) и Анастасия Потапова (2016).

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Дебют Мирры в посеве ТБШ

Самая юная участница женского турнира — 17-летняя Мирра Андреева — впервые в карьере была посеяна на ТБШ. К россиянке повышенное внимание в связи с её результатами на прошлых «Шлемах» — полуфинал «Ролан Гаррос» — 2024 и четвёртый круг Уимблдона-2023. Взлёт Мирры частенько сравнивают с её предшественницами – Анной Курниковой и Марией Шараповой. Кстати, последняя приехала на Уимблдон спустя 20 лет после своего триумфа в 2004-м, когда в возрасте 17 лет она разобралась в финале с Сереной Уильямс и завоевала свой первый «Шлем» из пяти, выигранных за карьеру. Любопытно, что этот сенсационный для себя титул юная Шарапова завоевала в возрасте 17 лет 2 месяцев и 14 дней. Так вот 13 июля в день финала Уимблдона-2024 Мирре Андреевой будет ровно столько же – 17 лет 2 месяца и 14 дней. Девушки встретились перед стартом турнира, и, возможно, Мария поделилась с юной соотечественницей своими секретами успеха.

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Медведев может взлететь на второе место в рейтинге

На любом ТБШ разыгрывается 2000 рейтинговых очков, что довольно много. Однако перед стартом Уимблдона Янник Синнер опережает Новака Джоковича на 1530 очков, а после вычета баллов за полуфинал-2023 у Синнера (720) и финал у серба (1200) эта разница увеличится до 2010 очков. Это значит, что даже в случае снятия Янника с соревнований без игры и завоевания Новаком титула-2024 Синнер всё равно останется первой ракеткой мира по итогам Уимблдона. А вот дальше в топ-5 возможны большие перестановки. Неплохие шансы войти в тройку лучших у Александра Зверева. Он может обогнать Карлоса Алькараса, даже если выступит чуть хуже испанца. Теоретически с пятого места на второе может взлететь и Даниил Медведев, если завоюет титул, Зверев не выйдет в финал, а Джокович – в полуфинал. Подробности – в нашей таблице.

СиннерДжоковичАлькарасЗверевМедведев
рейтинг на 1.798908360813069056445
Уим-2023-720-1200-2000-90-720
остаток91707160613068155725
1-й круг1091807170614068255735
2-й круг5092207210618068655775
3-й круг10092707260623069155825
4-й круг20093707360633070155925
1/4 финала40095707560653072156125
1/2 финала80099707960693076156525
финал1300104708460743081157025
титул2000111709160813088157725

Рекордный призовой фонд

Призовой фонд Уимблдона в очередной раз вырос и достиг рекордной отметки £ 50 млн ($ 63,24 млн США или 5,42 млрд рублей) – что на 11,86% больше, чем в 2023-м. За одно только участие в первом круге одиночного разряда теннисисты и теннисистки получат по £ 60 тыс. Финалисты заработают по £ 1,4 млн, а чемпионы – по £ 2,7 млн ($ 3,4 млн). Что тоже является рекордом турнира за всё время.

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Три дебютанта Уимблдона из России

Россию в одиночных сетках Уимблдона-2024 представляют 17 игроков. У мужчин участников шесть – Даниил Медведев (пятый номер посева), Андрей Рублёв (6), Карен Хачанов (21), Роман Сафиуллин, Павел Котов и Аслан Карацев. У женщин сыграют 11 россиянок – Дарья Касаткина (14), Людмила Самсонова (15), Анна Калинская (17), Екатерина Александрова (22), Мирра Андреева (24), Анастасия Павлюченкова (25), Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Диана Шнайдер и Элина Аванесян. Отметим, что Котов, Шнайдер и Аванесян – дебютанты Уимблдона.

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Медведев может сразиться с Синнером в четвертьфинале

Жребий распределил представителей топ-8 посева таким образом, что Даниил Медведев (5) попал в четверть сетки к итальянцу Яннику Синнеру (1). Во второй части действующий чемпион Уимблдона Карлос Алькарас (3) может пересечься в 1/4 финала с норвежцем Каспером Руудом (8). В нижней половине сетки могут образоваться такие сочетания: Андрей Рублёв (6) – Александр Зверев (4) и Хуберт Хуркач (7) – Новак Джокович (2). Если говорить о россиянах, то в первом круге Медведев сыграет с американцем Александром Ковачевичем, Рублёв – с аргентинцем Франсиско Комесаньей, Сафиуллин – с ещё одним представителем Аргентины Франсиско Серундоло, Котов – с австралийцем Джорданом Томпсоном, а Хачанов и Карацев – друг с другом.

Уимблдон-2024. Мужчины. Сетка

Блинкова и Кудерметова попали на сеяных теннисисток

Представительницы топ-8 посева в женской сетке распределились так: Ига Свёнтек (1) – Маркета Вондроушова (6), Елена Рыбакина (4) – Джессика Пегула (5), Чжэн Циньвэнь (8) – Арина Соболенко (3) и Ясмин Паолини (7) – Кори Гауфф (2). Отметим, что из 11 россиянок в первом круге только двум достались сеяные соперницы: Блинкова сыграет с француженкой Каролин Гарсией (23), а Кудерметова – с Барборой Крейчиковой (31) из Чехии.

Уимблдон-2024. Женщины. Сетка

Вот 10 причин, почему надо следить за Уимблдоном-2024. Турнир пройдёт в юго-западном пригороде Лондона с 1 по 14 июля. Все подробности – на «Чемпионате».

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