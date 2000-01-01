Медведев — лидер по выигранным матчам с 2020 года
Даниил Медведев — лидер по количеству выигранных матчей ATP-тура с 2020 года! Кого обошёл россиянин?
5-е место — Новак Джокович
Сербский теннисист с 2020 года одержал победы в 212 матчах.
4-е место — Янник Синнер
На счету итальянца 217 выигранных матчей.
3-е место — Стефанос Циципас
Греческий теннисист одержал 222 победы с 2020 года.
2-е место — Андрей Рублёв
Россиянин выиграл 224 матча с 2020 года.
1-е место — Даниил Медведев
На счету россиянина 230 побед.
Россияне — лидеры по количеству выигранных матчей тура с 2020 года
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