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Медведев, Мирра Андреева, Шнайдер, Касаткина: онлайн-трансляция Уимблдон 2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Павлюченкова рвётся во второй круг Уимблдона-2024! Также играют Медведев и Мирра. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Уимблдона-2024, 1 июля
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На травяном «Шлеме» в понедельник начинается первый круг. На кортах появятся и семь россиян. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию стартового игрового дня на главном травяном турнире – Уимблдоне. В понедельник, 1 июля, начнётся первый круг. Будет сыграно 64 матча – по 32 у мужчин в верхней половине сетки и у женщин в нижней половине. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Даниил Медведев (пятый номер посева), Павел Котов, Дарья Касаткина (14), Екатерина Александрова (22), Мирра Андреева (24), Анастасия Павлюченкова (25) и Диана Шнайдер. Также в этот день проведут свои первые матчи несколько представителей топ-4 посева – Янник Синнер (1), Карлос Алькарас (3), Кори Гауфф (2) и Арина Соболенко (3). Следите за всеми событиями дня в нашей лайв-статье.

Уимблдон-2024. Мужчины. Сетка
Уимблдон-2024. Женщины. Сетка
Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 13:05 МСК
Павел Котов
53
Россия
Павел Котов
П. Котов
1 2 3 4 5
             
             
Джордан Томпсон
40
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 13:05 МСК
Тэйлор Таунсенд
76
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
1-й сет
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
28
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 15:00 МСК
Дарья Касаткина
12
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Чжан Шуай
680
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 15:30 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Марк Лаял
Эстония
Марк Лаял
М. Лаял
Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 16:30 МСК
Каролина Плишкова
46
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
30
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Эмина Бектас
107
США
Эмина Бектас
Э. Бектас
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
3
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 15:00 МСК
Александр Ковачевич
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 18:30 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Янник Ханфман
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 18:30 МСК
Бренда Фрухвиртова
88
Чехия
Бренда Фрухвиртова
Б. Фрухвиртова
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
23
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

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Карреньо-Буста снялся Александрова снялась Опрос: кто чемпион? Прогноз погоды на понедельник Расписание понедельника
Live Даниил Сальников

Карреньо-Буста снялся

Ещё один теннисист выбыл с Уимблдона, даже не выйдя на корт. Пришла информация, что Пабло Карреньо-Буста снялся с турнира. В сетке его заменит лаки-лузер Даниэль-Элаи Галан.

12:55 Даниил Сальников

Уимблдон — непростой турнир Большого Шлема для россиян. И всё же у наших теннисистов есть замечательные победы на этом мэйджоре.

12:41 Даниил Сальников

Александрова снялась

Появилась неожиданная новость. Екатерина Александрова вынуждена сняться с Уимблдона из-за болезни. В сетке её заменит лаки-лузер Рената Сарасуа.

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Вот список всех россиян, которые сыграют в этом году на Уимблдоне.

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Опрос: кто чемпион?

Перед стартом турнира самое время предположить — кто же станет победителем Уимблдона-2024. Голосуйте!

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Прогноз погоды на понедельник

А вот и прогноз погоды на сегодняшний день. Вероятность отмены матчей низкая.

12:00 Даниил Сальников

Расписание понедельника

Сегодня стартует 137-й по счёту розыгрыш Уимблдона. Расписание дня очень насыщенное. Сыграют среди прочих и 7 россиян. Все подробности в нашем расписании.

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