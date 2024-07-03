Невероятный камбэк Сафиуллина в двухдневном марафоне! Роман прервал серию из 5 поражений

Первыми запусками в среду на Уимблдоне несколько россиян провели свои стартовые матчи. Из-за дождя и темноты в предыдущий игровой день встречи Вероники Кудерметовой, Романа Сафиуллина и Аслана Карацева с Кареном Хачановым перенесли на утро 3 июля.

Начаться встречи Кудерметовой, Карацева и Хачанова должны были в 13:00 по московскому времени, однако из-за непогоды их отложили на два часа. В 15:00 спортсмены всё же вышли на корт, спустя 10 минут вновь покинули площадку после начавшегося дождя, но быстро вернулись, когда капать с неба перестало.

Карацев (99-я ракетка мира) и Хачанов (22) в этот игровой день провели первое российское дерби на старте «Большого шлема» за шесть лет. В прошлый раз россияне встречались в первом круге US Open – 2018. Тогда Даниил Медведев одержал победу над Евгением Донским со счётом 7:5, 6:4, 6:2.

Карацев и Хачанов встретились друг с другом в пятый раз. До этого счёт в их противостоянии был 3-1 в пользу Карена. Прошлый матч теннисистов состоялся на траве, в Галле, в 2022 году. Тогда сильнее оказался Хачанов (6:7, 6:1, 6:2).

Сегодняшняя встреча россиян прервалась после стартового гейма, из-за чего теннисистам непросто было после этого поймать концентрацию, а Карацев по этой причине упустил первую же свою подачу. Хачанов здорово подавал на протяжении первого сета и совсем не давал сопернику шанса приблизиться к брейку. Однако Аслану при счёте 3:5 это отчасти удалось. Он заработал тройной брейк-пойнт, но ни одним шансом воспользоваться так и не смог. Карен в результате с первого сетбола забрал стартовую партию (6:3).

Карен Хачанов Фото: Jon Super/Getty Images

Во втором сете Карацев втянулся в игру, стал надёжнее подавать и мощнее пробивать. Хачанов же к пятому гейму немного растерял фокус, наделал невынужденных ошибок, позлился, но этому поспособствовал и Карацев, играющий качественно и плотно под заднюю. Аслан боролся, играл разнообразно и целом выглядел увереннее на протяжении всего сета, что отразилось на его действиях в концовке партии. Теннисисты добрались до тай-брейка, где Карацеву помогли подача, активные действия в розыгрышах и спад соперника. Это всё позволило Аслану забрать второй сет (7:6 (7:4)).

Теннисисты продолжили показывать достойную, интересную игру. Оба в третьем сете отказывались уступать, что показал гейм на подаче Карацева при счёте 5:6. Аслан вёл со счётом 40:0, после чего пару раз неудачно укоротил и позволил Карену выиграть три очка подряд. Домучил Карацев эту мини-партию, в которой счёт четырежды доходил до «ровно». На тай-брейке в борьбе за огненный третий сет были отличная борьба и россыпь сетболов, из которых один-единственный остался за Хачановым. Для Карена эта попытка забрать партию стала седьмой – и наконец воспользоваться шансом ему помогли выдержка и косая подача.

В начале четвёртого сета Карацев стал хуже двигаться по корту, и дело было, как оказалось чуть позже, в болях после падения на тай-брейке. Аслан держался за колено и рисковать дальше не стал. При счёте 2:0 по геймам в пользу Карена он снялся. Такой классный матч россиян в результате продлился три часа.

Хачанов в прошлом году пропустил травяной сезон из-за травмы, поэтому сейчас на Уимблдоне защищать очки ему не пришлось. Карацев же в сезоне-2023 в Лондоне дошёл до второго круга. И в этом году на той же стадии Аслану будет противостоять француз Кентен Алис.

В мужской сетке свой матч первого круга сегодня также провёл Роман Сафиуллин (44). Во вторник, 2 июля, россиянин начал встречу с аргентинцем Франсиско Серундоло (30), отыгрался с 0:2 по партиям и вывел игру в пятый сет (6:7, 3:6, 7:5, 6:3). Однако этот матч-триллер перед стартом пятой партии прервало наступление темноты.

Для того чтобы завершить матч сегодня, Сафиуллину понадобилось меньше часа. До конца пятого сета теннисисты шли нос к носу, но Роман очень своевременно, при счёте 4:4 смог сделать брейк. С тем, чтобы завершить эту долгую встречу в свою пользу, у россиянина не возникло проблем. Со счётом 6:4 он выиграл решающую партию и вытащил матч, в котором проигрывал 0:2 по сетам.

Сафиуллину на текущем Уимблдоне необходимо защищать 350 очков и значительное количество позиций в рейтинге, так как в прошлом году здесь он дошёл до четвертьфинала. В этот раз во втором круге Роман сразится с победителем встречи Давид Гоффен/Томаш Махач.

В женской сетке первым запуском сегодня сыграла Вероника Кудерметова (38), она встретилась с Барборой Крейчиковой (32). Для девушек этот матч стал пятым, до этого счёт в их противостоянии был 3-1 в пользу россиянки. Прошлое состязание Вероники и Барборы состоялось в этом году на грунтовом турнире в Штутгарте. Сильнее тогда оказалась Кудерметова (5:7, 6:4, 6:4). Чешка побеждала российскую теннисистку лишь однажды, на «Ролан Гаррос» в 2018 году.

Кудерметова в текущем сезоне переживает спад. Лишь трижды – на турнирах в Чарльстоне, Индиан-Уэллсе и Брисбене – она смогла пройти дальше второго круга. Последний матч, который Вероника провела в Бад-Хомбурге с Каролиной Возняцки, очень тяжело сложился для россиянки. Во время встречи она вызывала врача и плакала, из-за чего в том числе и уступила со счётом 2:6, 4:6.

Сегодняшнюю встречу с Крейчиковой россиянка начала неплохо: не всё шло у неё по игре, проседал бэкхенд, но выглядела она при этом сдержанно. Дважды Кудерметова делала брейк – и каждый раз сразу же отдавала его обратно сопернице. Обе теннисистки допускали совершенно необязательные ошибки, поначалу их было больше у чешки, а к концу партии они накрыли и россиянку. Вероника спасалась подачей, но не всегда убедительно действовала в розыгрышах – особенно на сетболах в 10-м и 12-м геймах, а также на тай-брейке. Из-за этого российская теннисистка, имея в запасе четыре шанса забрать сет, всё же отдала его Крейчиковой (6:7 (4:7)).

Во второй партии у теннисисток активно выигранные очки продолжили чередоваться с невынужденно упущенными розыгрышами. Девушки преимущественно играли на задней линии, к сетке чаще выбегала чешка. Вероника и Барбора на старте сета вновь обменялись брейками. В важном гейме при счёте 4:4 Кудерметова отличными действиями в затяжных розыгрышах заработала три скрытых сетбола, но не справилась с несколькими подачами Крейчиковой и вновь упустила шансы.

Исход второй партии, как и первой, решился на тай-брейке. Отличие оказалось лишь в одном: Кудерметовой удалось сыграть куда удачнее. С самого начала Вероника напрягла Барбору, вынудила её ошибиться и отдала всего одно очко! Дожала россиянка чешскую соперницу и перевела игру в решающий сет.

Вероника Кудерметова Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Третья партия началась с раннего брейка Крейчиковой, который Кудерметова смогла отыграть лишь в середине сета. После того как Вероника забрала подачу соперницы в четвёртом гейме, она смогла безукоризненно, под ноль следом выиграть и свою. Казалось, что это могло бы прибавить россиянке уверенности и сил до конца матча, но в седьмой мини-партии всё пошло не по плану. Со счётом 30:0 вела Вероника, но пару раз подвёл её удар слева, чем воспользовалась Барбора и повела с преимуществом.

Правда, чуть позже план провалился и у Крейчиковой: она не смогла подать на матч. После этого Кудерметова по неприятной традиции сегодняшнего матча не смогла подтвердить брейк, и её соперница вновь вышла подавать на матч. Со второй попытки Барбора почти неберущейся подачей завершила эту встречу. В следующем круге чешка сыграет с Кэти Волынец.

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