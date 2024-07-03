27 дней назад Джокович перенёс операцию, а теперь летает на Уимблдоне. Как такое возможно?

Вторая ракетка мира Новак Джокович разгромил чеха Вита Коприву (6:1, 6:2, 6:2) в первом круге Уимблдона. Соперник у Джоковича был не самым сильным, Коприва сейчас является №123 в рейтинге ATP. Но всё равно поражает лёгкость, с которой Новак добыл положительный результат на корте.

5 июня серб перенёс операцию на колене после разрыва мениска, полученного в четвёртом круге «Ролан Гаррос». Через 27 дней Джокович оказался вполне конкурентоспособным на травяном покрытии. Опять же, излишне преувеличивать значимость победы над Копривой не стоит, но мало кто ожидал, что Новак отдаст любому сопернику всего пять геймов в первом для себя матче после серьёзной травмы.

Даже действующий чемпион Уимблдона Карлос Алькарас немного помучился в первом раунде с 269-й ракеткой мира эстонцем Марком Лаялом (7:6, 7:5, 6:2), а лидер рейтинга ATP Янник Синнер вообще отдал сет не хватающему звёзд с неба немцу Яннику Ханфману (6:3, 6:4, 3:6, 6:3). При том что Алькарас и Синнер здоровы и проводили подготовительные турниры на траве, в отличие от Джоковича.

Новак Джокович на Уимблдоне Фото: Adam Pretty/Getty Images

Новак с запасом добыл самую разгромную победу на стартовой стадии Уимблдона, которая состояла из 64 матчей. Близко к нему подобрался американец Тейлор Фритц, не оставивший шансов австралийцу Кристоферу О’Коннеллу (6:1, 6:2, 6:4). Фритц — один из тех, с кем Новак общался в процессе восстановления. Три года назад Тейлор получил аналогичную травму, но быстро восстановился как раз к Уимблдону.

«Я много обсуждал восстановление после операции с Тейлором Фрицем, который был в такой же ситуации три года назад. Он сказал, что играл первый круг Уимблдона через 21 день после травмы. Стэн Вавринка и Линдси Вонн тоже поделились со мной своим опытом. Это вселило в меня веру и оптимизм», — сказал Джокович перед стартом Уимблдона.

«Новак связался со мной и задал несколько вопросов. Я рассказал ему, как всё было у меня. Многое зависит от воспаления и того, какая на него идёт реакция. Если получится его снять и начать играть, не провоцируя заново, то всё будет в порядке. У меня было то же самое, что у него, и я играл. Джокович способен выходить на корт. Если Новак едет на Уимблдон, он хочет там победить», — рассказал Фритц о деталях своего общения с Джоковичем.

Новак очень хотел сыграть в Лондоне. Во-первых, он стремится повторить рекорд Роджера Федерера по количеству титулов на Уимблдоне – сейчас швейцарец имеет минимальное преимущество (8-7). Во-вторых, турнир «Большого шлема» на траве очень много значит для Джоковича. В этом серб признался уже после победы над Копривой.

«Я старался думать об игре и не слишком переживать о колене. За последние три с половиной недели мы с командой сделали всё, что могли, чтобы у меня был шанс сыграть здесь перед вами. Будь это любой другой турнир, я бы не рисковал и так не торопился. Я просто люблю Уимблдон. Люблю сюда возвращаться», – сказал Джокович в интервью на корте.

Новак Джокович и Вит Коприва Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Коприва первым на себе прочувствовал, в какой хорошей форме пребывает Новак после травмы.

«Я был крайне удивлён тем, насколько точно он подавал. В третьем сете мне удалось прочитать его подачу, но это не помогло и стало для меня большим ударом. Против Новака было ужасно трудно играть. Каждый мяч, который я направлял, возвращался ко мне ещё быстрее. Теперь я почувствовал это на своей шкуре. Это было что-то нереальное. Я старался хотя бы получить удовольствие от матча», — заявил чех после игры.

Во втором раунде Джоковича ждёт встреча с 277-й ракеткой мира Джейкобом Фирнли. Это британский теннисист, получивший от организаторов уайлд-кард на Уимблдон. В первом раунде он выбил квалифаера из Испании Алехандро Моро Каньяса (7:5, 6:4, 7:6). На этом сказка Фирнли наверняка закончится. Высока вероятность того, что Джокович снова разгромит соперника. Это очень важный момент, поскольку 37-летний серб не затратит много сил.

В третьем круге Новака ждёт оппонент посерьёзнее – аргентинец Томас-Мартин Этчеверри или австралиец Алексей Попырин, которые входят в топ-50. Но никто из них не является каким-то непреодолимым барьером для Джоковича на траве. Очень важно, что Новак сохранил второе место в рейтинге ATP благодаря неожиданному вылету Алькараса во втором круге «пятисотника» в Лондоне. На жребий ему грех жаловаться. Полуфиналисты прошлого сезона Алькарас, Синнер и Даниил Медведев находятся в другой половине сетки. Кто-то из них может попасться ему не раньше финала. На пути Новака в целом практически нет специалистов по игре на траве. Исключением является разве что поляк Хуберт Хуркач, с которым серб рискует пересечься в четвертьфинале. Наверняка придётся потрудиться больше обычного, но, опять же, Джокович почти наверняка пройдёт поляка на «Шлеме», если будет здоров.

Новак Джокович блестяще провёл первый матч сезона на траве Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Исходя из рейтинга, вероятным оппонентом Джоковича по финалу может стать четвёртая ракетка мира Александр Зверев. Хотя далеко не факт, что Зверев туда доберётся. Немец довольно плохо выступает на траве. Его лучший результат на Уимблдоне – два попадания в четвёртый круг (2017, 2021). Вполне может сложиться такая ситуация, что Джоковичу даже не придётся слишком напрягаться на пути к теоретической финальной битве с Алькарасом или Синнером, которые могут истощить друг друга в потенциальном полуфинале.

У Новака есть отличные шансы взять 25-й «Шлем» за карьеру и сравняться с Федерером по титулам Уимблдона. Ещё несколько недель назад в подобный поворот событий верилось с трудом. Даже некоторые самые преданные фанаты резонно сомневались, что серб сможет полноценно восстановиться к Уимблдону. Однако Джокович в очередной раз доказал, что для него нет ничего невозможного. Хотя некоторые никогда не сомневались в Новаке. В их числе №9 рейтинга ATP австралиец Алекс де Минор.

«Я не удивлён, он сверхчеловек. Ему уже удавалось невероятное. Я уверен, что он вернётся, покажет максимум и сыграет так, будто травмы и не было. Именно этого мы ждём от Новака, и не стоит удивляться тому, что он делает», — заявил де Минор.