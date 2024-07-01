«Снялась потенциальная чемпионка». Арину Соболенко в сетке Уимблдона заменит Андреева

В последние годы двукратная чемпионка Australian Open Арина Соболенко играет на Уимблдоне через раз. В 2019 году белоруска выбыла из борьбы в первом круге — в 2020-м турнир не состоялся из-за пандемии. В сезоне-2021 Соболенко вышла в полуфинал — на следующий год организаторы не допустили россиян и белорусов. В 2023 году Арина вновь вышла в полуфинал, а теперь снова не сможет защитить очки.

Что случилось с Соболенко?

Проблемы у Соболенко начались на турнире WTA-500 в Берлине. Белорусская теннисистка вышла на четвертьфинал с Анной Калинской, но при счёте 1:5 в первом сете отказалась от продолжения борьбы, получив травму плеча. Это снятие во время матча оказалось первым за всю карьеру Арины. В паузе между турнирами белоруска пыталась залечить плечо и даже показывала, как это делает. В частности, она использовала массажные банки, так как считается, что они помогают быстрее восстанавливаться и избавляться от боли в мышцах.

Арина Соболенко восстанавливается после травмы Фото: Из личного архива Арины Соболенко

На пресс-конференции перед турниром Арина сообщила, что вариант со снятием, к сожалению, не исключается. «Сейчас я не в лучшей форме. Мы с командой делаем всё возможное, чтобы я смогла сыграть первый матч здесь. Но я не готова на 100%.

Я называю это просто травмой плеча. Это действительно специфическая травма, и она действительно редкая. Вероятно, я вторая или третья теннисистка, которая травмировала эту мышцу. Это очень неприятно.

Больше всего раздражает, что я могу делать всё что угодно. Могу тренироваться, могу делать удары с отскока. Но с подачей проблемы. Это действительно раздражает. Не чувствуешь, что есть травма. Если дать мне гири — я пойду их поднимать. Но если скажете подавать, я стану испытывать боль.

Арина Соболенко и её правое плечо Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Мы сделали МРТ. Мы сделали всё, провели реабилитацию, лечение. Я никогда не сталкивалась с серьёзными травмами в своей карьере. Последний месяц был действительно сложным для меня. Я испытывала разные боли», — говорила она.

А уже после снятия написала в своих соцсетях: «Сердце разрывается оттого, что мне приходится сообщать вам всем, что я не смогу сыграть на турнире в этом году. Я сделала всё возможное, чтобы подготовиться, но, к сожалению, моё плечо не поддаётся. Сегодня на тренировке я выложилась на полную, чтобы сделать всё возможное, но моя команда объяснила, что игра только усугубит ситуацию.

Этот турнир очень много значит для меня. И я обещаю, что в следующем году вернусь сильнее, чем когда-либо».

Что будет с рейтингом Арины?

Здесь дела обстоят не так плохо, как могло бы показаться. Соболенко, третья ракетка мира, теряет 780 очков за прошлогодний полуфинал, однако серьёзное падение в классификации ей не грозит. (Отставание от топ-2 увеличится, но это уже другой вопрос.) Белоруска потеряет максимум одно место. Арина опустится на четвёртую строчку в рейтинге WTA только в том случае, если титул на Уимблдоне, как два года назад, завоюет Елена Рыбакина, её ближайшая преследовательница. Кроме того, четвёртое место в разрезе посева на турнирах «Большого шлема» ничем не отличается от третьего.

Кто заменит Соболенко в сетке?

Из-за того, что спортсменка снялась уже после жеребьёвки, в сетке образовался мощнейший дисбаланс. Место второго номера посева теперь занято лаки-лузером, и этим счастливчиком стала Эрика Андреева, которая ровно неделю назад отпраздновала 20-летие.

Старшая сестра Мирры оказалась единственной россиянкой из 11, дошедшей до финала квалификации. В нём Эрика потерпела поражение, но всё-таки попала на турнир благодаря сравнительно высокой позиции в рейтинге WTA (молодая россиянка возглавляет вторую сотню). Год назад Андреева впервые попыталась пробиться в основную сетку Уимблдона, но проиграла тогда во втором круге отбора.

Как отреагировали в теннисном мире

Известный португальский журналист Жозе Моргаду написал в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter): «Невероятно грустные новости. Теперь нижняя половина женской сетки ТАКАЯ ОТКРЫТАЯ».

Журналист BBC Расселл Фуллер добавил: «Арина Соболенко в значительной степени была потенциальной чемпионкой [Уимблдона], пока не повредила плечо в Берлине».

«Не могу не задаться вопросом, не связана ли травма плеча Соболенко, особенно учитывая её редкость, с биомеханической перенастройкой её подачи», — заметил журналист Tennis.com Дэвид Кейн.

«Нам будет не хватать тебя, Арина», — подытожила пресс-служба Уимблдона.

Снятие Соболенко не единственная грустная новость первого дня Уимблдона. Ранее стало известно, что на турнире из-за болезни не сыграет Екатерина Александрова, которая по версии официального WTA является третьей в мире по игре на траве.