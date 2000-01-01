Суперкомпьютер назвал фаворитов Уимблдона-2024
Суперкомпьютер Opta назвал главных фаворитов Уимблдона-2024. У кого какие шансы на титул?
Даниил Медведев
Вероятность выхода россиянина в финал турнира — 7,80%, а шансы на титул — 4,44%.
Томми Пол
Шансы американца на решающий матч — 8,3%, а на главный трофей — 4,5%.
Александр Зверев
Вероятность попадания немца в финал — 10,53%, а завоевания титула — 5,26%.
Новак Джокович
Шансы серба на финал — 18,01%, а на трофей — 9,78%.
Карлос Алькарас
Вероятность выхода испанца в финал — 17,47%, завоевания титула — 11,05%.
Янник Синнер
Шансы итальянца на решающий матч — 24,58%, а на главный трофей — 17,83%.
Суперкомпьютер назвал главных фаворитов Уимблдона-2024. В списке есть россиянин!
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