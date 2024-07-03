Карацев и Хачанов бьются за 2-й круг Уимблдона-2024! Также играют Медведев и Эрика. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на главном травяном турнире – Уимблдоне. В среду, 3 июля, начнётся второй круг. Будет сыграно 32 матча – по 16 у мужчин в верхней половине сетки и у женщин в нижней половине, а также ещё 16 поединков первого круга (семь — у женщин и девять — у мужчин), не сыгранных накануне из-за дождя и наступления темноты, в том числе российское дерби между Кареном Хачановым (21-й номер посева) и Асланом Карацевым и матчи Вероники Кудерметовой и Романа Сафиуллина — его встреча была остановлена перед пятым сетом. Сыграют также Даниил Медведев (5), Дарья Касаткина (14), Анастасия Павлюченкова (25), Диана Шнайдер и Эрика Андреева (LL).
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Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Обо всех подробностях прошлого игрового дня — читайте в нашем лайве дня.
Прогноз погоды на среду
А вот и прогноз погоды на сегодняшний день. Вероятность отмены матчей средняя.
Расписание среды
Расписание дня сегодня очень насыщенное. Сыграют среди прочих и 9 россиян. Все подробности в нашем расписании.
- 3 июля 2024
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