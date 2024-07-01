На травяном «Шлеме» в понедельник начинается первый круг. На кортах появятся и семь россиян. Подробности – в трансляции.

Павлюченкова рвётся во второй круг Уимблдона-2024! Также играют Медведев и Мирра. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию стартового игрового дня на главном травяном турнире – Уимблдоне. В понедельник, 1 июля, начнётся первый круг. Будет сыграно 64 матча – по 32 у мужчин в верхней половине сетки и у женщин в нижней половине. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Даниил Медведев (пятый номер посева), Павел Котов, Дарья Касаткина (14), Екатерина Александрова (22), Мирра Андреева (24), Анастасия Павлюченкова (25) и Диана Шнайдер. Также в этот день проведут свои первые матчи несколько представителей топ-4 посева – Янник Синнер (1), Карлос Алькарас (3), Кори Гауфф (2) и Арина Соболенко (3). Следите за всеми событиями дня в нашей лайв-статье.

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