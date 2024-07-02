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Хачанов, Самсонова, Рублёв, Карацев, Калинская: онлайн-трансляция, Уимблдон 2024, где смотреть, расписание, сетки

Рублёв рвётся во второй круг Уимблдона-2024! Также играют Хачанов и Самсонова. LIVE!
Даниил Сальников
Уимблдон-2024. LIVE!
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На травяном «Шлеме» во вторник завершается первый круг. На кортах появятся 10 россиян, состоится и дерби. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на главном травяном турнире – Уимблдоне. Во вторник, 2 июля, завершится первый круг. Будет сыграно 64 матча – по 32 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин в верхней половине, а также ещё один поединок, отложенный накануне из-за наступления темноты. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Андрей Рублёв (шестой номер посева), Карен Хачанов (21), Роман Сафиуллин, Аслан Карацев, Людмила Самсонова (15), Анна Калинская (17), Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова и Элина Аванесян. Причём Карацев и Хачанов сыграют друг с другом. Следите за всеми событиями дня в нашей лайв-статье.

Уимблдон-2024. Мужчины. Сетка
Уимблдон-2024. Женщины. Сетка
Уимблдон (м). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 14:30 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Франсиско Комесанья
122
Аргентина
Франсиско Комесанья
Ф. Комесанья
Уимблдон (ж). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 14:30 МСК
Ангелина Калинина
47
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Не начался
1 2 3
         
         
Элина Аванесян
77
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Уимблдон (ж). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 15:00 МСК
Бернарда Пера
97
США
Бернарда Пера
Б. Пера
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
41
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Уимблдон (ж). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 15:00 МСК
Каролин Гарсия
24
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Блинкова
60
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Уимблдон (м). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 16:30 МСК
Роман Сафиуллин
44
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Франсиско Серундоло
30
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Уимблдон (м). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 16:30 МСК
Аслан Карацев
99
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Уимблдон (ж). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 15:00 МСК
Ребека Масарова
109
Испания
Ребека Масарова
Р. Масарова
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Уимблдон (ж). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 15:00 МСК
Анна Калинская
18
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Панна Удварди
134
Венгрия
Панна Удварди
П. Удварди
Уимблдон (ж). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 18:30 МСК
Барбора Крейчикова
32
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Не начался
1 2 3
         
         
Вероника Кудерметова
38
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

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