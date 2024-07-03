Шнайдер за 51 минуту разгромила чемпионку ТБШ на Уимблдоне! Диана выиграла 7-й матч подряд

В среду, 3 июля, на Уимблдонском турнире проходили матчи второго круга в обеих одиночных сетках. Сегодня свои поединки в Лондоне проводили сразу несколько российских игроков. Первой из отечественных спортсменок на один из кортов Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета вышла 30-я ракетка мира Диана Шнайдер. В соперницах у неё была представительница США Слоан Стивенс, занимающая 50-е место в рейтинге WTA. Напомним, в 2017 году американка стала победительницей US Open в женском одиночном разряде.

В дебютном очном противостоянии Диана сразу взяла инициативу в свои руки. Она с ходу сделала два брейка, поведя со счётом 5:0. Слоан сумела избежать «баранки», но партия осталась за россиянкой — 6:1. Отметим, что у Шнайдер проходили красивые размашистые атаки. Спортсменка часто попадала в линии или под них. Стивенс, наоборот, нередко допускала небольшие ауты, рядом с линиями, хотя у срывов у неё хватало. Статистика сета: 10/6 у Дианы по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 3/10 – у Слоан.

Чемпионка Бад-Хомбурга продолжила показывать классную игру и далее. Как и в стартовом сете, во второй партии Шнайдер отдала противнице также лишь один гейм. В итоге Диана оформила победу со счётом 6:1, 6:1 за 49 минут, впервые в карьере выйдя в третий раунд травяного ТБШ. Таким образом, наша соотечественница выиграла уже седьмой матч подряд. Статистика сегодняшнего поединка: 20/15 у россиянки по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 5/19 – у американки. В 1/16 финала британского мэйджора Шнайдер сразится с Эммой Наварро, которая легко закрыла Наоми Осаку.

3 июля за выход в третий круг Уимблдона-2024 также боролась и финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года в одиночном разряде Анастасия Павлюченкова. Россиянка играла с китаянкой Чжу Линь.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Чжу Линь. Правда, проводили поединок они почти 10 лет назад, в Пекине осенью 2014-го, и китаянка тогда победила на отказе Анастасии при счёте 6:3, 3:3 в пользу Линь.

После обмена брейками в начале сета Чжу смогла ещё раз взять чужую подачу. Линь играла в начале нового очного матча довольно чисто, в нужные моменты переходила в атаку и старалась успешно действовать на своей подаче. Статистика партии: 10 — 5 по ударам навылет и ошибкам у Чжу, 14 — 17 — у Анастасии соответственно.

Представительница Поднебесной и не думала останавливаться. На старте второго сета она сразу же сделала брейк, а затем сумела подтвердить его — 2:0. В дальнейшем девушки не позволяли друг другу даже зацепиться на приёме. Но финальную точку в противостоянии китаянка всё же поставила на чужой подаче. В девятом гейме партии Чжу Линь дожала Павлюченкову с третьего матчбола со счётом 6:4, 6:3 за 1 час и 24 минуты.

Добавим, что финалистка грунтового «Шлема» пыталась принимать навылет и остро, порой такие приёмы получались, но всё же ошибок на задней линии у Анастасии было слишком много. А Чжу в целом оставила очень приятное впечатление. В этой встрече Линь показала очень хорошее сочетание игры в обороне и атаке. На задней линии представительница Поднебесной выдерживала длинные обмены и хорошо переводила мячи по углам. Китаянка использовала классные удары в полуприсяде после глубоких приёмов, когда она классно била справа в пустую часть корта. За выход в четвёртый круг британского ТБШ Чжу сыграет с победительницей встречи Лулу Сун (Новая Зеландия) — Юлия Стародубцева (Украина).

Последней из отечественных теннисисток свой поединок в столице Великобритании проводила 101-я ракетка мира Эрика Андреева. Она встречалась с хорваткой Донной Векич, находящейся на 37-й строчке в мировой табели о рангах.

Теннисистки ранее никогда не играли друг с другом. В первом сете дебютной очной битвы поначалу была борьба. Спортсменки брали свои подачи. Однако продолжалось подобное развитие событий лишь до счёта 2:2. В пятом гейме партии Донна Векич реализовала свой четвёртый брейк-пойнт, создав себе необходимый задел — 3:2. А в концовке сета хорватка ещё раз взяла чужую подачу, затем успешно завершив его в свою пользу — 6:2 за 33 минуты.

Донна постоянно поддавливала оппонентку, подтверждая свой явный фаворитский статус этого матча. Уже на старте новой партии 37-я ракетка мира имела сразу 4 (!) возможности оформить брейк, однако ни один из них она не использовала. И всё же Векич собралась. Донна повела со счётом 4:1, затем впервые во встрече отдала подачу, но довела начатое до победного конца. Представительница Хорватии одолела Андрееву-старшую со счётом 6:2, 6:3 за 1 час и 32 минуты. В третьем круге Уимблдона Векич сразится с лучшей из пары Даяна Ястремская (Украина) — Варвара Грачёва (Франция).

Уимблдон-2024 завершится 14 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».