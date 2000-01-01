Вондроушова повторила антирекорд Граф на Уимблдоне
Маркета Вондроушова сенсационно проиграла Джессике Бузас Манейро (4:6, 2:6) в первом круге Уимблдона. Так рано действующая чемпионка турнира последний раз вылетала 30 лет назад!
Первая неудача
В 1994 году чемпионка Уимблдона-1993 Штеффи Граф в первом круге проиграла Лоре Макнил — 5:7, 6:7 (5:7). Больше таких громких вылетов действующих победительниц турнира в Лондоне в Открытой эре не было.
Действующая чемпионка Уимблдона вылетела в первом круге впервые за 30 лет
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