«Я переодевалась под рыдания Серены». 20 лет назад Шарапова триумфально выиграла Уимблдон

Какой была победа Шараповой на Уимблдоне-2004
Ровно 20 лет назад, 3 июля 2004 года, Мария Шарапова одержала неожиданную победу на Уимблдоне. Как 17-летняя россиянка завоевала важнейший титул?
Неприятная ситуация
Юная Шарапова была посеяна под 13-м номером. Мало кто верил, что Мария сможет взять титул. Первым предвестником будущей победы стал неприятный инцидент — теннисистка наступила в экскременты. Как ей казалось, собачьи.
Удача?
«Это не собачья. Я хорошенько рассмотрел. Это лисья кучка. Это очень здорово! Это означает, что вам очень повезёт. Может быть, это даже значит, что вы выиграете турнир», — сказал неизвестный пожилой мужчина Марии.
Победный путь
Для Шараповой турнир начался действительно хорошо. На старте она обыграла Юлию Бейгельзимер (6:2, 6:1), Энн Кеотавонг (6:4, 6:0), Даниэлу Гантухову (6:3, 6:1) и Эми Фрейзер (6:4, 7:5). Игру с Гантуховой Мария назвала лучшей на Уимблдоне-2004 из-за необычной причины.
Девичья зависть
У Даниэлы было такое же платье, как и у россиянки. Это вывело Марию из себя: «Раздражение, которое я почувствовала в тот момент, добавило моей игре необходимого перца».
Переломный момент
В четвертьфинале Шарапова не без проблем разобралась с Аи Сугиямой (5:7, 7:5, 6:1), а в полуфинале её ждал тяжелейший матч с Линдсей Дэвенпорт. Первый сет Мария проиграла (2:6), а потом игру прервали из-за плохой погоды на два часа.
Важный камбек
«Всё, что тебе надо, это отправлять этот проклятый мяч на другую сторону корта. Она не сможет попасть по нему после двух часов размышлений о том, как будет здорово попасть в финал», — сказал тренер Шараповой. После этого Мария собралась и выиграла матч — 2:6, 7:6, 6:1.
Драматичный финал
Накануне финала Шарапова проснулась с простудой, но Мария успела восстановиться к матчу, где соперницей была сама Серена Уильямс. Американка шла к третьей рекордной победе подряд, а россиянка — к первому титулу.
Всплеск эмоций
Шарапова одолела Уильямс со счётом 6:1, 6:4 и упала на колени, закрыв лицо руками. Придя в себя, Мария побежала обнимать отца на трибуне. Уже после в раздевалке чемпионка услышала, как Серена рыдает после поражения.
Начало истории
«Я покинула раздевалку как можно скорее, но Серена знала, что я слышала её рыдания. Люди часто интересуются, почему мне так сложно побеждать Серену. Для меня правильный ответ остался именно в той раздевалке, где я переодевалась под рыдания Серены», — писала Мария.
«Я переодевалась под рыдания Серены». 20 лет назад Шарапова триумфально выиграла Уимблдон
Читайте также
Бекхэм и Грол. Звёзды на Уимблдоне-2024
Медведев — лидер по выигранным матчам с 2020 года
Топ-5 фавориток Уимблдона-2024
Суперкомпьютер назвал фаворитов Уимблдона-2024
Две теннисистки выходили в финалы чаще Касаткиной
Рекордные призовые на Уимблдоне-2024
Главные достижения Анны Дмитриевой
Крутейшая реклама документалки про Федерера. Видео
Де Минор и Бултер вновь взяли титулы в один день
Образы Медведева и Шараповой с вечеринки в Марокко
Алькарас побил возрастной рекорд Надаля
Свёнтек повторила крутой рекорд Серены Уильямс!
Свёнтек и Гауфф — второй по возрасту дуэт в топ-2
Свёнтек повторила мощный рекорд Навратиловой
Свёнтек в топ-4 по победным сериям на «РГ»
Италия установила крутое достижение на ТБШ