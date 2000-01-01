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Бекхэм и Грол. Звёзды на Уимблдоне-2024
Бекхэм и Грол. Звёзды на Уимблдоне-2024
Уимблдон-2024 стартовал лишь 1 июля, но на трибунах уже скопилось немало звёзд. Кто из знаменитостей наблюдал за культовым теннисным турниром?
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Джеймс Блант
Джеймс Блант
Популярный певец решил насладиться турниром в день его открытия.
Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм
Форвард сборной Англии посетил Уимблдон-2024 вместе с мамой Сандрой в первый день турнира.
Джеки Стюарт
Джеки Стюарт
Трёхкратный чемпион Формулы-1 следил с трибун за игрой Маркеты Вондроушовой.
Дэйв Грол
Дэйв Грол
Солист Foo Fighters и ударник Nirvana наблюдал за игрой Вондроушовой в компании супруги Джордин.
Саймон Ле Бон
Саймон Ле Бон
Вокалист Duran Duran смотрел матч чешки в компании супруги Ясмин и коллеги Грола.
Трэвис Клейтон
Трэвис Клейтон
Игрок в американский футбол наслаждался матчами второго дня турнира.
Ребел Уилсон
Ребел Уилсон
Комедийная актриса посетила второй день Уимблдона.
Бекхэм и Грол. Кто из звёзд посетил матчи Уимблдона-2024?
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