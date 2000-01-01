«Я переодевалась под рыдания Серены». 20 лет назад Шарапова триумфально выиграла Уимблдон

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Какой была победа Шараповой на Уимблдоне-2004
Какой была победа Шараповой на Уимблдоне-2004
Ровно 20 лет назад, 3 июля 2004 года, Мария Шарапова одержала неожиданную победу на Уимблдоне. Как 17-летняя россиянка завоевала важнейший титул?
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Неприятная ситуация
Неприятная ситуация
Юная Шарапова была посеяна под 13-м номером. Мало кто верил, что Мария сможет взять титул. Первым предвестником будущей победы стал неприятный инцидент — теннисистка наступила в экскременты. Как ей казалось, собачьи.
Удача?
Удача?
«Это не собачья. Я хорошенько рассмотрел. Это лисья кучка. Это очень здорово! Это означает, что вам очень повезёт. Может быть, это даже значит, что вы выиграете турнир», — сказал неизвестный пожилой мужчина Марии.
Победный путь
Победный путь
Для Шараповой турнир начался действительно хорошо. На старте она обыграла Юлию Бейгельзимер (6:2, 6:1), Энн Кеотавонг (6:4, 6:0), Даниэлу Гантухову (6:3, 6:1) и Эми Фрейзер (6:4, 7:5). Игру с Гантуховой Мария назвала лучшей на Уимблдоне-2004 из-за необычной причины.
Девичья зависть
Девичья зависть
У Даниэлы было такое же платье, как и у россиянки. Это вывело Марию из себя: «Раздражение, которое я почувствовала в тот момент, добавило моей игре необходимого перца».
Переломный момент
Переломный момент
В четвертьфинале Шарапова не без проблем разобралась с Аи Сугиямой (5:7, 7:5, 6:1), а в полуфинале её ждал тяжелейший матч с Линдсей Дэвенпорт. Первый сет Мария проиграла (2:6), а потом игру прервали из-за плохой погоды на два часа.
Важный камбек
Важный камбек
«Всё, что тебе надо, это отправлять этот проклятый мяч на другую сторону корта. Она не сможет попасть по нему после двух часов размышлений о том, как будет здорово попасть в финал», — сказал тренер Шараповой. После этого Мария собралась и выиграла матч — 2:6, 7:6, 6:1.
Драматичный финал
Драматичный финал
Накануне финала Шарапова проснулась с простудой, но Мария успела восстановиться к матчу, где соперницей была сама Серена Уильямс. Американка шла к третьей рекордной победе подряд, а россиянка — к первому титулу.
Всплеск эмоций
Всплеск эмоций
Шарапова одолела Уильямс со счётом 6:1, 6:4 и упала на колени, закрыв лицо руками. Придя в себя, Мария побежала обнимать отца на трибуне. Уже после в раздевалке чемпионка услышала, как Серена рыдает после поражения.
Начало истории
Начало истории
«Я покинула раздевалку как можно скорее, но Серена знала, что я слышала её рыдания. Люди часто интересуются, почему мне так сложно побеждать Серену. Для меня правильный ответ остался именно в той раздевалке, где я переодевалась под рыдания Серены», — писала Мария.
«Я переодевалась под рыдания Серены». 20 лет назад Шарапова триумфально выиграла Уимблдон
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