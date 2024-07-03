За кем следить 3 июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

8 топ-матчей среды в теннисе: Касаткина, Медведев и Кудерметова бьются на Уимблдоне-2024

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 13:00*: Аслан Карацев (Россия) — Карен Хачанов (Россия, 21), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто выиграет российское дерби?

Этот матч не состоялся накануне из-за дождей. В первом же круге Уимблдона-2024 состоится российское дерби — Аслан Карацев поспорит с Кареном Хачановым за место в следующем круге. Теннисисты в рамках ATP-тура встречались четыре раза, и счёт пока 3-1 в пользу Хачанова. Он победил в Санкт-Петербурге-2020, Торонто-2021 и Галле-2022, а Аслан первенствовал на Кубке Кремля — 2021. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Кентен Алис — Кристофер Юбэнкс.

🎾 13:00*: Барбора Крейчикова (Чехия, 31) — Вероника Кудерметова (Россия), Уимблдон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Кудерметова с чемпионкой ТБШ?

Этот матч не состоялся накануне из-за дождей. Вероника Кудерметова начинает Уимблдон-2024 матчем с чемпионкой ТБШ Барборой Крейчиковой. Девушки ранее встречались четыре раза. Первый поединок — на «Ролан Гаррос» — 2018 — остался за чешкой, а затем неизменно сильнее оказывалась россиянка — в Цинциннати-2022, Дохе-2023 и Штутгарте-2024. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Мария Карле — Кэти Волынец.

🎾 14:30*: Роман Сафиуллин (Россия) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 26), Уимблдон, первый круг, доигрывание при счёте 6:7, 3:6, 7:5, 6:3.

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Сафиуллин с сеяным соперником?

Этот матч не успел завершиться во вторник из-за дождей и наступления темноты. Роман Сафиуллин на прошлом Уимблдоне добрался до 1/4 финала, и теперь ему необходимо защищать очки. На старте ему достался сеяный соперник — аргентинец Франсиско Серундоло. Ранее теннисисты друг с другом не играли, а победитель далее сразится с кем-то из пары Энди Маррей — Томаш Махач.

🎾 15:00*: Слоан Стивенс (США) — Диана Шнайдер (Россия), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Шнайдер с чемпионкой ТБШ?

Диана Шнайдер после выигранного титула в Бад-Хомбурге не сбавила оборотов и одержала победу на старте Уимблдона. Теперь во втором круге 20-летняя россиянка сразится с чемпионкой ТБШ Слоан Стивенс, которая на 11 лет её старше. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сыграет с кем-то из пары Наоми Осака — Эмма Наварро.

🎾 15:30*: Александр Мюллер (Франция) — Даниил Медведев (Россия, 5), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Медведев справится с неизвестным ему французом?

Даниил Медведев уверенно принял старт на Уимблдоне-2024, справившись с американцем Александром Ковачевичем. Теперь россиянину достался во втором круге неизвестный ему француз Александр Мюллер, с которым он до этого ни разу не играл. Будущий победитель далее сразится с кем-то из пары Чжан Чжичжэнь — Ян-Леннард Штруфф.

🎾 16:30*: Чжу Линь (Китай) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 25), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: возьмёт ли Павлюченкова реванш спустя 10 лет?

Анастасия Павлюченкова добралась до второго круга Уимблдона, где её соперницей будет китаянка Чжу Линь. Девушки ранее встречались лишь раз — в Пекине-2014 сильнее оказалась китаянка. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Лулу Сун — Юлия Стародубцева.

🎾 18:00*: Донна Векич (Хорватия) — Эрика Андреева (Россия, LL), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: продолжится ли сказка Эрики Андреевой?

Россиянка Эрика Андреева вытянула счастливый билет, когда с Уимблдона снялась Арина Соболенко и позволила ей тем самым стать лаки-лузером. Но на этом удача 20-летней теннисистки не закончилась, и она добилась первой победы на ТБШ в карьере, в результате чего взлетела на рекордное для себя 84-е место в рейтинге WTA. Теперь, чтобы улучшить свой результат, старшая сестра Мирры Андреевой должна справиться с опытной Донной Векич. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница сразится в третьем круге с кем-то из пары Даяна Ястремская — Варвара Грачёва.

🎾 18:30*: Дарья Касаткина (Россия, 14) — Юрико Миядзаки (Великобритания, WC), Уимблдон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: продлит ли Касаткина победную серию?

После титула в Истбурне первая ракетка России Дарья Касаткина успешно стартовала на Уимблдоне. Теперь, чтобы пройти в третий круг, ей необходимо справиться с британкой Юрико Миядзаки. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Паула Бадоса — Бренда Фрухвиртова.