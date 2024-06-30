Жёсткая жеребьёвка для 1-го сеяного. Синнера ждут испытания на Уимблдоне уже со 2-го круга

Самый старый из теннисных турниров, единственный оставшийся травяной «Шлем», Уимблдон, уже близок. Матчи основной сетки начнутся в понедельник, 1 июля. Жеребьёвка состоялась за три дня до старта турнира, причём именно на Уимблдоне квалификация традиционно завершается накануне жеребьёвки, так что все сразу узнают своих соперников, а не ждут, пока по сетке распределят прошедших через сито отборочных соревнований. Янник Синнер приехал в Лондон в статусе первой ракетки мира, успев выиграть «пятисотник» в Галле за неделю до старта Уимблдона, но его сетку лёгкой отнюдь не назовёшь. Давайте посмотрим, с кем итальянец может столкнуться на пути к возможному титулу.

В первом круге Синнер встретится с Янником Ханфманом. Немец находится в конце сотни, на 95-й позиции, но для прохода в основную сетку «Шлемов» этого достаточно (к тому же на момент формирования заявочных списков он был немного выше). Интересно, что жеребьёвка недавно уже сводила двух Янников в первом круге «Шлема». Произошло это на US Open – 2023, и итальянец одержал там очень лёгкую победу (6:3, 6:1, 6:1). В целом Ханфмана не назовёшь специалистом по игре на траве, да и топ-теннисистом, безусловно, тоже. Его лучшая позиция в рейтинге – 45-я, куда он забрался прошлым летом, вскоре после четвертьфинала «Мастерса» в Риме. Словом, едва ли у Синнера возникнут какие-то проблемы в стартовом матче.

А вот уже во втором раунде Синнера наверняка будет ждать весьма непростое испытание. Там он может встретиться либо с Маттео Берреттини, либо с Мартоном Фучовичем. Скорее всего, соперником первой ракетки мира станет Берреттини, который мало того, что прекрасно умеет играть именно на траве, так ещё и является соотечественником Янника. Дерби часто получаются более упорными, чем матчи между теннисистами из разных стран. Маттео не так давно, в 2021-м, был в финале Уимблдона, чего Яннику пока не удалось (его лучший результат – прошлогодний полуфинал), но с прошлого года Берреттини мучат травмы и другие проблемы со здоровьем. В этом сезоне он уже третий раз подряд пропустил Мадрид, Рим и «Ролан Гаррос», а на траве Штутгарта пару недель назад хоть и дошёл до финала, но в первом круге еле выдержал физически матч с Романом Сафиуллиным. Хватит ли его при такой готовности на пятисетовый формат, даже на травяных кортах – большой вопрос.

Из сеяных первым соперником Янника должен стать Таллон Грикспор. Голландский теннисист тоже комфортно чувствует себя на травяном покрытии и год назад даже завоевал на нём титул, выиграв домашний турнир в Хертогенбосхе. В этом сезоне повторить успех Грикспору не удалось, но он дошёл там до полуфинала, где уступил Себастьяну Корде. Кстати, сразу после этого Таллон встретился как раз с Янником в первом круге соревнования ATP-500 в Галле. Будущий чемпион турнира проиграл первый сет на тай-брейке – 6:7 (8), 6:3, 6:2. Хотя по личным встречам Синнер теперь ведёт 5-0, это уже вторая его волевая победа над Грикспором подряд после 5:7, 7:5, 6:1 по пути к титулу «Мастерса» в Майами-2024.

В 1/8 финала по посеву можно ждать встречи итальянца либо с Беном Шелтоном, либо с Николасом Харри. Не сказать, чтобы кто-то из них показывал хорошие результаты на траве что в целом, что в нынешнем сезоне. Шелтон сыграл все три недели между «Ролан Гаррос» и Уимблдоном и одержал лишь одну победу за четыре поединка, а Харри и вовсе пропустил все подготовительные турниры. При этом лучший результат чилийца на Уимблдоне – третий круг. Американец лишь раз выступал здесь, дойдя год назад до второго раунда, но ему только 21 год, так что это вполне логично. А вот кто выйдет в четвёртый круг – непонятно. В лучшей форме там вполне мог бы оказаться Денис Шаповалов, стартующий с матча как раз с Харри, но от лучшей формы канадец сейчас далёк. Однако если пройти чилийца, то можно и добраться до 1/8 финала. Ну а Синнера какие-то серьёзные проблемы тут вряд ли ждут – матчи с Берреттини и Грикспором выглядят более сложным испытанием.

Янник Синнер на Уимблдоне Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Дальше в качестве соперника Янника просматривается Даниил Медведев. В целом теннис россиянина хоть и меньше подходит для травы, чем для харда, но это покрытие определённо не вызывает у него таких проблем и раздражения, как грунт. В прошлом году Даниил даже дошёл на Уимблдоне до четвёрки лучших, проиграв полуфинал Карлосу Алькарасу, но с нынешней сеткой защитить тот результат ему будет весьма тяжело. На траве Медведев в этом сезоне из официальных турниров сыграл только в Галле, во втором круге которого уступил Чжан Чжичжэню на тай-брейке третьей партии, а совсем недавно проиграл выставочный матч Новаку Джоковичу в двух сетах без тай-брейков. Кстати, с Чжичжэнем Медведев может опять встретиться уже в третьем круге Уимблдона.

Скорее всего, Синнера в четвертьфинале Уимблдона будет ждать если не Даниил, то Григор Димитров. 33-летний болгарин в последние месяцы переживает вторую теннисную молодость и недавно впервые с осени 2018-го вернулся в топ-10, а на «Ролан Гаррос» впервые в карьере дошёл до четвертьфинала (и проиграл как раз Яннику). На траве Григор играть умеет, в молодости у него были здесь титул Queen’s Club и полуфинал Уимблдона, а в прошлом году – 1/8 финала на Уимблдоне. Отметим, что у Димитрова Синнер ведёт 4-1 по личным встречам, а Медведеву уступает 5-6, но при этом одержал уже пять побед подряд.

А вот в сопернике по полуфиналу, если Янник выйдет в эту стадию, сомневаться особо не приходится. Если у Карлоса Алькараса не будет никаких проблем со здоровьем, то действующий чемпион обязан добираться до четвёрки лучших. Из топ-сеяных в четверти испанца Каспер Рууд, чьи выступления на Уимблдоне можно назвать теннисным мемом, поскольку он никогда не проходил дальше второго круга. Да, у Алькараса может быть определённый спад после победы на «Ролан Гаррос», но его уровень игры достаточно высок для того, чтобы дойти до полуфинала Уимблдона, даже не показывая свой лучший теннис. Теоретически возможен сюрприз от, скажем, Томми Пола или даже Александра Бублика, если последний вдруг наберёт идеальную форму, однако по умолчанию ждём матча Алькарас – Синнер. Их противостояние имеет все шансы стать новой теннисной классикой и уже подарило много упорных и равных поединков. Карлос ведёт 6-4 по личным встречам, но они регулярно одерживают по две победы подряд, и сейчас должна наступить очередь Янника брать верх. Вполне вероятно, что именно в этом матче определится чемпион Уимблдона-2024.

Что касается финала, то здесь есть вопросы. Непонятно, насколько Новак Джокович окажется готов физически после операции на мениске. Если серб не выйдет в финал или кое-как доберётся до него за счёт достаточно удобной сетки, то титульный матч может оказаться для Синнера куда более простым, чем тот же полуфинал с Алькарасом. Рассуждая о том, кто может стать финалистом из нижней половины, если это будет не Джокович, стоит отметить Хуберта Хуркача. У поляка и полуфинал Уимблдона несколько лет назад был (правда, другие его результаты на этом турнире достаточно скромны), и до финала Галле он только что дошёл, проиграв там Синнеру на двух тай-брейках.

В Зверева как-то не верится – на Уимблдоне он всегда проваливался, ни разу не добравшись даже до четвертьфинала. Кстати, в Галле Александр проиграл как раз Хуберту (в полуфинале). Андрей Рублёв в непонятной форме, Алекс де Минор и Тейлор Фритц вряд ли потянут всю дистанцию, как и Хольгер Руне. Словом, нужно посмотреть, как пойдёт игра у Джоковича, а дальше уже делать какие-то выводы по этой половине сетки. В любом случае если Янник сможет преодолеть непростые испытания в своей половине, то на финал выйдет фаворитом.

Матч первого круга Уимблдона-2024 Янник Синнер (Италия, 1) — Янник Ханфман (Германия) пройдёт на корте №1 в понедельник, 1 июля, и начнётся около 18:30 мск. За всеми событиями следите на «Чемпионате».