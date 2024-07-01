Мирра в слезах покинула Уимблдон. Эрика получила шанс и вытащила сумасшедший матч!

Ещё год назад российская теннисистка Мирра Андреева приехала в столицу Англии, чтобы выступить в квалификации Уимблдона. В 2023 году в общей сложности уроженка Красноярска одержала на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета шесть побед подряд, которые позволили ей прорваться из квалификации в четвёртый круг основной сетки. Там Мирра на равных боролась с куда более опытной американкой Мэдисон Кис, но в трёх сетах всё-таки потерпела итоговое поражение.

За прошедший год юная россиянка добилась сумасшедшего прогресса, апофеозом которого стал закономерный прорыв на «Ролан Гаррос» — 2024. Месяц назад 17-летняя Мирра впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира «Большого шлема». Попадание в четвёрку лучших на парижских кортах обеспечило Андреевой взлёт на 23-ю строчку в мировом рейтинге, что на данный момент является её самой высокой позицией в WTA-туре.

Несмотря на юный возраст, именно Андрееву можно было охарактеризовать как наиболее стабильную россиянку на турнирах «Большого шлема» за время её пока ещё непродолжительного пребывания в женском туре. Уимблдон-2024 стал шестым мэйджором во взрослой карьере россиянки. И до настоящего момента она ещё никогда не проигрывала в первом круге основной сетки. Её худший результат: второй круг US Open – 2023. В остальном же выход в третий круг «Ролан Гаррос» – 2023, два поражения в четвёртом круге (Уимблдон – 2023 и Открытый чемпионат Австралии – 2024) и полуфинал «Ролан Гаррос» – 2024.

Подобная стабильность и устойчивый прогресс позволили Мирре получить 24-й номер посева на нынешнем Уимблдоне. Её первой соперницей в Лондоне стала чешская сверстница Бренда Фрухвиртова, располагающаяся на 88-й строчке в рейтинге. Что касается истории противостояния теннисисток на корте, то на уровне WTA они ранее не встречались. По юниорам теннисистки боролись лишь однажды, в финале хардового турнира категории G1 в США три года назад. Фрухвиртова, здорово выступавшая в том сезоне, разгромила Андрееву со счётом 6:1, 6:0. На старте Уимблдона у россиянки появился шанс взять реванш.

Российская теннисистка начинала матч, действуя на приёме, и стартовый гейм сложился для нашей спортсменки неудачно во всех смыслах этого слова. Упустив два брейк-пойнта, Мирра не смогла забрать чужую подачу. Но всё могло сложиться ещё хуже. В одном из розыгрышей Андреева на скорости рванула к сетке и не удержалась на траве, допустив жёсткое приземление. Спустя несколько розыгрышей россиянка оступилась на задней линии и едва вновь не оказалась на траве. К счастью, Мирра избежала повреждений и смогла продолжить встречу.

А как только российская теннисистка смогла адаптироваться к всегда специфическим травяным условиям, в первом сете всё моментально пошло как по маслу. Проигранный первый гейм продолжался 11 минут, что могло намекать на затяжную борьбу в партии, но уже через 23 минуты после этого в активе Андреевой значился выигранный сет. Россиянка отвесила чешской сверстнице скрытую «баранку», стремительно выиграв шесть геймов подряд – 6:1.

После такого нокдауна Фрухвиртова решила на время покинуть корт, чтобы получить возможность собраться с мыслями. Но сразу после её возвращения игровая картина поначалу не изменилась. Мирра штамповала выигранные розыгрыши как на конвейере, порой укладываясь всего в один удар. У Бренды же долгое время не получалось ровным счётом ничего. Она допускала одну ошибку за другой и находилась явно не в своей тарелке.

Нарушить столь успешное течение матча для россиянки мог второй гейм во втором сете. В нём Мирра не использовала тройной брейк-пойнт, позволив Бренде отыграться с 0:40. Впоследствии чешка даже заработала геймбол, но россиянка вовремя включилась и всё-таки сделала брейк, выиграв сначала восьмой, а следом ещё и девятый гейм подряд – 6:1, 3:0.

Мирра Андреева Фото: Francois Nel/Getty Images

С каждой минутой, проведённой на корте, Фрухвиртова всё чаще показывала, что испытывает проблемы со здоровьем и по этой причине не может демонстрировать своей лучшей игры. Но в скором времени всё резким и кардинальным образом изменилось. В середине второго сета Бренда вызвала на корт врача. Медицинский работник провёл короткую беседу с чешской теннисисткой, после чего Фрухвиртову увели с корта для оказания ей врачебной помощи.

Как раз перед вызовом врача её соперницей Мирра и угодила в кризисное состояние, впервые проиграв два гейма подряд и упустив свою подачу – 3:2. Пауза между пятым и шестым геймами получилась очень продолжительной и составила 10,5 минуты. Подобный простой точно не пошёл на руку Андреевой, которая пока ещё не имеет достаточного опыта поведения в таких ситуациях.

Мирра потеряла ритм и полностью упустила нить игры из своих рук. Теннисистки словно поменялись игровыми ролями, и теперь уже Фрухвиртова забирала один гейм за другим. После 0:3 на старте второго сета чешка выиграла шесть геймов подряд, ответив россиянке своей скрытой «баранкой» — 6:3 в её пользу.

Бренда Фрухвиртова Фото: Francois Nel/Getty Images

Для полной симметрии Бренде не хватило всего одного выигранного гейма на старте третьего сета. Чешская теннисистка начала партию с быстрого брейка, захватив преимущество в решающем сете – 2:0. Её удачная серия составила восемь выигранных геймов, тогда как Мирра часом ранее остановилась на удачном отрезке из девяти выигранных геймов. Выиграть девятый гейм подряд своей сопернице россиянка не позволила, сделав обратный брейк, но следом чешка тут же вновь забрала чужую подачу, восстановив комфортный отрыв – 3:1.

На третьем часу пребывания на корте теннисистки чуть изменили стратегию игры. Если раньше Мирра и Бренда выдавали продолжительные удачные серии, то теперь начали обмениваться брейками. В пятом гейме россиянка снова сделала обратный брейк, но в шестом опять потеряла свою подачу – 4:2 в пользу Фрухвиртовой.

И вот этот размен оказался для Мирры фатальным. Вернуться в игру у неё уже не получилось. Через несколько минут россиянка ещё раз упустила свою подачу, потерпев поражение – 6:1, 3:6, 2:6. Ведя 6:1, 3:0, россиянка проиграла 12 из последних 14 геймов и впервые в карьере проиграла в первом круге турнира «Большого шлема». Ставший несчастливым 12-й корт Мирра покидала в слезах. Грустный, но такой необходимый опыт для дальнейшего построения успешной карьеры. Без таких осечек в 17-летнем возрасте обойтись просто невозможно.

Интересно, что ранее во второй круг третьего в сезоне турнира «Большого шлема» пробилась старшая из сестёр Андреевых. Изначально 20-летняя Эрика не должна была выступать в основной сетке Уимблдона, так как не смогла завоевать подобного права. На прошлой неделе россиянка участвовала в предварительном этапе Уимблдонского турнира, где в финале квалификации проиграла британской теннисистке Сонай Картал (295-я ракетка мира) — 3:6, 1:6.

Но после отказа от выступления в Лондоне третьей ракетки мира белоруски Арины Соболенко россиянка заняла её место в основной сетке. Полученным подарком 101-я ракетка мира воспользовалась на все 100%, сумев пробиться во второй круг. В трёх сетах Эрика в упорной борьбе обыграла 107-ю ракетку мира американскую теннисистку Эмину Бектас – 7:6 (7:5), 3:6, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. В её рамках Андреева шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти. На счету Бектас 13 эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести. Важно отметить, что эта победа стала для Эрики первой в карьере в основных сетках турниров «Большого шлема». Ранее в её активе были лишь три поражения в первых кругах.

Примечательно, что победа над Бектас позволила Эрике вернуться в топ-100 и переместиться на 84-ю строчку в лайв-рейтинге, что является её лучшей позицией в карьере. Ранее старшая из сестёр Андреевых никогда не поднималась выше 94-й строчки. Возвращение же в топ-100 и тем более подъём в топ-90 практически гарантирует ей попадание напрямую в основные сетки ТБШ в случае дальнейшего удержания этих позиций. Во втором круге Уимблдона Эрика сыграет с хорватской теннисисткой Донной Векич.