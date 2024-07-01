«Постараюсь дойти до самого конца». Медведев — после победы на старте Уимблдона

Даниил Медведев обыграл Александра Ковачевича со счётом 3:0 в первом круге Уимблдона-2024 и в следующем раунде встретится с французом Александром Мюллером. На пресс-конференции после матча российский теннисист рассказал о возросшей уверенности на траве и желании дойти на травяном мэйджоре до самого конца. Лучший для себя результат на Уимблдоне Медведев показал в прошлом году, когда дошёл до полуфинала, где проиграл Карлосу Алькарасу.

«Путь будет непростым, но я постараюсь дойти до самого конца»

— Вы стали более уверенно чувствовать себя на траве?

— Больше уверенности в том плане, что мой высокий уровень на траве выше, чем на грунте. Но больше всего уверенности у меня, конечно, на харде, там я знаю, что могу выиграть, что бы ни случилось. Но я в прошлом году очень хорошо выступил на Уимблдоне, сегодня провёл хороший матч. Чувствую себя отлично и смотрю вперёд. Надо продолжать в том же духе. Знаю, что путь будет непростым, но я постараюсь дойти до самого конца.

— Прошлогодний Уимблдон добавляет вам уверенности?

— Если не ошибаюсь, до прошлого сезона я на Уимблдоне только до четвёртого круга доходил. И я всегда неплохо себя чувствовал, но иногда попадается Хуркач или ещё кто с сильной подачей, и ты можешь проиграть несколько тай-брейков. В прошлом году получилось шаг за шагом дойти до полуфинала. Против Карлоса надо было играть гораздо лучше. Если честно, я легко ему проиграл. Так что прошлый год точно придаёт уверенности на этот год. Я знаю, что надо идти шаг за шагом, а потом, против лучших игроков мне надо играть лучше. И я готов это сделать.

— На поздних стадиях трава немного другая, чем на старте турнира. Какая вам больше нравится?

— Тяжело сказать, мне кажется, каждый год она отличается, иногда быстрее, иногда медленнее. Точно со временем начинаются плохие отскоки по линии, потому что мы там её протаптываем. В каком-то смысле на поздних стадиях играть тяжелее, но в то же время к этому времени ты уже набираешься уверенности и начинаешь играть лучше. Я только один раз играл здесь в полуфинале, мне тяжело сказать. Могу сказать, что Корт 1 всегда очень отличается от Центрального корта. Это странно. Скажу, что Центральный корт медленнее и отскоки выше. Хотя, может, я ошибаюсь. Мне в прошлом году было сложно привыкнуть к этой разнице в полуфинале. Я шутил, что перед турниром играл на Центральном корте, а в прошлом году — на Корте 1. Надеюсь, это придаст мне уверенности на Центральном корте.

«Пять сетов — это зрелищно, но я больше склоняюсь к трём сетам»

— Что скажете о своей подаче, много её тренировали?

— Много. Считаю, у меня была очень хорошая подача на «Ролан Гаррос». На траве хотелось бы получше, но ничего. У меня не раз получалось улучшать подачу по ходу турниров. Сегодня думаю, подача была хорошей, ещё не смотрел статистику, но вроде бы процент был высокий. Можно было бы поточнее, но ничего. Буду улучшать подачу по ходу турнира, плечо чувствует себя хорошо, а это самое важное.

— Что скажете о подаче снизу?

— Во-первых, никогда ничего против неё не имел. Единственное, что обычно игрок раз пять отбивает мяч перед подачей, а если кто-то решает подать снизу, то сразу подаёт, чтобы тебя провести. С этим можно спорить, надо ли пять раз отбивать мяч перед тем, как подавать снизу, но это немного другой вопрос. А так я и сам иногда подаю снизу, думаю, это честная тактика. Но у неё есть свои пределы, поэтому никто её не использует слишком часто. Один-два раза так можно удивить, а если третий раз попробуешь, то будет уже тяжело выиграть очко.

На траве, если можно сделать эйс с первой подачи, я предпочту эйс. Но кто знает, может, разок и подам так, чтобы подловить.

— Что думаете о том, что на мэйджорах пять сетов, хотя везде — три?

— Я всегда говорил, что полностью понимаю, почему так, это зрелищно и хорошо. Если спросите меня, я бы предпочёл три сета. Но это моё личное мнение, у меня даже нет веских причин, просто так хочется. Но действительно, пять сетов – это гораздо больше напряжение и физически, и ментально. Например, этот Australian Open особенно запомнился, потому что я там выиграл много пятисетовиков.

— Вы сказали, веских причин нет, а какие есть?

— Для организма пять сетов намного тяжелее, больший риск травм. Слышал, как многие говорят по телевизору, что сумасшедший пятисетовик на пять часов – это потрясающе и останется в истории. Но если это не самый ровный матч на четыре сета и три с половиной часа, многие временами перестают смотреть, уходят и приходят. Телевидению нелегко, потому что не знаешь, когда точно начнётся матч, потому что перед ним ещё другие матчи. Так же для игроков. Так что я был бы не против трёх сетов. Но в то же время, кто знает? Может, при трёхсетовиках и рекордсменами были бы другие. Но в то же время это и делает пять сетов такими прекрасными. Так что я где-то посерединке, однако больше склоняюсь к трём сетам.

«На победном US Open приходил в номер и пересматривал хайлайты своих матчей»

— Что вы делали, чтобы стать увереннее на траве?

— Для меня всё дело в повторениях. В первую неделю на траве я слишком поздно бью по мячу, особенно с моим широким замахом. Часто бью в сетку, ритм не очень хороший. Очень отличается от грунта. Вижу на тренировках, как некоторые игроки приезжают после хорошего выступления на «Ролан Гаррос», как Алекс де Минор, который выиграл в Хертогенбосхе. Я так не могу, мне нужно время на адаптацию, так что я выхожу на пик либо на Уимблдоне, либо за неделю до него. Я много работал над движением, прорабатывал разные мышцы – низ спины, ягодицы, чтобы не слишком болели. Иначе можно травмировать нижнюю часть спины. Много работал над подачей и просто занимался повторением – просто бил по мячу, пытался найти ритм.

— Карлос недавно рассказал, что пересматривает свои лучшие матчи, чтобы напомнить себе, как он может играть. А вы так делаете?

— Иногда. Но я такой человек, иногда делаю что-то, иногда нет. Пару раз, когда я выигрывал крупные турниры, на победном US Open, например, я после матча приходил в номер и пересматривал хайлайты, чтобы запомнить, какие хорошие удары мне удались. Но на некоторых турнирах я так не делал и всё равно выиграл. На траве так же, я больше сфокусирован на себе на корте, а не на том, чтобы пересматривать видео. На грунте в этом году пересматривал прошлогодний Рим, смотрел, что именно я делал, чтобы выиграть турнир. Помогло ли это? Не знаю, результаты были другими. Так что иногда делаю, иногда – нет, зависит от настроения и свободного времени.

— А хорошие матчи других игроков смотрите?

— Иногда. Если приеду домой… Хотя сейчас, наверное, футбол включу. Могу футбол включить на телевизоре, а теннис – на ноутбуке. Или теннис на телевизоре, если футбола нет. Не специально, но, если идёт матч, и он хороший, почему бы и нет?