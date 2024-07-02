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Отто Виртанен вернулся на Уимблдон после похорон деда и добыл первую победу на турнирах Большого шлема

«Он смотрел все мои матчи». Квалифаер пережил утрату, но совершил прорыв на Уимблдоне
Михаил Георгиев
Виртанен вернулся на Уимблдон после похорон деда
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Отто Виртанен съездил на похороны деда и вернулся в Лондон, где выиграл свой первый матч в основной сетке турниров «Большого шлема».

23-летний финский теннисист Отто Виртанен на прошлой неделе впервые пробился в основную сетку Уимблдона. Виртанен в финале квалификации обыграл аргентинца Романа Андреса Бурручагу (6:1, 6:2, 5:7, 7:6). 149-я ракетка мира пребывал в отличном настроении, но вскоре его ждала печальная новость.

В Финляндии умер дедушка Виртанена. На выходных Отто отправился домой на похороны близкого человека. Отто почтил его память и вернулся на Уимблдон, где в первом круге обыграл австралийца Макса Пёрселла — 6:3, 6:2, 6:2. Эта победа стала дебютной для Виртанена не только в Лондоне, но и в основной сетке всех турниров «Большого шлема».

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Виртанен в памятном посте в соцсетях написал: «Он смотрел все мои матчи». Дедушка успел увидеть его победу над Бурручагой и знал, что внук впервые сыграет в основной сетке Уимблдона. К сожалению, судьба распорядилась так, что ему не удалось застать этот момент.

Отто Виртанен на похоронах деда

Отто Виртанен на похоронах деда

Фото: Из личного архива спортсмена

Виртанену в первом круге Уимблдона достался не самый простой соперник. Макс Пёрселл на выходных впервые в карьере сыграл в финале турнира ATP. Случилось это на соревнованиях категории 250 в Истбурне, где он уступил 12-й ракетке мира Тейлору Фритцу (4:6, 3:6). Для Пёрселла результат всё равно отличный. В рейтинге ATP австралиец поднялся сразу на 26 позиций – с 94-го на 68-е место.

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Макс накопил немало усталости в Истборне поскольку за неделю провёл там семь матчей с учётом квалификации. Но Пёрселл ехал на Уимблдон в отличном настроении, в то время как Виртанен вышел на матч первого круга с ним вскоре после похорон деда. Отто был максимально заряжен на борьбу, что помогло ему добиться прорывного для себя результата – добыть дебютную победу на ТБШ.

«Сегодня был хороший день. Я всё время чувствовал себя отлично. После квалификации было напряжение в связи с похоронами дедушки. Но я был готов к дебюту в основной сетке Уимблдона и победе. Мне удалось сохранить хороший уровень от начала и до конца матча. Прежде всего я доволен своей подачей. Это дало мне преимущество над соперником. Вероятно, идеальной игры не бывает, но этот матч теперь занимает первое место в моём списке лучших за карьеру. Моей мечтой было сыграть на Уимблдоне, и эта мечта сбывается», — сказал Виртанен.

Отто Виртанен на Уимблдоне

Отто Виртанен на Уимблдоне

Фото: Francois Nel/Getty Images

Продлить победную поступь на Уимблдоне Виртанену будет непросто. Во втором круге его ждёт встреча с 13-й ракеткой мира Томми Полом. Американец очень опасен на траве. Недавно Пол выиграл «пятисотник» в Лондоне.

Хотя в первом круге Уимблдона Томми отдал сет в противостоянии с испанцем Педро Мартинесом-Портеро (6:1, 6:2, 4:6, 3:6), так что совсем неуязвимым его не назовёшь. Определённые шансы на успех у Виртанена, безусловно, есть. Дедушка гордился бы и текущим результатом Отто, но, возможно, желание почтить память близкого человека поможет финскому теннисисту совершить ещё один подвиг на корте.

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