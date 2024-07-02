Сафиуллин героически сравнял счёт, но матч перенесли. Самсонова и Аванесян разыграют дерби

Во вторник, 2 июля, на Уимблдонском турнире проходили заключительные матчи первого круга в обеих одиночных сетках. Сегодня в борьбу вступили сразу несколько российских игроков. Первой из отечественных спортсменов на один из кортов Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета вышла 15-я ракетка мира Людмила Самсонова. В соперницах у неё была представительница Испании Ребека Масарова, занимающая 109-е место в рейтинге WTA.

В дебютном очном противостоянии первой брейк сделала именно Самсонова. Она повела со счётом 2:0, а в третьем гейме имела ещё несколько шансов взять чужую подачу. Правда сделать брейк у Людмилы тогда не получилось. Далее теннисистки даже не позволяли друг другу зацепиться на приёме. Но в концовке сета вторая ракетка России оформила очередной брейк, закрыв партию со счётом 6:3 за 44 минуты.

Новая партия прошла по сценарию, написанному Масаровой. Ребека с третьей попытки забрала чужую подачу в середине сета — 3:2. Испанке оставалось лишь удерживать добытое преимущество, что у неё вышло отлично. Масарова взяла второй сет со счётом 6:4 за 41 минуту.

А в третьей партии Самсонова всё же сумела подтвердить свой фаворитский статус. Она сделала ранний брейк, который помог создать ей необходимый задел — 3:0. При счёте 4:1 в свою пользу Людмила отыграла один брейк-пойнт. Больше проблем на подаче отечественной теннисистки не возникало. 15-я ракетка мира спокойно довела матч до итоговой победы над оппоненткой со счётом 6:3, 4:6, 6:2 за 2 часа 6 минут.

Противница Самсоновой определялась в битве Элины Аванесян и Ангелины Калининой. Девушки впервые играли друг с другом. В рейтинге WTA россиянка сейчас находится на 77-м месте, а украинка располагается на 47-й строчке.

В начале встречи обе девушки плохо держали свои подачи. При этом Ангелина действовала намного активнее, немало атаковала, но допускала много ошибок. С середины сета Элина смогла прибавить на подаче и регулярно боролась на приёме. Она действовала более надёжно и стабильно, чем её соперница. В результате стартовый сет остался за Аванесян — 6:2 за 31 минуту. Статистика партии: 11 — 21 по ударам навылет и ошибкам у представительницы Украины, 5 — 6 — у россиянки соответственно.

Во втором сете Ангелина продолжила сыпать ошибками. Элина же неплохо подавала и хорошо держала мяч в корте. Ничего особенного делать ей сегодня просто не пришлось — украинка отдавала всё сама. При этом, несмотря на огромное количество ошибок, свой игровой рисунок 47-я ракетка мира не меняла и продолжала действовать агрессивно. Лишь иногда у неё проходили отдельные хорошие удары и активные приёмы, но в целом Калинина действовала очень неточно. Аванесян одолела противницу со счётом 6:2, 6:3 за 66 минут.

А вот ещё одна россиянка, Анастасия Потапова, на старте лондонского мэйджора сражалась с американкой Бернардой Перой. Спортсменки впервые проводили очный матч в основной сетке «Шлема» либо турнира WTA, но ранее их пути уже дважды пересекались. В квалификации Рима в 2021 году Бернарда победила со счётом 6:4, 6:1, а на WTA-125 в Макарске (Хорватия) сильнее была Анастасия — 6:2, 4:6, 6:1. В рейтинге Потапова сейчас 41-я, а Пера — 97-я.

Напряжённая борьба в этом противостоянии развернулась уже в стартовом сете. Первой брейк сделала именно россиянка — 3:2. Она показывала хороший теннис, но при подаче на партию Анастасию подвели нервы. Потапова допустила несколько ошибок, в том числе двойную, позволив представительнице США сравнять цифры на табло — 5:5. Дело дошло до тай-брейка, где удачливее оказалась именно наша соотечественница — 7:6 (4). Статистика партии: 7/9 у Потаповой, 9/15 у Перы по ударам навылет/невынужденным ошибкам.

Вторая партии получилась для Анастасии очень обидной. Суммарно россиянка упустила восемь (!) брейк-пойнтов, а Бернарда свой единственный шанс на брейк реализовала в важном седьмом гейме. Пера забрала сет со счётом 6:4 за 44 минуты. Статистика партии: 8/13 у Анастасии, 11/19 – у Бернарды по ударам навылет/невынужденным ошибкам.

На протяжении практически всего решающего сета Потапова была впереди с брейком. Она с четырёх брейк-пойнтов вытащила свою подачу при 4:2, затем ещё отыграла четыре на подаче соперницы на матч, заработала матчбол — и всё-таки уступила тот гейм в итоге. Потом наша соотечественница имела матчбол на приёме после 40:0, который тоже остался нереализованным. Победительница противостояния определялась на супер-тай-брейке, на котором лучше играла представительница «звёздно-полосатых». Бернарда всё время была впереди и довела поединок до победного завершения — 6:7 (4), 6:4, 7:6 (10-6).

За право сыграть с Перой во втором круге британского ТБШ боролись Анна Блинкова и Каролин Гарсия. Счёт личных встреч — 2-1 в пользу россиянки (0-0 на траве). Каролин выиграла на харде Дохи-2018 (7:6 (3), 7:5), а Анна дважды победила во втором круге «Ролан Гаррос» — в 2019-м со счётом 1:6, 6:4, 6:4 и в 2023-м со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

Первая партия прошла в равной борьбе. Девушки несколько раз обменивались брейками. Примечательно, что именно Блинкова дважды выходила вперёд в этом сете. Но в концовке сета Гарсия агрессивно включилась. Француженке удалось сделать решающий брейк в девятом гейме — 6:4. Каролин оказалась впереди по ударам навылет — 14:3, но и невынужденных ошибок у неё намного больше — 17:8.

Во втором сете у Анны были все варианты и возможности перевести матч в решающую партию, однако 60-я ракетка мира дважды упустила преимущество в брейк, в том числе не подала на сет. Каролин, в свою очередь, играла мощно, размашисто, глубоко. Вся инициатива исходила от неё. Француженка сумела прибавить в самой концовке и отлично сыграла при 6:5 на приёме, выполнив несколько отличных ударов, а реализованный матчбол заслуживает отдельных аплодисментов. Гарсия блестяще играла в обороне, доставала сложнейшие мячи, бегала по задней линии, отбила смэш, сумела среагировать на удар с лёта от россиянки и точно обвела справа кроссом. 6:4, 7:5 — именно с таким счётом Каролин победила Анну Блинкову.

Последним из отечественных теннисистов свой поединок в Лондоне 2 июля проводил прошлогодний четвертьфиналист Уимблдона Роман Сафиуллин. В соперниках у него был Франсиско Серундоло из Аргентины. Ранее оба спортсмена не играли друг с другом.

В самом начале дебютной очной битвы как россиянин, так и аргентинец имели шансы на приёме. Правда, оба теннисиста не реализовали свои шансы. И всё же в пятом гейме сета у Франсиско получилось оформить брейк. Серундоло продолжал удерживать преимущество, но подать на партию у него не вышло. Роман вернулся в сет — 5:5. Соперники дошли до тай-брейка. На нём Сафиуллин первым сделал мини-брейк, вёл со счётом 4:1, однако довести начатое до конца так и не смог. Франсиско удалось сделать камбэк, перевернув ход «теннисного пенальти» — 7:6 (5).

Серундоло продолжил давить противника. В середине следующего сета южноамериканец и вовсе оформил брейк под ноль, поведя со счётом 3:1. Аргентинцу оставалось лишь удерживать свою подачу, что ему и удалось. 30-я ракетка мира оставил вторую партию за собой со счётом 6:3.

Роман сумел прийти в себя лишь на старте третьего сета. Наш соотечественник взял свою подачу под ноль, а затем с пятой попытки забрал чужую — 2:0. Правда, следом Сафиуллин позволил Серундоло оформить обратный брейк — 2:1. Далее у игроков было несколько шансов на приёме на протяжении всей партии, однако забрать чужую подачу всё никак не удавалось. Казалось, что в этой встрече её зрители снова увидят тай-брейк, но Роман имел совсем другое мнение на этот счёт. В 12-м гейме прошлогодний четвертьфиналист травяного «Шлема» сумел принять на сет — 7:5.

Сафиуллин начал четвёртую партию очень удачно. Он сделал брейк под ноль в четвёртом гейме — 4:1. Затем 44-я ракетка имел ещё сразу несколько брейк-пойнтов, сетболов. Закончить партию у Романа получилось на своей подаче в девятом гейме — 6:3. После счёта 2:2 по сетам организаторы лондонских соревнований приняли решение перенести матч на завтра из-за наступления темноты.

Уимблдон-2024 завершится 14 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».