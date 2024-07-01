Медведев ворвался во 2-й круг Уимблдона. А Касаткина выиграла уже 6-й матч подряд

В понедельник, 1 июля, начался очередной Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», который проходит на траве. Сегодня в борьбу вступили сразу несколько российских игроков. Первой из отечественных спортсменов на один из кортов Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета вышла 28-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова. В соперницах у неё была представительница США Тэйлор Таунсенд, занимающая 76-е место в рейтинге WTA.

Девушки лишь раз встречались друг с другом. В 2020 году Анастасия в непростом матче обыграла противницу во втором круге Australian Open со счётом 7:5, 7:6 (1).

В новом очном противостоянии первой брейк сделала именно Павлюченкова. Финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года повела со счётом 3:1, однако довольно быстро позволила американке вернуться в игру — 3:3. Далее теннисистки даже не позволяли друг другу зацепиться на приёме, а победительница первого сета определялась на тай-брейке. В 13-м гейме россиянка была чуть удачливее — 7:6 (4) за 52 минуты.

Вторая партия сложилась для Анастасии куда проще. Она действовала очень раскованно и точно, сразу выиграв пять геймов подряд. В итоге Павлюченкова позволила Таунсенд лишь размочить цифры на табло. 7:6 (4), 6:1 — именно с таким счётом наша соотечественница прошла Тэйлор и далее сразится с китаянкой Чжу Линь.

В соперниках у Даниила Медведева по первому кругу оказался американец Александр Ковачевич. Сегодня теннисисты впервые сыграли друг с другом. В рейтинге ATP Медведев сейчас пятый, а Ковачевич — 88-й.

Чемпиону US Open — 2021 удалось сразу сделать брейк. У спортсмена были очень неплохие показатели на первой подаче. Только в самой концовке у Даниила возникли проблемы в своих геймах, но победитель нью-йоркского ТБШ сумел отыграть тройной брейк-пойнт. Отметим, что первая ракетка России очень неплохо ходил вперёд в стартовом сете — в четырёх случаях из пяти он выигрывал очки. Таким образом, Медведев закрыл партию со счётом 6:3 за 34 минуты.

Следующий сет был равным до середины. Но затем Даниил вцепился на чужой подаче и в самой концовке выполнил два замечательных приёма. Россиянин очень неплохо подавал, а также действовал намного стабильнее на задней линии, чем его оппонент. Сет закончился победой Медведева со счётом 6:4 за 38 минут. Статистика: 12 — 10 по ударам навылет и ошибкам у Александра, 13 — 5 — у Даниила соответственно.

В третьей партии пятая ракетка мира быстро взял две чужие подачи, завладев комфортным преимуществом — 4:0. В результате Ковачевич смог взять лишь два гейма в этом сете. Даниил переиграл американца со счётом 6:3, 6:4, 6:2 за 1 час 48 минут. Добавим, что Медведев одержал 230-ю победу, если брать статистику с начала сезона-2020. Чемпион хардового «Шлема» является единоличным лидером по этому показателю. У ближайшего преследователя Даниила, Андрея Рублёва, 224 таких победы. В следующем раунде Медведев сыграет с Александром Мюллером или Юго Гастоном.

А вот первая ракетка России в женском одиночном разряде Дарья Касаткина на старте лондонского мэйджора сражалась с Чжан Шуай. Спортсменки проводили дебютное очное противостояние. В рейтинге WTA Касаткина сейчас располагается на 12-й позиции, а Шуай — на 680-й. При этом ещё в начале прошлого сезона китаянка была 22-й.

Первый сет начался для Дарьи не лучшим образом. Она в борьбе сразу же проиграла подачу, позволив противнице повести со счётом 2:0. Однако затем отечественная теннисистка втянулась в игру и забрала пять геймов подряд, а следом и партию — 6:3 за 40 минут.

В следующем сете борьбы и вовсе не получилось. Касаткина сумела повесить Шуай «баранку», расправившись с представительницей Поднебесной всего лишь за 1 час 13 минут. По статистике сегодня россиянка была лучше по эйсам — 3:1, двойные ошибки допускала только Дарья, их набралось аж пять штук, виннерсов в итоге оказалось больше у Чжан — 23:16. Но и невынужденных у Шуай вышло почти в три раза больше — 29:10! Стоит отметить, что китаянка потерпела 20-е поражение подряд. Это самый продолжительный отрезок без побед в Открытой эре. А вот чемпионка Истбурна-2024, напротив, выиграла шестой матч подряд. Во втором круге Уимблдона Дарья встретится либо с немкой Тамарой Корпач, либо с британкой Юрико Миядзаки.

Уимблдон-2024 завершится 14 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».