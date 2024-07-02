Рублёв устроил истерику на Уимблдоне! Андрей разбил свою ногу до крови

Российский теннисист опять не сдержал эмоций. И это уже не в первый раз.

Занимающий шестое место в мировом рейтинге ATP российский теннисист Андрей Рублёв снова переживает непростые времена в своей карьере. Нынешний сезон начался для второй ракетки России вполне успешно. На первом в сезоне турнире «Большого шлема» 26-летний уроженец Москвы добрался до четвертьфинала, где проиграл только будущему триумфатору Открытого чемпионата Австралии – 2024 итальянцу Яннику Синнеру.

Но дальше Андрей угодил в затяжной кризис, который продолжался на протяжении трёх месяцев. С февраля по май Рублёв не добивался больших побед и никак не мог продемонстрировать высокого результата. На первой неделе мая чёрная полоса в игре россиянина вроде бы уже сменилась на белую – Рублёв одержал шесть побед подряд и завоевал титул на турнире серии «Мастерс» в Мадриде.

Но дальше снова последовал провал. Россиянин неудачно выступил на «Ролан Гаррос» — 2024, выбыв из борьбы уже на стадии третьего круга. В проигранном матче с итальянцем Маттео Арнальди (6:7, 2:6, 4:6) россиянин не только показал очень посредственную игру, но и снова не смог справиться с внутренними демонами. В тот день к Рублёву вернулись все его эмоциональные проблемы, которые преследовали теннисиста всю карьеру. От отчаяния он пинал щит и жонглировал ракеткой.

Переход на траву обернулся для российского спортсмена новой неудачей: выступление на турнире в Галле получилось максимально скоротечным – быстрый вылет в первом круге от не хватающего звёзд с неба американца Маркоса Гирона (4:6, 6:7). Примерно в эти же сроки последовал ещё и отказ Рублёва от выступления на Олимпийских играх 2024 года, который самое ближайшее окружение теннисиста объяснило его проблемами со здоровьем.

Вот на таком эмоциональном фоне Андрей приехал на третий в сезоне турнир «Большого шлема». На нынешнем Уимблдоне Рублёву необходимо защищать большие очки, добытые им в прошлом сезоне благодаря выходу в четвертьфинал. Первым соперником россиянина стал аргентинец Франсиско Комесанья, занимающий лишь 122-ю позицию в мировом рейтинге.

Как и у любого уважающего себя аргентинца, основной профиль Комесаньи – это игра на грунте. В нынешнем сезоне Франсиско провёл всего три матча на турнирах ATP. Все они были сыграны в Латинской Америке на медленном покрытии, и каждый из трёх матчей завершился поражением аргентинца. Таким образом, перед матчем с Рублёвым послужной список Комесаньи в этом сезоне ATP был следующим: три поражения в трёх матчах.

Казалось бы, матч первого круга должен был становиться для Андрея лёгкой прогулкой, но с первого сета стало ясно, что россиянина снова ждут сложнейшее испытание и борьба не только с соперником, но и с самим собой. Рублёв проиграл первый сет – 4:6, затем восстановил равновесие по партиям – 7:5, но начало третьего сета вдребезги провалил – 1:4 с двумя брейками.

Впервые в третьем сете Андрей потерял свою подачу в третьем гейме, а в пятом Комесанья ещё раз добрался до брейк-пойнта. При счёте 30:40 Рублёв сорвал форхенд с задней линии, запустив мяч на трибуну. На эмоциях Андрей начал избивать себя ракеткой, вследствие чего разбил себе колено.

Андрей Рублёв на Уимблдоне Фото: Скриншот из трансляции

Андрей Рублёв на Уимблдоне Фото: Скриншот из трансляции

Рублёв настолько усердно выплёскивал эмоции, что умудрился нанести себе увечье – нога россиянина была разбита до крови. На счастье Андрея, максимально вовремя над Лондоном снова пролился дождь. Игра была остановлена, а у медицинских работников было достаточно времени, чтобы привести ногу россиянина в порядок. Но куда важнее, чтобы Рублёв сумел установить контроль над своим эмоциональным состоянием, иначе его выступление на Уимблдоне-2024 получится очень непродолжительным.

Стоит заметить, что удары по коленям являются своего рода фишкой Рублёва. Российский теннисист себя не жалеет и очень часто проявляет эмоции подобным образом. Один из наиболее памятных случае произошёл в ноябре 2023-го во встрече с испанцем Карлосом Алькарасом на Итоговом турнире. Тогда Рублёв снова сначала ругался на себя, а затем в какой-то момент россиянин несколько раз ударил себя по колену и разбил его до крови. Второй сет после этого он отдал почти всухую.

«Почему коленки? Здесь две причины. Во-первых, из-за ракеток. Я очень выборочный ― мне тяжело подобрать ракетки, которые мне нравятся. Даже если они одинаковые, из 15 ракеток мне подойдут только две-три. Из-за этого мне жалко бить их лишний раз о корт, потому что если сломаются, то это потом опять их искать. А на это может уйти много времени, поэтому я бью по коленям, а не о корт.

Во-вторых, иногда у меня настолько сильная обида на себя, что я больше не знаю, что ещё сделать, чтобы дать себе знак, что пора очнуться. В такие моменты я как бы пытаюсь себе сказать: «Просыпайся! Уже половина матча прошла, а ты ничего не сделал». Всё это приводит к этому выплеску гнева. А сразу после этого выплеска испытываю чувство вины из-за того, что снова наступаю на одни и те же грабли. Потому что все эти психи вообще не нужны, они мне никак не помогают, я это понимаю. Но в моменте я просто не знаю, что ещё сделать, чтобы достучаться до себя», — говорил Рублёв в интервью «Чемпионату», объясняя такое своё поведение.

По всей видимости, в матче с аргентинцем Комесаньей на Уимблдоне россиянин в очередной раз не придумал другого способа, чтобы достучаться до себя в третьем сете. Может быть, перерыв на дождь пойдёт на пользу Андрею?