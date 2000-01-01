Топ-5 фавориток Уимблдона-2024
Суперкомпьютер Opta назвал фавориток Уимблдона-2024. Кто вошёл в топ-5 претенденток на титул?
Дарья Касаткина
Шансы россиянки на выход в финал — 10,25%, а на титул — 5,20%.
Мэдисон Кис
Вероятность попадания американки в финал — 10,60%, а завоевания трофея — 5,54%.
Коко Гауфф
Шансы американки на решающий матч — 11,04%, а на главный титул — 5,74%.
Елена Рыбакина
Вероятность выхода казахстанской теннисистки в финал — 12,30%, а на завоевание трофея — 7,76%.
Ига Свёнтек
Шансы польской спортсменки на решающий матч — 20,55%, а на титул — 14,70%.
Касаткина — в числе фавориток Уимблдона-2024. Мнение суперкомпьютера
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