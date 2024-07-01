20-летняя россиянка перевернула матч с экс первой ракеткой. Шнайдер во 2-м круге Уимблдона

В понедельник, 1 июля, в Лондоне (Великобритания) начался Уимблдон. В мужскую одиночную сетку травяного мэйджора попали шесть российских теннисистов, а в женскую — 11 наших соотечественниц. О том, кто с каким настроением подошёл к лондонскому турниру «Большого шлема», и о результатах жеребьёвки читайте в отдельных материалах.

Чуть ранее в первый день турнира во второй круг вышли Даниил Медведев, Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова. А двукратная чемпионка Australian Open Арина Соболенко снялась из-за травмы плеча. На её месте в сетке расположилась Эрика Андреева, лаки-лузер.

Павел Котов, занимающий 53-е место в рейтинге ATP, провёл матч с австралийцем Джорданом Томпсоном, 40-й ракеткой мира. Ранее в этом году Котов победил Томпсона на «Мастерсе» в Мадриде — 5:7, 6:4, 7:5. Сегодня россиянин потерпел поражение в марафонском матче — соперники не уложились в четыре часа.

В первом сете всё решилось в 12-м гейме, в котором Котов впервые добрался до брейк-пойнта и сразу же реализовал его — 7:5 за 51 минуту. Невероятно, но предыдущие пять геймов на своей подаче Томпсон взял под ноль! Всего на первой подаче австралиец забрал 17 розыгрышей из 18, а вот в решающий момент дрогнул. Россиянин же в шести своих геймах отыграл четыре брейк-пойнта.

Вторая партия закончилась так же, как и первая. Павел вновь победил со счётом 7:5, и на это ему понадобилось 50 минут. И снова всё решил брейк в 12-м гейме. Котов воспользовался первым же шансом взять чужую подачу, при том что до этого ни у кого из теннисистов не было и намёка на брейк-пойнты.

Павел Котов в матче с Джорданом Томпсоном на Уимблдоне-2024 Фото: Julian Finney/Getty Images

Увы, но дожать оппонента Котов не смог. В третьем сете Томпсон уже без срывов держал подачу и прибавил на приёме. В первом гейме Джордан упустил двойной брейк-пойнт, в седьмом впервые в матче взял подачу соперника, а в 10-м подал на партию — 6:4 за 47 минут.

Четвёртый сет также остался за австралийцем. Он уже в третьем гейме забрал чужую подачу, использовав четвёртый брейк-пойнт, а в своих геймах не давал шансов россиянину. В 10-м гейме Томпсон подал под ноль, выиграл партию 6:4 за 56 минут и перевёл игру в пятый сет.

Джордан Томпсон в матче с Павлом Котовым на Уимблдоне-2024 Фото: Julian Finney/Getty Images

Судьба решающей партии фактически решилась в первой половине, когда Котов, выиграв подачу в первом гейме, отдал затем четыре гейма подряд. Один брейк он отыграл сразу же, под ноль взяв подачу Томпсона, но ещё раз выиграть приём не смог. В 10-м гейме Джордан использовал второй матчбол и оформил сверхволевую победу — 5:7, 5:7, 6:4, 6:4, 6:4 за 4 часа 10 минут. По ключевым показателям австралиец оказался хоть немного, но лучше россиянина: эйсы — 13 против 11, двойные ошибки — три против четырёх, виннерсы — 64 против 50, невынужденные ошибки — 46 против 49.

20-летняя Диана Шнайдер, идущая на 30-й позиции в рейтинге WTA, сразилась с бывшей первой, а ныне 46-й ракеткой мира Каролиной Плишковой. Это был их первый очный матч. Шнайдер здорово провела последнюю неделю июня, завоевав титул в Бад-Хомбурге.

В первом сете Плишкова довольно быстро напомнила, что на Уимблдоне способна далеко зайти, несмотря на отсутствие привилегий в виде посева. Чешка, в 2021 году дошедшая до финала в Лондоне, уже в третьем гейме сделала брейк, отыграть который Шнайдер не смогла. У россиянки, правда, была прекрасная возможность сделать это в шестом гейме, но она упустила все три брейк-пойнта. В 10-м гейме Каролина спокойно подала на партию — 6:4 за 40 минут. Первая подача у теннисисток проходила далеко не всегда (у Дианы — 52%, у Плишковой — ещё хуже, всего 49%), но вот по эйсам Плишкова втрое превзошла Шнайдер: шесть против двух.

Во второй партии ранний брейк Каролине не удался — в первом гейме Диана спасла брейк-пойнт. В пятом гейме Шнайдер неожиданно проиграла подачу с 30:0, выдав серию ошибок, однако быстро исправилась, сделав обратный брейк, — 3:3.

Вторая половина партии лучше удалась россиянке, отыгравшей все три брейк-пойнта. Скользкий момент был в девятом гейме, когда при 4:4, 15:30 Диане поначалу засчитали двойную ошибку. Однако Hawk-eye помог Шнайдер. В этом гейме у Плишковой всё же был скрытый матчбол, но Шнайдер отыграла его эйсом. В 10-м гейме россиянка на ошибках чешки заработала тройной сетбол на приёме, но упустила его, однако с четвёртой попытки всё же сравняла счёт по партиям — 6:4 за 43 минуты. В этом сете у Дианы не было ни одной двойной ошибки и всего пять невынужденных, тогда как у Каролины — четыре (в том числе на сетболе) и 11 соответственно.

В начале третьей партии проблемы на подаче возникали у обеих теннисисток, и до 2:2 они дошли, сделав по одному брейку; при этом Плишкова во втором гейме ещё и с тройного брейк-пойнта ушла. В девятом гейме Шнайдер загнала себя в тяжёлую ситуацию, но отыгралась с 0:40. В 10-м гейме, занявшем около 10 минут, россиянка могла закончить встречу в свою пользу, однако не получилось. Первый матчбол чешка отыграла благодаря подаче, а на втором дождалась ошибки от соперницы. И с нескольких геймболов Каролина сравняла-таки счёт — 5:5.

Несмотря на обидную неудачу, Диана не сломалась. Она уверенно защитила подачу в 11-м гейме, а в 12-м, имея 30:30, дождалась неточностей от Плишковой и одержала волевую победу — 4:6, 6:4, 7:5 за 2 часа 24 минуты.

Во втором раунде Шнайдер сыграет либо с чемпионкой US Open 2017 года Слоан Стивенс, либо с Эльзой Жакемо. 21-летняя француженка попала в сетку в последний момент — а всё потому, что с Уимблдона снялась Виктория Азаренко, другая двукратная чемпионка Australian Open из Беларуси. Азаренко, как и Соболенко, пропустит Уимблдон из-за травмы плеча.

Уимблдон завершится 14 июля. В мужском одиночном разряде титул защищает трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас, в женском — Маркета Вондроушова. За всеми событиями мэйджора в Лондоне следите на «Чемпионате».