«Я переодевалась под рыдания Серены». 20 лет назад Шарапова триумфально выиграла Уимблдон

Важный камбек

«Всё, что тебе надо, это отправлять этот проклятый мяч на другую сторону корта. Она не сможет попасть по нему после двух часов размышлений о том, как будет здорово попасть в финал», — сказал тренер Шараповой. После этого Мария собралась и выиграла матч — 2:6, 7:6, 6:1.