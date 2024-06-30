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Теннисные матчи понедельника 1 июля 2024 на Уимблдоне: live-трансляции, расписание, история встреч, кто сыграет, сетка

7 топ-матчей понедельника в теннисе: Касаткина, Медведев и Мирра бьются на Уимблдоне-2024
Даниил Сальников
Теннисные матчи понедельника 1 июля 2024 года
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Комментарии
За кем следить 1 июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 13:00*: Павел Котов (Россия) — Джордан Томпсон (Австралия), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 13:00 МСК
Павел Котов
Россия
Павел Котов
П. Котов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Джордан Томпсон
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон

Интрига: каким получится дебют Котова на Уимблдоне?

25-летний Павел Котов дебютирует на Уимблдоне. Его первым соперником будет австралиец Джордан Томпсон. Теннисисты не так давно пересекались на корте в рамках «Мастерса» в Мадриде, и успех тогда сопутствовал россиянину. Победитель новой встречи далее сойдётся по сетке с кем-то из пары Себастьян Баэс — Брэндон Накашима.

Павел переписывает на «Шлемах» личные рекорды:
«Идеальный «Ролан Гаррос» с точки зрения опыта». Котов проиграл, но кайфанул
Эксклюзив
«Идеальный «Ролан Гаррос» с точки зрения опыта». Котов проиграл, но кайфанул

🎾 13:00*: Тэйлор Таунсенд (США) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 25), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 13:00 МСК
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Интрига: как сыграет Павлюченкова с американкой?

Анастасия Павлюченкова начинает свою кампанию на Уимблдоне-2024 сражением с американкой Тэйлор Таунсенд. Девушки уже встречались один раз — на Australian Open — 2020 — и тогда сильнее была россиянка. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Ирина Бегу — Чжу Линь.

Анастасия не очень удачно выступила на «РГ». Удастся ли исправиться на Уимблдоне?
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🎾 15:00*: Александр Ковачевич (США) — Даниил Медведев (Россия, 5), Уимблдон, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 15:00 МСК
Александр Ковачевич
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: каким получится старт Медведева на Уимблдоне?

Лидер российского тенниса Даниил Медведев начинает Уимблдон матчем с 86-й ракеткой мира — американцем Александром Ковачевичем. Ранее теннисисты друг с другом не играли. Победитель встретится во втором круге с кем-то из пары Александр Мюллер — Юго Гастон.

Разобрали подробно сетку Даниила:
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Неудобные французы, Синнер и Алькарас: путь Медведева к финалу Уимблдона-2024

🎾 15:00*: Дарья Касаткина (Россия, 14) — Чжан Шуай (Китай, SR), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 15:00 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай

Интрига: вдохновит ли Касаткину первый титул на траве?

27-летняя Дарья Касаткина только что блестяще выступила в Истбурне, где завоевала свой первый титул на траве. Теперь после дня отдыха ей необходимо показать всё, на что она способна, уже на Уимблдоне. Первой соперницей россиянки будет китаянка Чжан Шуай, которая на восемь лет её старше. Девушки ранее ни разу не пересекались на корте. Победительница далее сразится с кем-то из пары Тамара Корпач — Юрико Миядзаки.

Дарья оказалась в числе 17 россиян-участников Уимблдона-2024:
Медведев, Мирра, Калинская и другие россияне в сетке Уимблдона. Болеем за наших
Медведев, Мирра, Калинская и другие россияне в сетке Уимблдона. Болеем за наших

🎾 16:30*: Каролина Плишкова (Чехия) — Диана Шнайдер (Россия), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 16:30 МСК
Каролина Плишкова
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Интрига: продолжит ли Шнайдер победную серию, начатую в Бад-Хомбурге?

20-летняя Диана Шнайдер только что блеснула в Бад-Хомбурге, где впервые завоевала титул на траве и на турнире категории WTA-500. Но старт на Уимблдоне ожидается нелёгким, ведь юной спортсменке будет противостоять опытная Каролина Плишкова, которая была первой ракеткой мира и доходила до финала Уимблдона-2021. Девушки ранее друг с другом не играли. Победительница во втором круге пересечётся с кем-то из пары Виктория Азаренко — Слоан Стивенс.

Диана блеснула на травяных кортах в Германии:
Два титула России за день! Касаткина и Шнайдер выиграли турниры перед Уимблдоном
Два титула России за день! Касаткина и Шнайдер выиграли турниры перед Уимблдоном

🎾 17:30*: Екатерина Александрова (Россия, 22) — Эмма Радукану (Великобритания, WC), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 17:30 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

Интрига: справится ли Александрова с соперницей и давлением трибун?

Екатерине Александровой предстоит нелёгкий старт на Уимблдоне. На центральном корте перед английской публикой россиянка будет противостоять местной любимице — чемпионке US Open — 2021 Эмме Радукану. Девушки ранее друг с другом не играли. Победительница сразится во втором круге с кем-то из пары Нао Хибино — Элисе Мертенс.

Екатерина готовится к нелёгкой битве перед английской публикой:
Когда центральный корт Уимблдона против тебя. Россиянка сразится с чемпионкой ТБШ Радукану
Когда центральный корт Уимблдона против тебя. Россиянка сразится с чемпионкой ТБШ Радукану

🎾 18:30*: Бренда Фрухвиртова (Чехия) — Мирра Андреева (Россия, 24), Уимблдон, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 18:30 МСК
Бренда Фрухвиртова
Чехия
Бренда Фрухвиртова
Б. Фрухвиртова
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Интрига: как проведёт Мирра свой первый матч на ТБШ в статусе сеяной?

17-летняя Мирра Андреева дебютирует на ТБШ в статусе сеяной теннисистки. Мирра — самая юная участница нынешнего розыгрыша и сыграет в стартовом раунде со своей сверстницей Брендой Фрухвиртовой, которая старше её на 27 дней. На уровне WTA теннисистки ещё не пересекались. Победительница сразится во втором круге с кем-то из пары Паула Бадоса — Каролина Мухова.

Юную Андрееву постоянно сравнивают с Марией 20-летней давности:
Шарапова блистательно вернулась на Уимблдон. И благословила юную Мирру на титул?
Шарапова блистательно вернулась на Уимблдон. И благословила юную Мирру на титул?
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