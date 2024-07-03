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Медведев, Хачанов, Карацев, Касаткина, Эрика Андреева: онлайн-трансляция, Уимблдон-2024, где смотреть, расписание, сетки

Карацев и Хачанов бьются за 2-й круг Уимблдона-2024! Также играют Медведев и Эрика. LIVE!
Даниил Сальников
Уимблдона-2024. LIVE!
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На травяном «Шлеме» в среду завершится 1-й круг и начнётся 2-й. На кортах появятся 9 россиян, состоится и дерби. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на главном травяном турнире – Уимблдоне. В среду, 3 июля, начнётся второй круг. Будет сыграно 32 матча – по 16 у мужчин в верхней половине сетки и у женщин в нижней половине, а также ещё 16 поединков первого круга (семь — у женщин и девять — у мужчин), не сыгранных накануне из-за дождя и наступления темноты, в том числе российское дерби между Кареном Хачановым (21-й номер посева) и Асланом Карацевым и матчи Вероники Кудерметовой и Романа Сафиуллина — его встреча была остановлена перед пятым сетом. Сыграют также Даниил Медведев (5), Дарья Касаткина (14), Анастасия Павлюченкова (25), Диана Шнайдер и Эрика Андреева (LL).

Уимблдон-2024. Мужчины. Сетка
Уимблдон-2024. Женщины. Сетка
Уимблдон (м). 1-й круг
03 июля 2024, среда. 13:00 МСК
Аслан Карацев
99
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Уимблдон (ж). 1-й круг
03 июля 2024, среда. 13:00 МСК
Барбора Крейчикова
32
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Не начался
1 2 3
         
         
Вероника Кудерметова
38
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Уимблдон (м). 1-й круг
03 июля 2024, среда. 14:30 МСК
Роман Сафиуллин
44
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Остановлен
2 : 2
1 2 3 4 5
             
6 5 		3 7 6
7 7 		6 5 3
             
Франсиско Серундоло
30
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2024, среда. 15:30 МСК
Александр Мюллер
102
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2024, среда. 15:00 МСК
Слоан Стивенс
50
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
30
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2024, среда. 16:30 МСК
Чжу Линь
61
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
28
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2024, среда. 18:00 МСК
Донна Векич
37
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Не начался
1 2 3
         
         
Эрика Андреева
101
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2024, среда. 18:30 МСК
Дарья Касаткина
12
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Юрико Миядзаки
148
Великобритания
Юрико Миядзаки
Ю. Миядзаки

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Прогноз погоды на среду Расписание среды
Live Даниил Сальников

Обо всех подробностях прошлого игрового дня — читайте в нашем лайве дня.

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