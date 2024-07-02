Первое российское дерби на старте ТБШ за 6 лет. Хачанов и Карацев сразятся на Уимблдоне

Карен и Аслан всегда нелегко играют друг с другом. Они поспорят за путёвку во второй круг британского «Шлема».

Жеребьёвка на турнирах «Большого шлема» всегда непредсказуема, а порой и беспощадна. Бывает, она в первом круге сталкивает между собой игроков, чью встречу хотелось увидеть несколькими стадиями позже. Именно так и случилось на Уимблдоне-2024, где в стартовой встрече точно завершит борьбу один из российских теннисистов – Карен Хачанов (21-я ракетка мира) или Аслан Карацев (99).

В прошлый раз россияне встречались в первом круге ТБШ на US Open – 2018, когда друг на друга вышли Даниил Медведев и Евгений Донской. Победа в том матче со счётом 7:5, 6:4, 6:2 осталась за Даниилом. Теперь спустя почти шесть лет российское дерби состоится на Уимблдоне.

Хачанов и Карацев, соперники по первому кругу британского мэйджора, ранее в основе турниров ATP встречались четырежды. Счёт в их противостоянии: 3-1 в пользу Карена. Три матча теннисистов прошли на харде, и ещё один, последний, на траве: два года назад в первом круге «пятисотника» в Галле Хачанов в трёх сетах одолел Карацева (6:7, 6:1, 6:2).

В каждой встрече как минимум в одном сете теннисисты доходили до тай-брейка или счёта 7:5. Так что битвы Карена и Аслана проходными не бывают.

Что касается выступлений на траве, то здесь Хачанов превосходит Карацева. В прошлом году Карен пропустил часть с июня по август, но двумя сезонами ранее, на Уимблдоне-2021, он смог добраться до четвертьфинала. В борьбе за полуфинал россиянин проиграл в тяжёлом пятисетовике Денису Шаповалову (4:6, 6:3, 7:5, 1:6, 4:6).

Карацев же свою первую победу на травяном покрытии добыл только в 2021 году, а на Уимблдоне добрался до второго круга в сезоне-2023 и уступил там Андрею Рублёву (7:6, 3:6, 4:6, 5:7). Перед прошлогодним британским ТБШ Аслан сыграл в Штутгарте и Галле и одержал лишь одну победу. Важно при этом, что оба – и Карацев, и Хачанов – ни разу не выходили в финалы турниров на траве. Карен и вовсе добирался до решающих стадий только на харде.

Карен Хачанов, Аслан Карацев, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Евгений Донской при подготовке к Кубку Дэвиса Фото: из личного архива Карена Хачанова

Успехи в текущем сезоне оказываются чуть более выразительными у Хачанова, но этому есть одно железное объяснение: Карацев много пропустил из-за травмы. На старте сезона, в первом же матче в Брисбене, Аслан упал, повредил колено, а затем перенёс операцию на нëм. Ожидалось, что россиянину потребуется полгода на восстановление, но уже в конце апреля он выступил на «Мастерсе» в Мадриде.

Непросто Аслану оказалось влиться в сезон: за это время он опустился в самый конец первой сотни рейтинга и сыграл всего шесть матчей, из которых лишь один оказался для Карацева победным. У Карена статистика удачных встреч и поражений выглядит радостнее: 20-12.

Хачанов тоже не так давно пропускал турниры из-за повреждения. Случилось это как раз прошлым летом – в период, когда Карен разбирался с переломом крестцовой кости. Сейчас, спустя год, россиянин чувствует себя хорошо и играет, кажется, не оборачиваясь на прошлогоднюю травму. Карацеву же всё ещё требуется время на возвращение в прежний ритм.

Карен и Аслан уважительно относятся друг к другу за пределами корта. Они вместе, в одной команде, побеждали на Кубке Дэвиса в 2021 году. Но теперь им предстоит побороться друг с другом за первую победу на этом Уимблдоне.

Встреча Хачанова и Карацева запланирована на сегодня, 2 июля. За этим и другими матчами из Лондона следите на «Чемпионате»!