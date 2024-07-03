Медведев злился и потерял сет, но за 3,5 часа дожал француза. Даниил в 3-м круге Уимблдона

Теперь россиянин может встретиться с китайцем Чжан Чжичжэнем, который совсем недавно обыграл его в Галле.

В среду, 3 июля, на Уимблдоне начались встречи второго круга в одиночных разрядах. В мужской сетке свой матч провёл победитель US Open 2021 года Даниил Медведев, посеянный под пятым номером. Первая ракетка России вышел на корт с 27-летним французским теннисистом Александром Мюллером, 102-й ракеткой мира. Медведев в первом круге в трёх сетах прошёл американца Александра Ковачевича (6:3, 6:4, 6:2), а Мюллер выбил соотечественника Юго Гастона (Q), тоже в трёх партиях — 6:4, 7:6, 7:6.

После победы в первом круге Даниил заявил, что намерен далеко пройти по сетке на турнире. «Больше уверенности в том смысле, что мой уровень на траве выше, чем на грунте. В прошлом году я очень хорошо выступил на Уимблдоне. Чувствую себя отлично и смотрю вперёд. Надо продолжать в том же духе. Знаю, что путь будет непростым. Но я постараюсь дойти до самого конца», — сказал он на пресс-конференции.

Ситуация осложнялась тем, что Медведев, как правило, не слишком удачно играет с представителями Франции. С Мюллером ранее он встречался лишь однажды, но это было так давно, что не стоит принимать во внимание. Отметим всё же, что на одном из хардовых «челленджеров» в 2016 году россиянин разгромил соперника с максимально возможным счётом 6:0, 6:0.

Первый гейм, на своей подаче, Медведев взял уверенно. Россиянин, на матч которого пришла пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова (в этот день 20 лет назад 17-летняя на тот момент спортсменка сенсационно победила Серену Уильямс в финале Уимблдона), нацелился на ранний брейк и уже во втором гейме заработал тройной брейк-пойнт. Но у Мюллера заработала подача, и он не позволил сопернику выйти вперёд — 1:1. В четвёртом гейме Даниил тоже имел шанс взять чужую подачу, после того как Александр сделал двойную ошибку. Однако и в этом случае брейка не случилось — 2:2.

Мария Шарапова и Алекс Гилкс посетили матч Даниила Медведева Фото: Jordan Pettitt/Getty Images

Затем начался типичный травяной теннис с минимумом шансов у принимающего, причём Мюллер выходил к сетке чаще Медведева. В девятом гейме Александр попытался навязать борьбу Даниилу, но добраться до брейк-пойнтов у него не получилось. В 10-м гейме россиянин имел сетбол на приёме, но француз собранно провёл ключевой розыгрыш и в итоге сравнял счёт — 5:5.

Так они и дошли до тай-брейка. Нельзя сказать, что в двух оставшихся геймах не было борьбы, но выиграть приём так никто и не смог. Тай-брейк Медведев, увы, провалил. Он первым сделал мини-брейк, однако потом стал ошибаться чуть ли не в каждом розыгрыше, и Мюллер выиграл первый сет — 7:6 (7:3) за 52 минуты. По ходу тай-брейка россиянин, чувствуя, что партия уплывает, не раз демонстрировал недовольство, что проявлялось в экспрессивных выражениях, а при счёте 6:3 отправился на переход. Осознав ошибку, Даниил негромко ругнулся.

Даниил Медведев в матче с Александром Мюллером на Уимблдоне-2024 Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Начало второго сета также осталось за Мюллером. Он легко выиграл первый гейм, а во втором сделал брейк. Медведев при «ровно» допустил двойную ошибку, а затем француз принял навылет. В третьем гейме Александр подтвердил брейк, продравшись через несколько «ровно». Тут Даниил словно бы понял, что дальше так продолжаться не может, и забрал следующие три гейма. Отыгрывая брейк, он вынуждал соперника ошибаться в довольно долгих розыгрышах, и такая тактика принесла плоды. Подавая в шестом гейме, Медведев сравнял счёт — 3:3.

Во второй половине партии чемпион US Open снова заставил понервничать российских болельщиков. В 10-м гейме у Мюллера был сетбол на приёме, но Медведев не позволил ему повести 2:0 по сетам. В 12-м гейме россиянин спасся в аналогичной ситуации, а тай-брейк начал плохо (0:3 с двумя мини-брейками), зато закончил отлично — 7:6 (7:4) за 1 час 4 минуты.

Даниил Медведев в матче с Александром Мюллером на Уимблдоне-2024 Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

В начале третьего сета Медведев действовал значительно лучше Мюллера. Во втором гейме он добился брейка, а в четвёртом мог сделать то же самое, но упустил все три брейк-пойнта, и счёт стал 3:1 вместо 4:0. Тут Даниил стал сорить неточностями. И если в пятом гейме он ушёл с брейк-пойнта, то в седьмом при «ровно» допустил двойную, а на брейк-пойнте пробил в сетку. После этого Александр, подавая, восстановил равновесие, выиграв гейм под ноль, — 4:4.

К счастью, Медведев извлёк уроки из предыдущих неудач в этом матче и не позволил оппоненту перехватить инициативу. В девятом гейме он взял свою подачу, а в 10-м зацепился на приёме и дождался ошибок от Мюллера — 6:4 за 47 минут.

Даниил Медведев в матче с Александром Мюллером на Уимблдоне-2024 Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Перед четвёртой партией Мюллеру понадобился медицинский перерыв. По возобновлении встречи теннисисты принялись брать свои подачи, причём Медведев вообще ничего не позволял сделать сопернику, проиграв лишь три очко в шести своих геймах! В восьмом гейме у россиянина даже брейк-пойнт был, но он не реализовал этот шанс. А в 10-м гейме Даниил был хорош на приёме и оформил волевую победу со второго матчбола, после того как Александр сделал двойную ошибку, — 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:4, 7:5 за 3 часа 29 минут. Стоит отметить, что за весь матч Медведев записал на свой счёт 14 эйсов.

Так Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдона. Не исключено, что там его соперником станет непростой китаец Чжан Чжичжэнь, который во втором круге играет с немцем Ян-Леннардом Штруффом. На травяном турнире в Галле Чжан Чжичжэнь победил Медведева.

Уимблдон завершится 14 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».