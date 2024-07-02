Американец жёстко оскандалился на Уимблдоне. Назвал соперников «клоунами» и не извинился

Фрэнсису Тиафо следовало бы объяснить, кого он имел в виду в своём резонансном высказывании. Принять его на свой счёт могут 14 теннисистов.

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо в первом раунде Уимблдона обыграл итальянца Маттео Арнальди (6:7, 2:6, 6:1, 6:3, 6:3). Тиафо впервые в карьере совершил камбэк с 0:2 по сетам на турнире «Большого шлема». После матча Фрэнсис высказался о спаде в своей игре в сезоне-2024, при этом оскорбив некоторых своих соперников.

«Это жёстко. То взлёты, то падения. Думаешь о том, где оказался. В прошлом году на этой неделе я был 10-м в мире, а сейчас едва попал в посев на Уимблдоне. Я проигрывал клоунам. Неприятно это говорить, но буду честен. Я воспринимал игру как должное и слишком расслабился. Ты перестаёшь получать удовольствие и оказываешься в странном положении. И забываешь, что делал для победы. Начинаешь сомневаться в себе и всё такое. Но это игра. В ней, как и в любом другом деле, однажды наступает чёрная полоса. Суть в том, как быстро ты из неё выберешься.

И всегда есть свет в конце туннеля, независимо от того, пытаешься ты справиться за счёт маленьких побед или продолжаешь жалеть себя и изображать жертву, и тогда становится всё мрачнее, мрачнее и мрачнее. Мне очень помог бог. А ещё – друзья и семья. Они такие: «Чувак, начинай кайфовать. Твоя жизнь не так уж плоха по сравнению с тем, что было в начале. Ты сам отнимаешь у себя слишком много энергии. Просто кайфуй», — сказал Тиафо.

С одной частью заявления Тиафо сложно поспорить. Не так давно он доходил до полуфинала US Open (2022), выбив легендарного Рафаэля Надаля. В следующем сезоне были полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, титулы на турнирах категории 250 в Хьюстоне и Штутгарте, четвертьфинал US Open. В целом Фрэнсис пусть и не доминировал на уровне суперзвёзд, но играл очень стабильно. Год назад американец действительно входил в топ-10 рейтинга ATP, а сейчас занимает всего лишь 29-е место. Игровой спад очевиден.

В нынешнем сезоне Фрэнсис Тиафо выиграл 14 матчей и проиграл 15. Американец страдал от травмы колена, что во многом обусловило столь невзрачный результат. Но зачем Тиафо при этом называет своих соперников «клоунами»? Выглядит крайне неуважительно по отношению к коллегам. И к себе тоже, если уж он, по его мнению, уступал подобным личностям.

Фрэнсис Тиафо Фото: Julian Finney/Getty Images

Фрэнсис в своём высказывании говорит о 2024 годе, когда его обыгрывали следующие теннисисты: Цзюнчэн Шан, Томаш Махач, Маркос Гирон, Томми Пол, Доминик Кёпфер (дважды), Стефанос Циципас, Кристофер О'Коннелл, Бен Шелтон, Педро Качин, Федерико Кория, Артур Риндеркнеш, Денис Шаповалов, Джек Дрэйпер, Ринки Хидзиката. Кого-то из них Тиафо считает «клоунами», если не всех вышеперечисленных. Ведь какой-то конкретики Фрэнсис не предоставил. По сути, каждый из этих игроков может воспринять его заявление как оскорбление в свой адрес.

Возможно, Фрэнсис подразумевал только стоящих ниже него в рейтинге Шана, Махача, Гирона, Кёпфера, О'Коннелла, Качина, Корию, Риндеркнеша, Шаповалова и Хидзикату. Да, американцу действительно неприятно потерпеть столько поражений от не самых именитых теннисистов, но все эти спортсмены заслуживают уважения. А что, если Тиафо имел в виду не только их? Игроков уровня Новака Джоковича, Карлоса Алькараса и Янника Синнера среди нанёсших поражения американцу нет, но относительно звёздными являются представители топ-20 Циципас, Пол и Шелтон. Они опережают Тиафо в рейтинге вместе с Дрэйпером (№28), который обошёл его прямо перед Уимблдоном. Конечно, с трудом верится, что Фрэнсис хотел задеть своих соотечественников Пола и Шелтона. С ними он особенно близко общается и даже дружит. Томми и Бен понимают, что Фрэнсис говорил на эмоциях, хотя момент неоднозначный.

Циципас – единственный топ-игрок, с которым у Тиафо был своего рода конфликт. Это случилось в 2022 году на Кубке Лэйвера. Тиафо в решающем матче одолел грека со счётом 1:6, 7:6, 10:8 и принёс сборной мира первую победу над сборной Европы в этом выставочном турнире.

«Когда я вижу Стефа по ту сторону сетки, я начинаю облизываться. Я хочу выиграть. Так что я рад, что у меня получилось. Мы просто любим греческий йогурт, так что это классно», — заявил Тиафо.

У Фрэнсиса Тиафо был небольшой конфликт со Стефаносом Циципасом на Кубке Лэйвера в 2022-м Фото: Clive Brunskill/Getty Images

По ходу матча американец также кричал: «Давайте мне весь этот греческий йогурт».

Томми Пол тогда тоже представлял сборную мира и на одном из переходов сказал Тиафо: «Я достану его шутками про папочку. Ты просто делай свою работу». На другом переходе Пол добавил: «Ты молодец, братан. Его отец даже не знает, что сказать». Тиафо также заявил, что ему всё равно, если он проиграет кому-то другому, но не Циципасу.

Всё это было слишком жёстким, но всё-таки подшучиванием. Циципас публично заявил, что не обиделся на Фрэнсиса. Возможно, в глубине души грек и затаил какую-то обиду, но вряд ли слишком сильную.

«Я не отвлекаюсь так, как Тиафо. Он общается с болельщиками, с соперником, миллион вещей. А я не могу так играть. Думаю, он так сказал, потому что считает, что я серьёзно отношусь к теннису. В последние пару лет он сильно прибавил, стал серьёзнее и профессиональнее вести себя на корте. Раньше он скорее просто веселился, чем концентрировался на теннисе», — сказал Стефанос.

Тиафо всегда отличался экспрессивностью на корте. Громко кричал в удачные и неудачные моменты, спорил с фанатами и судьями, иногда даже рвал на себе футболки. Но нужно соблюдать определённые рамки этикета. Было бы неплохо, чтобы Фрэнсис пояснил своё последнее высказывание в части про «клоунов» и принёс извинения тем, кого оно потенциально могло задеть. Тиафо ничего подобного не сделал, хотя прошли уже примерно сутки, а его цитата активно обсуждается в медиа.