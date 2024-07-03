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Уимблдон-2024: кто такой Джованни Мпетчи Перрикар, сколько эйсов сделал в матче с Кордой, у кого больше всего

В компанию к легендам: 20-летний француз наколотил 51 эйс на Уимблдоне и обошёл Федерера
Александр Насонов
Перрикар наколотил 51 эйс на Уимблдоне
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Джованни Мпетчи Перрикар произвёл настоящий фурор в первом круге травяного мэйджора.

Второй соревновательный день Уимблдонского турнира оказался весьма и весьма интересным, несмотря на дождь, то и дело грозившийся вконец испортить программу. Российским болельщикам 2 июля запомнится, увы, с негативной стороны. Ранний вылет Андрея Рублёва от 122-й ракетки мира не назовёшь иначе, кроме как оглушительной сенсацией.

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Но не будем о грустном. И лучше порадуемся за 20-летнего французского теннисиста Джованни Мпетчи Перрикара, который в день своего дебюта на Уимблдоне установил потрясающее достижение. Мпетчи Перрикара, не прошедшего квалификацию, не должно было быть в сетке. В финале отбора он проиграл соотечественнику Максиму Жанвье, несмотря на 44 эйса. Однако Джованни всё же попал на турнир как лаки-лузер. В матче с американцем чешского происхождения Себастьяном Кордой, имевшим 20-й номер посева, Мпетчи Перрикар и близко не был фаворитом. Но сумел удивить скептиков.

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Мпетчи Перрикар и Корда провели зубодробительный пятисетовик с четырьмя тай-брейками. До пятой партии не было зафиксировано ни одного брейка (хотя брейк-пойнты иногда возникали)! Француз дважды выходил вперёд, но американец его догонял. В пятом сете Джованни всё же победил — интересно, что не на тай-брейке, а благодаря брейку во втором гейме. 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 6:3 — так закончился этот матч, продолжавшийся 3 часа 21 минуту чистого времени. А с учётом задержек между началом и концом встречи прошло 5 часов 44 минуты. И за это время Мпетчи Перрикар исполнил 51 эйс, равномерно распределив их по партиям: 9, 12, 10, 10, 10.

Уимблдон (м). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 13:10 МСК
Себастьян Корда
21
США
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 5 		7 7 6 6 7 7 3
7 7 		6 4 7 8 6 4 6
             
Джованни Мпетчи Перрикар
58
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар

Молодой француз сразу же вошёл в историю. Джованни стал лишь седьмым теннисистом, который на уровне ATP исполнил не менее 50 эйсов в одном матче. В списке игроков, которым покорилось это достижение, Мпетчи Перрикар обошёл 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера. Представляете, парень уже сейчас может сказать, что в чём-то превзошёл легендарного Маэстро!

Игроки, исполнившие не менее 50 эйсов за матч на уровне ATP

ЭйсыТеннисистРезультатСоперникТурнир
113Джон ИснерПобедаНиколя МаюУимблдон-2010
103Николя МаюПоражениеДжон ИснерУимблдон-2010
78Иво КарловичПоражениеРадек ШтепанекКубок Дэвиса — 2009
67Райлли ОпелкаПоражениеТомас ФаббьяноAustralian Open — 2019
56Альбано ОливеттиПоражениеМэттью БартонУимблдон-2016
51Джованни Мпетчи ПеррикарПобедаСебастьян КордаУимблдон-2024
50Роджер ФедерерПобедаЭнди РоддикУимблдон-2010

Обратите внимание, что большое количество эйсов не всегда означает победу в матче. Также необходимо отметить, что здесь указаны только лучшие результаты каждого из теннисистов. Иными словами, не следует думать, что наш герой показал шестой результат в истории. Тот же Карлович 10 раз за карьеру преодолевал отметку в 50 подач навылет. Но в топ-20 Джованни входит. Ну а абсолютный рекорд был установлен в том самом легендарном матче Николя Маю и Джона Иснера, который стал легендарным ещё до его окончания. Ну, вы помните: 11 часов 5 минут чистого времени, три дня «грязного» и 70:68 по геймам в пятом сете.

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В матче с Кордой Мпетчи Перрикар отыграл все 11 брейк-пойнтов. На вопрос Tennis Channel, о чём он думал на этих брейк-пойнтах, француз ответил так: «Думал, мол, постарайся не проиграть очко. Мой план на игру был таков: подавать либо под «Т», либо пошире. И выходить к сетке как можно быстрее».

Проиграв в квалификации Уимблдона, Джованни, по его словам, опасался, что ему никогда не удастся выступить на турнире. А когда узнал, что стал лаки-лузером, то признался, что рад сыграть хотя бы одну встречу.

Уимблдон-2024. Мужчины. Турнирная сетка

Болельщики, которые смотрят теннис не только во время мэйджоров, уже знакомы с Мпетчи Перрикаром. Пока молодой спортсмен проводит больше времени на «челленджерах», нежели на турнирах ATP. Но один титул на высшем уровне у него уже есть. В конце мая этого года француз выиграл домашний для себя турнир в Лионе. В том финале с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри Джованни 11 раз подал навылет — неплохо, если учесть, что теннисисты играли на грунте.

Лион. Финал
25 мая 2024, суббота. 15:40 МСК
Томас Мартин Этчеверри
29
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 7
6 		1 7 9
         
Джованни Мпетчи Перрикар
117
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар

В полуфинале Мпетчи Перрикар без потери сета прошёл Александра Бублика, который тоже славится своей подачей. Рост Бублика — 196 см; да что там, почти все игроки с мощной подачей ростом выше двух метров. И 203-сантиметровый Джованни не исключение. А ещё он является представителем вымирающего вида приверженцев одноручного бэкхенда.

Джованни Мпетчи Перрикар и его одноручный бэкхенд

Джованни Мпетчи Перрикар и его одноручный бэкхенд

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В последнее время Мпетчи Перрикар стремительно прогрессирует — банальное словосочетание, но оно как нельзя лучше характеризует то, что происходит с французом. В сезоне-2023 он выиграл свой первый «челленджер», в этом году завоевал ещё три аналогичных трофея, ну а потом взял уже упоминавшийся титул на турнире ATP-250 в Лионе. И забрался на 58-ю строчку в мировой классификации. В лайв-рейтинге Джованни уже 52-й, так что попадание в топ-50, скорее всего, не за горами.

Главного достижения в юниорской карьере Мпетчи Перрикар добился в парном разряде. Три года назад он выиграл «Ролан Гаррос» вместе с Артюром Фисом, другим молодым дарованием из Франции. В одиночном разряде того же турнира он дошёл до полуфинала, однако в финал его не пустил как раз Фис.

Джованни Мпетчи Перрикар на «Ролан Гаррос» — 2024

Джованни Мпетчи Перрикар на «Ролан Гаррос» — 2024

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Своим любимым турниром Мпетчи Перрикар называет Открытый чемпионат Франции. Из игроков ему импонирует Рафаэль Надаль, а в других видах спорта — Криштиану Роналду, Льюис Хэмилтон и Леброн Джеймс. 15-летняя сестра Джованни по имени Дафне сейчас выступает по юниорам — юной девушке есть на кого равняться.

Во втором круге Уимблдона Джованни Мпетчи Перрикар сыграет с японцем Йосихито Нисиокой. Они должны были сыграть во втором круге того победного для француза турнира в Лионе. Однако тогда Нисиока не вышел на корт из-за травмы. Рост Йосихито — 170 см. Да, громадное преимущество по этому показателю ничего не гарантирует Мпетчи Перрикару. Но, похоже, мы уже знаем, у кого будет больше эйсов в этом матче.

Уимблдон (м). 2-й круг
04 июля 2024, четверг. 13:00 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
58
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Йосихито Нисиока
90
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
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