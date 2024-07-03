Пятеро наших игроков уже зачехлили ракетки в одиночном разряде. А с начала турнира прошло всего два дня.

«Необъяснимо». Острая реакция на поражения Мирры, Рублёва и других россиян на Уимблдоне

В первом круге Уимблдона российские теннисисты понесли потери: за два дня борьбу в одиночном разряде завершили пятеро игроков. Какие-то из этих неудач в большом потоке матчей немного отошли на второй план. А какие-то, напротив, взбудоражили теннисный мир.

В женской сетке борьбу завершили Анна Блинкова, Анастасия Потапова и Мирра Андреева. Анна в двух сетах уступила Каролин Гарсии — 4:6, 5:7, а Анастасия потерпела очень обидное поражение от Бернарды Перы, ведя решающем сете со счётом 5:3, но в итоге проиграв на тай-брейке.

Самым же резонансным стал вылет Мирры. Андреева-младшая имела преимущество в матче с Брендой Фрухвиртовой, однако упустила его, расстроилась и боролась с накатывающими слезами. Встреча в итоге закончилась в пользу чешской теннисистки — 1:6, 6:3, 6:2. Хотя пресс-служба Уимблдона перед стартом турнира включила Мирру в топ игроков, которым стоило уделить особое внимание.

Российские эксперты попытались объяснить сенсационное поражение Андреевой от Фрухвиртовой. Первым это сделал экс девятый номер рейтинга ATP Андрей Чесноков.

«Чтобы играть на траве, надо знать траву. Мирра пока не умеет использовать траву в своё преимущество. Она сыграла очень слабо. Сколько Мирра вообще сыграла матчей на траве? Она играла юниорский Уимблдон, а сейчас уже среди взрослых. В третьем сете Мирра растерялась и уже не знала, как брать очки — всё покатилось в другую сторону. Мирра — большой состоявшийся игрок, но всё же ещё ребёнок», — сказал Чесноков «Чемпионату».

Заслуженный тренер России Виктор Янчук тоже сделал акцент на юном возрасте Мирры.

«Об Андреевой ещё рано говорить. Да, она восходящая звезда, но главное слово — восходящая. Мирра может споткнуться — она не обязана выигрывать. Ей рано ещё претендовать на какие-то места. Пусть она играет в своё удовольствие и набирается опыта.

Каждый цветок расцветает в своё время — Мирра ещё не расцвела. Ей нужно пару лет, чтобы состояться как профессионалу с претензиями на титулы. А на траве можно сыграть как угодно, потому что велика роль случая».

Мирра Андреева Фото: Francois Nel/Getty Images

Зарубежный теннисный мир, так внимательно наблюдающий за Миррой, тоже отреагировал на её поражение от Бренды Фрухвиртовой. Португальский журналист Жозе Моргаду в социальных сетях обратил внимание на тренера россиянки.

«Ух ты. 17-летняя Фрухвиртова победила 17-летнюю Мирру Андрееву со счётом 1:6, 6:3, 6:2 и вышла во второй круг. Мирра выходила в полуфинал «РГ» [2024] и во вторую неделю в Лондоне [2023].

Неудачное возвращение Кончиты Мартинес, которая уже выигрывала этот турнир как игрок (в одиночке в 1994-м. — Прим. «Чемпионата») и как тренер (с Гарбинье Мугурусой в 2017-м. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Моргаду.

А журналисты испанского издания Mundo Deportivo назвали встречу Мирры и Бренды «поединком вундеркиндов».

В мужской части борьбу завершили Павел Котов и Андрей Рублёв. Павел после преимущества в 2:0 по партиям отдал пятисетовик Джордану Томпсону (7:5, 7:5, 4:6, 4:6, 4:6). А Андрей с нервами уступил Франсиско Комесанье (4:6, 7:5, 2:6, 6:7).

Матч Рублёва прошёл напряжённо: россиянин бил себя по коленкам, кричал и ругался. На пресс-конференции после встречи Андрей рассказал, что не дало ему дойти до победы.

«Мне нужно несколько матчей, несколько матчей, чтобы вернуть ритм. Это непросто. После того как проиграл в Париже, я, кажется, не играл почти две недели. Затем снова сыграл лишь один матч в Галле. Далее – снова почти двухнедельный перерыв. Когда ритм так сбивается, тебе нелегко. Требуются один-два матча, чтобы снова почувствовать уверенность в себе. Думаю, это то, что мне сейчас и нужно», — приводит слова Рублёва Daily Mail.

Андрей Рублёв Фото: Francois Nel/Getty Images

Виктор Янчук в разговоре с «Чемпионатом» отметил, что Рублёв сейчас переживает спад. Кроме того, у Андрея ранее не было крупных побед на траве, которые помогли бы ему подойти к турниру в хорошей форме.

А вот Андрей Чесноков объяснить поражение Рублёва от Комесаньи не смог.

«Это просто невероятно, что Андрей проиграл. Для меня необъяснимо, как шестой игрок мира проиграл человеку из второй сотни рейтинга. Аргентинец неплохо бил, хорошо подавал, пользовался любой возможностью атаковать, хорошо использовал скорость Рублёва, но Андрей провёл очень слабый матч», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Испанцы назвали поражение Рублёва разочаровывающим.

«Победа всей жизни! Дебют Франсиско Комесаньи на турнирах «Большого шлема» и триумф в матче с шестой ракеткой мира — 6:4, 5:7, 6:2, 7:6. Очередное разочарование на мэйджорах для Андрея Рублёва», — написали в аккаунте ESPN Tenis.

После дисквалификации в Дубае Андрей только на одном турнире прошёл дальше третьего круга — на победном «Мастерсе» в Мадриде. Остальные соревнования оказались для россиянина неудачными.

Так или иначе, Уимблдон только начался, и в сетке ещё остались российские теннисисты: Роман Сафиуллин, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Даниил Медведев, Вероника Кудерметова, Анна Калинская, Элина Аванесян, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Эрика Андреева и Диана Шнайдер.

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