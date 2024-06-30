За кем следить 1 июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

7 топ-матчей понедельника в теннисе: Касаткина, Медведев и Мирра бьются на Уимблдоне-2024

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 13:00*: Павел Котов (Россия) — Джордан Томпсон (Австралия), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: каким получится дебют Котова на Уимблдоне?

25-летний Павел Котов дебютирует на Уимблдоне. Его первым соперником будет австралиец Джордан Томпсон. Теннисисты не так давно пересекались на корте в рамках «Мастерса» в Мадриде, и успех тогда сопутствовал россиянину. Победитель новой встречи далее сойдётся по сетке с кем-то из пары Себастьян Баэс — Брэндон Накашима.

🎾 13:00*: Тэйлор Таунсенд (США) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 25), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Павлюченкова с американкой?

Анастасия Павлюченкова начинает свою кампанию на Уимблдоне-2024 сражением с американкой Тэйлор Таунсенд. Девушки уже встречались один раз — на Australian Open — 2020 — и тогда сильнее была россиянка. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Ирина Бегу — Чжу Линь.

🎾 15:00*: Александр Ковачевич (США) — Даниил Медведев (Россия, 5), Уимблдон, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: каким получится старт Медведева на Уимблдоне?

Лидер российского тенниса Даниил Медведев начинает Уимблдон матчем с 86-й ракеткой мира — американцем Александром Ковачевичем. Ранее теннисисты друг с другом не играли. Победитель встретится во втором круге с кем-то из пары Александр Мюллер — Юго Гастон.

🎾 15:00*: Дарья Касаткина (Россия, 14) — Чжан Шуай (Китай, SR), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: вдохновит ли Касаткину первый титул на траве?

27-летняя Дарья Касаткина только что блестяще выступила в Истбурне, где завоевала свой первый титул на траве. Теперь после дня отдыха ей необходимо показать всё, на что она способна, уже на Уимблдоне. Первой соперницей россиянки будет китаянка Чжан Шуай, которая на восемь лет её старше. Девушки ранее ни разу не пересекались на корте. Победительница далее сразится с кем-то из пары Тамара Корпач — Юрико Миядзаки.

🎾 16:30*: Каролина Плишкова (Чехия) — Диана Шнайдер (Россия), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: продолжит ли Шнайдер победную серию, начатую в Бад-Хомбурге?

20-летняя Диана Шнайдер только что блеснула в Бад-Хомбурге, где впервые завоевала титул на траве и на турнире категории WTA-500. Но старт на Уимблдоне ожидается нелёгким, ведь юной спортсменке будет противостоять опытная Каролина Плишкова, которая была первой ракеткой мира и доходила до финала Уимблдона-2021. Девушки ранее друг с другом не играли. Победительница во втором круге пересечётся с кем-то из пары Виктория Азаренко — Слоан Стивенс.

🎾 17:30*: Екатерина Александрова (Россия, 22) — Эмма Радукану (Великобритания, WC), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Александрова с соперницей и давлением трибун?

Екатерине Александровой предстоит нелёгкий старт на Уимблдоне. На центральном корте перед английской публикой россиянка будет противостоять местной любимице — чемпионке US Open — 2021 Эмме Радукану. Девушки ранее друг с другом не играли. Победительница сразится во втором круге с кем-то из пары Нао Хибино — Элисе Мертенс.

🎾 18:30*: Бренда Фрухвиртова (Чехия) — Мирра Андреева (Россия, 24), Уимблдон, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как проведёт Мирра свой первый матч на ТБШ в статусе сеяной?

17-летняя Мирра Андреева дебютирует на ТБШ в статусе сеяной теннисистки. Мирра — самая юная участница нынешнего розыгрыша и сыграет в стартовом раунде со своей сверстницей Брендой Фрухвиртовой, которая старше её на 27 дней. На уровне WTA теннисистки ещё не пересекались. Победительница сразится во втором круге с кем-то из пары Паула Бадоса — Каролина Мухова.