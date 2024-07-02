На травяном «Шлеме» во вторник завершается первый круг. На кортах появятся 10 россиян, состоится и дерби. Подробности – в трансляции.

Рублёв рвётся во второй круг Уимблдона-2024! Также играют Хачанов и Самсонова. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на главном травяном турнире – Уимблдоне. Во вторник, 2 июля, завершится первый круг. Будет сыграно 64 матча – по 32 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин в верхней половине, а также ещё один поединок, отложенный накануне из-за наступления темноты. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Андрей Рублёв (шестой номер посева), Карен Хачанов (21), Роман Сафиуллин, Аслан Карацев, Людмила Самсонова (15), Анна Калинская (17), Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова и Элина Аванесян. Причём Карацев и Хачанов сыграют друг с другом. Следите за всеми событиями дня в нашей лайв-статье.

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