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Теннисные матчи вторника 2 июля 2024 на Уимблдоне: live-трансляции, расписание, история встреч, кто сыграет, сетка

5 топ-матчей вторника в теннисе: Рублёв, Самсонова и Хачанов бьются на Уимблдоне-2024
Даниил Сальников
Теннисные матчи вторника 2 июля
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За кем следить 2 июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 14:30*: Андрей Рублёв (Россия, 6) — Франсиско Комесанья (Аргентина), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 14:30 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Франсиско Комесанья
122
Аргентина
Франсиско Комесанья
Ф. Комесанья

Интрига: каким получится старт Рублёва на Уимблдоне?

Андрей Рублёв неудачно начал травяной сезон, вылетев в первом же круге турнира в Галле. Теперь россиянин попытается реабилитироваться на Уимблдоне. В первом круге Рублёв сразится с Франсиско Комесаньей. Теннисисты ранее ни разу не пересекались на корте. Победитель встретится в следующем круге с кем-то из пары Федерико Кория — Адам Уолтон.

Андрей провалился на турнире в Галле:
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🎾 15:00*: Ребекка Масарова (Испания) — Людмила Самсонова (Россия, 15), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 15:00 МСК
Ребека Масарова
109
Испания
Ребека Масарова
Р. Масарова
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Интрига: как проведёт первый матч на Уимблдоне Людмила Самсонова?

Людмила Самсонова успешно провела травяную серию турниров в этом году, завоевав титул в Хертогенбосхе. Теперь на Уимблдоне она начинает борьбу матчем с испанкой Ребеккой Масаровой. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Ангелина Калинина — Элина Аванесян.

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🎾 16:30*: Роман Сафиуллин (Россия) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 26), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 16:30 МСК
Роман Сафиуллин
44
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Франсиско Серундоло
30
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

Интрига: справится ли Сафиуллин с сеяным соперником?

Роман Сафиуллин на прошлом Уимблдоне добрался до 1/4 финала, и теперь ему необходимо защищать очки. На старте ему достался сеяный соперник — аргентинец Франсиско Серундоло. Ранее теннисисты друг с другом не играли, а победитель далее сразится с кем-то из пары Энди Маррей — Томаш Махач.

Тренер Романа Андрей Кузнецов привил ему любовь к игре на траве:
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🎾 16:30*: Аслан Карацев (Россия) — Карен Хачанов (Россия, 21), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 16:30 МСК
Аслан Карацев
99
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Интрига: кто выиграет российское дерби?

В первом же круге Уимблдона-2024 состоится российское дерби — Аслан Карацев поспорит с Кареном Хачановым за место в следующем раунде. Теннисисты в рамках ATP-тура встречались четыре раза, и счёт пока 3-1 в пользу Хачанова. Он победил в Санкт-Петербурге-2020, Торонто-2021 и Галле-2022, а Аслан первенствовал на Кубке Кремля — 2021. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Кентен Алис — Кристофер Юбэнкс.

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🎾 18:30*: Барбора Крейчикова (Чехия, 31) — Вероника Кудерметова (Россия), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (ж). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 18:30 МСК
Барбора Крейчикова
32
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Не начался
1 2 3
         
         
Вероника Кудерметова
38
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Интрига: справится ли Кудерметова с чемпионкой ТБШ?

Вероника Кудерметова начинает Уимблдон-2024 матчем с чемпионкой ТБШ Барборой Крейчиковой. Девушки ранее встречались четыре раза. Первый поединок — на «Ролан Гаррос» — 2018 остался за чешкой, а затем неизменно сильнее оказывалась россиянка — в Цинциннати-2022, Дохе-2023 и Штутгарте-2024. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Мария Карле — Кэти Волынец.

Вероника пытается набрать обороты на траве:
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