От участия отказались восемь игроков. Зато свой шанс на травяном ТБШ получила одна из сестёр Андреевых.

Звездопад на Уимблдоне. Топы уже в первый день снимаются из-за болезней и травм

Уимблдон-2024 стартовал! Наконец 1 июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса состоялись матчи первого круга. Только вот начался турнир с не самых приятных вестей: от выступления в Лондоне за день отказались восемь игроков, по четыре в мужском и женском одиночном разряде.

Первое снятие случилось днём ранее, 30 июня. 43-я ракетка мира Элизабетта Коччаретто в социальных сетях сообщила, что ей пришлось отказаться от борьбы в Лондоне. Причиной стал вирус.

«Отказ от участия на Уимблдоне – одно из самых сложных решений, которое может принять игрок, но здоровье на первом месте. Лондон, увидимся в следующем году», – написала итальянская теннисистка.

Заменила Элизабетту в основной сетке лаки-лузер Ольга Данилович. Однако сербская теннисистка в первом круге уже потерпела поражение от квалифаера Анки-Алексии Тодони.

Следом, утром 1 июля, о снятии с Уимблдона сообщила 22-я ракетка мира Екатерина Александрова. Сообщается, что виной тому стала болезнь. Россиянка отлично провела травяной сезон в прошлом году, выиграла титул в Хертогенбосхе, вышла в полуфинал в Берлине и добралась до четвёртого круга в Лондоне, но защитить очки и подтвердить прежние результаты Екатерина не смогла.

В основе Александрову заменила лаки-лузер, 98-й номер рейтинга WTA Рената Сарасуа. Мексиканка сыграла с хозяйкой кортов Эммой Радукану и уступила британке со счётом 6:7, 3:6.

От борьбы на Уимблдоне в первый игровой день также отказалась бывшая первая ракетка мира и дважды полуфиналист травяного ТБШ Виктория Азаренко. Сообщается, что 16-ю ракетку мира перед началом соревнований потревожила травма плеча.

Белорусская теннисистка в первом круге Уимблдона должна была сыграть с американкой Слоан Стивенс, но Викторию в этой встрече заменила Эльза Жакемо. Чуть больше чем за час 21-летняя француженка уступила четвертьфиналистке травяного мэйджора сезона-2013.

И самым резонансным 1 июля стало снятие третьей ракетки мира Арины Соболенко. Ещё до старта соревнований она отмечала, что по состоянию здоровья может пропустить Уимблдон, однако точного решения долго не давала.

По словам Соболенко, последний месяц стал для неё тяжёлым из-за редкой травмы плеча. Её тело на 100% не было готово к выступлению в Лондоне, а боли в руке мешали подавать. В первый игровой день Арина должна была встретиться с американкой Эминой Бектас, но от участия отказалась и прокомментировала такое решение в социальных сетях.

«С разбитым сердцем сообщаю, что не смогу сыграть на Уимблдоне в этом году. Я сделала всё, чтобы подготовиться к соревнованиям, но, к сожалению, моё плечо не справится. На сегодняшней тренировке я старалась изо всех сил, но команда сказала, что моё выступление только усугубит ситуацию. Этот турнир так много для меня значит, и я обещаю в следующем году вернуться сильнее, чем когда-либо», – написала третья ракетка мира.

После отказа Соболенко свой шанс получила россиянка Эрика Андреева. Для 20-летней теннисистки матч с Бектас стал дебютным в основе Уимблдона. В отличие от других лаки-лузеров, Эрика воспользовалась возможностью продолжить борьбу в Лондоне, в трёх сетах переиграла американскую соперницу и завоевала первую победу в основной сетке «Большого шлема». Во втором круге Андреева-старшая сразится с Донной Векич.

В мужской сетке также в стартовый игровой день случилось четыре отказа: с Уимблдона снялись Пабло Карреньо-Буста (799), Алехандро Давидович-Фокина (36), Доминик Кёпфер (66) и Корентен Муте (61). Их в основе заменили лаки-лузеры Даниэль-Элаи Галан, Люка Ван Аш, Джованни Мпетчи Перрикар и Джеймс Дакворт. Первые двое провели встречи стартового круга, в которых проиграли Таллону Грикспору и Фабио Фоньини соответственно.

Во вторник, 2 июля, матчи первого круга на Уимблдоне продолжатся. Только бы такого количества снятий, как в стартовый игровой день, больше не было. А за всеми событиями из Лондона не забывайте следить на «Чемпионате»!