Жаловался на допинг-тесты и побеждал Рублёва. Чем известен следующий соперник Медведева

Даниил во втором круге Уимблдона сыграет на нелюбимом корте. Хотя он открыто признавался в симпатии к другой площадке.

Российский теннисист Даниил Медведев продолжает свой путь на Уимблдоне-2024. В первом круге он в лёгком трёхсетовике одолел американца Александра Ковачевича (6:3, 6:4, 6:2). Теперь во втором круге пятой ракетке мира придётся побороться с французом Александром Мюллером.

Мюллер на старте Уимблдона в трёх сетах переиграл соотечественника Юго Гастона (6:4, 7:6, 7:6). Для Александра этот матч стал единственным в этом году на траве.

Мюллер в целом в текущем сезоне провёл не так много матчей – 21 – из которых у него сложилась отрицательная статистика побед и поражений: 10 – 11. Две встречи Александр провёл с российскими игроками: Павлом Котовым и Андреем Рублёвым. И если Котову француз проиграл (6:7, 1:6), то Рублёва он сенсационно выбил из борьбы на «Мастерсе» в Риме (3:6, 6:3, 6:2).

Эта победа позволила французу добраться до дебютного четвёртого круга на турнирах серии ATP-1000, а также стала для него первой в поединках с игроками из топ-10. До этого Александр проиграл четыре матча теннисистам из первой десятки: Касперу Рууду (Барселона-2023), Новаку Джоковичу (US Open – 2023), Карлосу Алькарасу (Уимблдон-2023) и Диего Шварцману (Australian Open – 2021).

На уровне ITF Мюллер выиграл девять титулов. В ATP трофеев француз пока не завоевал. Лишь однажды он играл в финале турнира серии-250 в Марракеше в том году, где потерпел поражение от Роберто Карбальес-Баэны.

Александр Мюллер Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Играть в теннис Мюллер начал в шесть лет вместе с отцом, так как на территории их семейного дома располагался корт. Александр выбирал между футболом, в котором у него были большие успехи, и теннисом, на который у француза всё же пал выбор. Своим любимым покрытием игрок считает грунт, турниром – «Ролан Гаррос», а кумиром – Роджера Федерера.

Сейчас Мюллеру 27 лет. В про-тур он попал ещё в 2014 году, но в топ-100 дебютировал лишь в апреле 2023-го. Наивысшей позицией француза была 71-я строчка на старте текущего сезона. Сейчас Александр располагается на 102-м месте.

Мюллер редко мелькает в информационном поле, но он ведёт социальные сети, откуда порой в теннисный мир попадают забавные высказывания теннисиста. В этом году Александр, например, через личный аккаунт в шуточной форме обратился к ATP с жалобой.

«Привет, ATP-тур. Не знаю, знаете ли вы меня, но мне бы хотелось, чтобы еженедельные допинг-тесты закончились. Я бы не проигрывал во втором или третьем круге каждую неделю, если бы сидел на допинге. Большое вам спасибо», – написал Мюллер.

В прошлом году Мюллер, как и Медведев, на Уимблдоне уступил Карлосу Алькарасу. Француз проиграл будущему чемпиону во втором круге, а россиянин потерпел поражение от испанца в полуфинале. И в этом году Даниил в Лондоне защищает 720 очков.

У Медведева статистика побед и поражений в текущем сезоне относительно его французского оппонента выглядит веселее: 28 – 9. Даниил на траве до Уимблдона сыграл только в Галле, где одолел Нуну Боржеша, но проиграл Чжан Чжичжэню. В последний раз игроку, находящемуся за пределами топ-100, россиянин уступал на прошлогоднем «Ролан Гаррос», когда в первом же круге отдал пятисетовик 172-й ракетке мира Тьяго Уайлду (6:7, 7:6, 6:2, 3:6, 4:6).

Мюллер и Медведев ранее в основе турниров ATP не встречались. Лишь один раз, в 2016 году, они играли в четвертьфинале хардового «челленджера» в Сен-Реми-де-Прованс. Даниил тогда разгромно одолел Александра со счётом 6:0, 6:0 и в итоге выиграл тот турнир.

После победы в первом круге Уимблдона Медведев рассказал, как он сейчас чувствует себя на травяном покрытии.

«Больше уверенности в том плане, что мой высокий уровень на траве выше, чем на грунте. Но больше всего уверенности у меня, конечно, на харде, там я знаю, что могу выиграть, что бы ни случилось. Однако я в прошлом году очень хорошо выступил на Уимблдоне, сегодня провёл хороший матч. Чувствую себя отлично и смотрю вперёд. Надо продолжать в том же духе. Знаю, что путь будет непростым, но я постараюсь дойти до самого конца», – сказал россиянин на пресс-конференции.

После победы над Ковачевичем, которую Даниил одержал на корте 1, россиянин признался в симпатии к этой площадке. Медведев рассказал, что никогда на ней не проигрывал. Зато он отметил, что центральный корт недолюбливает из-за своих неудачных результатов на нём.

Организаторы то ли не прислушались, то ли совсем не услышали этих слов Даниила и поставили его матч с Мюллером на центральный корт. Деваться Медведеву некуда: надо играть. И сделает он это в среду, 3 июля. Начало встречи россиянина с французом запланировано на 15:30 по московскому времени.

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