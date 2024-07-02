Рублёв рвётся во второй круг Уимблдона-2024! Также играют Хачанов и Самсонова. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на главном травяном турнире – Уимблдоне. Во вторник, 2 июля, завершится первый круг. Будет сыграно 64 матча – по 32 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин в верхней половине, а также ещё один поединок, отложенный накануне из-за наступления темноты. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Андрей Рублёв (шестой номер посева), Карен Хачанов (21), Роман Сафиуллин, Аслан Карацев, Людмила Самсонова (15), Анна Калинская (17), Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова и Элина Аванесян. Причём Карацев и Хачанов сыграют друг с другом. Следите за всеми событиями дня в нашей лайв-статье.
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Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Мирра Андреева неудачно выступила на Уимблдоне, вылетев в первом же круге. Подробнее о матче — в нашем материале.
Опрос: кто победит?
У нас вышел опрос на злобу дня — голосуем, выбираем лучшего!
Энди Маррей снялся
Увы, сэр Энди Маррей не выступит на Уимблдоне в одиночном разряде. Британец собирается сыграть в паре с братом Джейми.
Обо всех подробностях прошлого игрового дня — читайте в нашем лайве дня.
Прогноз погоды на вторник
А вот и прогноз погоды на сегодняшний день. Вероятность отмены матчей низкая.
Расписание вторника
Расписание дня сегодня очень насыщенное. Сыграют среди прочих и 9 россиян. Все подробности в нашем расписании.
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