За кем следить 2 июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

5 топ-матчей вторника в теннисе: Рублёв, Самсонова и Хачанов бьются на Уимблдоне-2024

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 14:30*: Андрей Рублёв (Россия, 6) — Франсиско Комесанья (Аргентина), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: каким получится старт Рублёва на Уимблдоне?

Андрей Рублёв неудачно начал травяной сезон, вылетев в первом же круге турнира в Галле. Теперь россиянин попытается реабилитироваться на Уимблдоне. В первом круге Рублёв сразится с Франсиско Комесаньей. Теннисисты ранее ни разу не пересекались на корте. Победитель встретится в следующем круге с кем-то из пары Федерико Кория — Адам Уолтон.

🎾 15:00*: Ребекка Масарова (Испания) — Людмила Самсонова (Россия, 15), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как проведёт первый матч на Уимблдоне Людмила Самсонова?

Людмила Самсонова успешно провела травяную серию турниров в этом году, завоевав титул в Хертогенбосхе. Теперь на Уимблдоне она начинает борьбу матчем с испанкой Ребеккой Масаровой. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Ангелина Калинина — Элина Аванесян.

🎾 16:30*: Роман Сафиуллин (Россия) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 26), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Сафиуллин с сеяным соперником?

Роман Сафиуллин на прошлом Уимблдоне добрался до 1/4 финала, и теперь ему необходимо защищать очки. На старте ему достался сеяный соперник — аргентинец Франсиско Серундоло. Ранее теннисисты друг с другом не играли, а победитель далее сразится с кем-то из пары Энди Маррей — Томаш Махач.

🎾 16:30*: Аслан Карацев (Россия) — Карен Хачанов (Россия, 21), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто выиграет российское дерби?

В первом же круге Уимблдона-2024 состоится российское дерби — Аслан Карацев поспорит с Кареном Хачановым за место в следующем раунде. Теннисисты в рамках ATP-тура встречались четыре раза, и счёт пока 3-1 в пользу Хачанова. Он победил в Санкт-Петербурге-2020, Торонто-2021 и Галле-2022, а Аслан первенствовал на Кубке Кремля — 2021. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Кентен Алис — Кристофер Юбэнкс.

🎾 18:30*: Барбора Крейчикова (Чехия, 31) — Вероника Кудерметова (Россия), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Кудерметова с чемпионкой ТБШ?

Вероника Кудерметова начинает Уимблдон-2024 матчем с чемпионкой ТБШ Барборой Крейчиковой. Девушки ранее встречались четыре раза. Первый поединок — на «Ролан Гаррос» — 2018 остался за чешкой, а затем неизменно сильнее оказывалась россиянка — в Цинциннати-2022, Дохе-2023 и Штутгарте-2024. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Мария Карле — Кэти Волынец.