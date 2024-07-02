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Уимблдон-2024: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Андрей Рублёв сенсационно проиграл, какой счёт

Рублёв на Уимблдоне сенсационно уступил 122-й ракетке. Андрей на грани провала в рейтинге
Александр Насонов
Андрей Рублёв сенсационно проиграл
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Комесанья впервые в карьере выиграл матч на уровне ATP. А Калинская на глазах у Синнера прошла во второй круг.

Во вторник, 2 июля, на Уимблдонском турнире проходили заключительные матчи первого круга в обеих одиночных сетках. Несколько встреч с участием российских теннисистов поставили ранними запусками, и в их числе оказался матч Андрея Рублёва, посеянного под шестым номером.

Из-за дождя встреча началась немного позже запланированного. Рублёву противостоял 23-летний аргентинский теннисист Франсиско Комесанья, располагающийся на 122-й строчке в рейтинге ATP. Об играх первого соревновательного дня читайте в отдельных материалах.

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Имя Комесаньи ничего не скажет среднестатистическому болельщику. Франсиско только в этом году дебютировал в основных сетках турниров ATP, и перед первым выступлением на Уимблдоне у него была неутешительная статистика: три поражения в трёх матчах.

Несмотря на это, аргентинец уверенно провёл первый сет и заслуженно его выиграл. Комесанья весьма прилично подавал, записав себе шесть эйсов при отсутствии двойных ошибок, и Рублёв так и не смог добраться до брейк-пойнтов. Более того, в первой половине партии у него были проблемы и на своей подаче. И если в первых двух своих геймах Андрей с грехом пополам брал своё, то в пятом позволил сопернику сделать брейк. А Франсиско того только и надо было. Рублёв упирался до последнего, но в 10-м гейме Комесанья с четвёртого сетбола подал-таки на партию — 6:4 за 38 минут.

Андрей Рублёв в матче с Франсиско Комесаньей на Уимблдоне-2024

Андрей Рублёв в матче с Франсиско Комесаньей на Уимблдоне-2024

Фото: Francois Nel/Getty Images

Во втором сете Рублёв благодаря активной игре быстро повёл 3:0 с брейком — Комесанья стал ошибаться. В пятом гейме россиянин своими неточностями подарил оппоненту брейк под ноль, и равновесие было восстановлено. В концовке партии оно вновь нарушилось, и на сей раз чаша весов качнулась в сторону Андрея. (После девятого гейма игра ненадолго прервалась из-за дождя, но быстро возобновилась.) Франсиско, который в этом сете стал хуже подавать, цеплялся до последнего — в точности как Рублёв в первой партии, — но это его не спасло. В 10-м гейме россиянин упустил тройной сетбол на приёме, однако в не менее упорном 12-м гейме всё же принял на сет — 7:5 за 52 минуты.

В начале третьей партии Комесанья снова выглядел лучше Рублёва. Взяв свою подачу в первом гейме, россиянин затем отдал четыре гейма подряд — 1:4. И принялся колотить себя ракеткой по колену, разбив его до крови.

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После этого игру вновь прервал дождь. Вторая пауза вышла уже более продолжительной, и игроки вернулись на корт спустя час. В оставшейся части сета теннисисты брали только свои подачи, и Комесанья, ещё восемь раз подавший навылет, снова вышел вперёд по партиям — 6:2 за 33 минуты чистого времени. В этом сете Франсиско по всем статьям превзошёл Андрея: по виннерсам — 11 против четырёх, по невынужденным — четыре против семи.

Франсиско Комесанья в матче с Андреем Рублёвым на Уимблдоне-2024

Франсиско Комесанья в матче с Андреем Рублёвым на Уимблдоне-2024

Фото: Francois Nel/Getty Images

В четвёртой партии поначалу не было даже намёка на брейк-пойнты. В 10-м гейме Рублёв был близок к победе в сете, но упустил сетбол на приёме. В ключевом розыгрыше Комесанья красиво обвёл россиянина у сетки — тот в падении не дотянулся до мяча. В 11-м гейме Андрей отыграл брейк-пойнт, то есть скрытый матчбол, а в 12-м аргентинец перевёл сет в тай-брейк. Франсиско первым сделал мини-брейк, вынудив соперника ошибиться. Рублёв отыгрался (5:5), однако проиграл следующие два розыгрыша, пробив в сетку на матчболе, и его аргентинский соперник одержал сенсационную победу — 6:4, 5:7, 6:2, 7:6 (7:5) за 2 часа 57 минут игрового времени.

Уимблдон (м). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 15:30 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		7 2 6 5
6 		5 6 7 7
             
Франсиско Комесанья
122
Аргентина
Франсиско Комесанья
Ф. Комесанья

Эмоции? Без них в матчах Рублёва никуда. Одним эпизодом с ракеткой дело не ограничилось. По ходу отчётного матча Андрей не раз и не два злился сам на себя, общался на повышенных тонах со своей ложей, ругался, в том числе и с применением нецензурных выражений… Как тут не вспомнить обидное ранее поражение россиянина на «Ролан Гаррос» этого года.

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Констатируем: травяной сезон Рублёв провалил. В Галле он также проиграл в первом круге. Скорее всего, Андрея ожидает серьёзное падение в мировой классификации. В лайв-рейтинге он пока седьмой, но позади него располагаются сразу несколько теннисистов, которые в случае хороших результатов на Уимблдоне могут его обойти.

Уимблдон-2024. Мужчины. Турнирная сетка

А 17-я сеяная Анна Калинская провела матч со 134-м номером рейтинга WTA Панной Удварди. Венгерская теннисистка пробилась на турнир через квалификацию. Ранее Калинская никогда не играла с Удварди, и сегодня россиянка победила.

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Первый сет проходил под диктовку Калинской. Россиянка брала свои геймы, первой вышла на брейк-пойнт (в шестом гейме), а в восьмом гейме сделала брейк. Подавая на партию при 5:3, Анна ушла с двойного брейк-пойнта, а потом на глазах у Янника Синнера реализовала первый сетбол — 6:3 за 33 минуты.

Янник Синнер на матче Анны Калинской на Уимблдоне-2024

Янник Синнер на матче Анны Калинской на Уимблдоне-2024

Фото: Скриншот из трансляции

Второй сет Калинская начала с брейка. В шестом гейме россиянка могла потерять перевес, но отыграла тройной брейк-пойнт. После этого психологическое преимущество было уже на её стороне. В седьмом гейме Анна ещё раз взяла подачу соперницы, после чего подала на матч, пусть и не без проблем, отыграв брейк-пойнт, — 6:3, 6:2 за 1 час 5 минут.

Уимблдон (ж). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 18:25 МСК
Анна Калинская
18
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Панна Удварди
134
Венгрия
Панна Удварди
П. Удварди

Во втором раунде Калинская сыграет с победительницей пары Мари Боузкова (Чехия) — Хулия Риера (Аргентина).

Уимблдон-2024. Женщины. Турнирная сетка

Уимблдон 2024 года закончится 14 июля. За всеми событиями лондонского турнира «Большого шлема» следите на «Чемпионате».

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