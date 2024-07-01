Павлюченкова рвётся во второй круг Уимблдона-2024! Также играют Медведев и Мирра. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию стартового игрового дня на главном травяном турнире – Уимблдоне. В понедельник, 1 июля, начнётся первый круг. Будет сыграно 64 матча – по 32 у мужчин в верхней половине сетки и у женщин в нижней половине. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Даниил Медведев (пятый номер посева), Павел Котов, Дарья Касаткина (14), Екатерина Александрова (22), Мирра Андреева (24), Анастасия Павлюченкова (25) и Диана Шнайдер. Также в этот день проведут свои первые матчи несколько представителей топ-4 посева – Янник Синнер (1), Карлос Алькарас (3), Кори Гауфф (2) и Арина Соболенко (3). Следите за всеми событиями дня в нашей лайв-статье.
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Карреньо-Буста снялся
Ещё один теннисист выбыл с Уимблдона, даже не выйдя на корт. Пришла информация, что Пабло Карреньо-Буста снялся с турнира. В сетке его заменит лаки-лузер Даниэль-Элаи Галан.
Уимблдон — непростой турнир Большого Шлема для россиян. И всё же у наших теннисистов есть замечательные победы на этом мэйджоре.
Александрова снялась
Появилась неожиданная новость. Екатерина Александрова вынуждена сняться с Уимблдона из-за болезни. В сетке её заменит лаки-лузер Рената Сарасуа.
Вот список всех россиян, которые сыграют в этом году на Уимблдоне.
Опрос: кто чемпион?
Перед стартом турнира самое время предположить — кто же станет победителем Уимблдона-2024. Голосуйте!
Прогноз погоды на понедельник
А вот и прогноз погоды на сегодняшний день. Вероятность отмены матчей низкая.
Расписание понедельника
Сегодня стартует 137-й по счёту розыгрыш Уимблдона. Расписание дня очень насыщенное. Сыграют среди прочих и 7 россиян. Все подробности в нашем расписании.
- 1 июля 2024
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