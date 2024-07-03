«В парах и миксте на ОИ у меня больше шансов». Медведев — после второго матча на Уимблдоне

Даниил Медведев не без некоторых сложностей, но справился с Александром Мюллером во втором круге Уимблдона, выиграв матч в четырёх сетах. На пресс-конференции после победы он рассказал о забавном эпизоде, который случился с ним на тай-брейке в первом сете, и о том, как он смог сохранять спокойствие в непростые моменты матча. Кроме того, российский теннисист рассказал, почему, в отличие от многих других топ-игроков, решил участвовать в Олимпиаде в Париже, и признался, что не будет расстраиваться, если однажды его дочка сломает его кубок US Open.

«Думаю, в парах и миксте на ОИ у меня больше шансов, чем в одиночном разряде»

— Это был непростой матч, соперник очень хорошо играл, а я показал не лучший свой уровень. Тяжёлый матч, были моменты, когда он ещё больше мог склониться в его пользу. Но я рад, что всё равно смог сохранять спокойствие, всё равно довольно хорошо подавал, он только два брейка сделал, для четырёх сетов это хорошо. Буду стараться играть ещё лучше, адаптироваться к Центральному корту. Жду следующего раунда.

— Я вас спрашивал о подаче снизу. Сколько он сегодня сделал таких, две или три?

— Две или три. Две точно было.

— Вы такое ждёте?

— На первой подаче я удивился. Но всё равно на обеих подачах я мог бы сыграть лучше. Это он принимает такое решение. Это как и обычный удар, в обоих случаях я успевал к мячу, но мог сыграть немного лучше, выиграть очко. Я не выиграл, но после этого уже был больше готов к такому, если бы он ещё попробовал, я бы мог сыграть лучше. Может, поэтому он больше не пробовал, понимал, что я к этому готов. Всё нормально. Я сам хотел подать на матч, но такой возможности не представилось. Если бы счёт был 40:0 или 40:15, я бы сам так подал, просто ради смеха. Но такой возможности не было, ничего.

— Что случилось на тай-брейке в первом сете?

— Я думал, счёт 6:4. Я был очень расстроен и собой, и что он так хорошо играет. 2:0 на тай-брейке, я здорово принимаю, и он бьёт сзади, цепляет сетку и мяч перескакивает. Кажется, у него раз 12 так сегодня получалось, это невероятно. Я был очень раздосадован собой, ситуацией. У меня было много брейк-пойнтов, а у него только один. Всё это навалилось на меня на тай-брейке, я немного психанул и подумал всё, сет закончен. Слышал, что судья что-то мне говорит, но думал, он просто хочет меня успокоить. А потом слышу: «Даниил, 6:3, 6:3». Я думаю, о чём он вообще? А потом увидел счёт. Не знаю, случалось ли со мной такое прежде. Это было смешно. Я подумал: «А что, если это мой второй шанс выиграть сет?». Но потом я проиграл очко. Рад, что во втором сете был намного более спокойным. Он же вёл 3:0 на тай-брейке, но я сохранял спокойствие и смог перевернуть матч.

— Вы планируете сыграть на Олимпиаде?

— 100% буду там, если всё будет в порядке со здоровьем.

— Многие теннисисты отказываются, почему вы решили поехать?

— Это было лёгкое решение. Мне очень понравилась в Токио, понравилась атмосфера. А там ещё был ковид, без людей, но мне всё равно понравилась атмосфера. Уверен, в Париже будет ещё круче. Если думать исключительно о карьере, то лучше ехать в Канаду готовиться к хардовому сезону. Но когда мне будет 40, я смогу сказать, что играл на Олимпиадах в Токио, в Париже, Лос-Анджелесе, у меня много всего классного было в жизни, в карьере. Я буду счастлив, буду много готовиться к парам и миксту, думаю, там у меня больше шансов, чем в одиночном разряде «Ролан Гаррос». Я классно проведу время, буду играть в удовольствие.

— Вы играли с Хуркачем пять сетов здесь три года назад, в этом году на АО тоже пять сетов. Что уважаете в его игре и какие трудности он доставляет?

— Эта вещь и вызывает уважение, и доставляет трудности, что мне не нравится. Это его подача. Думаю, никому не нравится принимать подачу Хуби, а на траве её принимать ещё сложнее. У нас были большие матчи, непростые. В этом году, кажется, на четвёртом турнире года, он уже 25 тай-брейков сыграл. Да, у него сильная подача, которую непросто принимать. И на линии он умеет играть, в Галле хорошо играл. Сильный соперник, на Уимблдоне не хочется оказаться с ним одной половине сетки. Кажется, мы с ним в разных.

«У меня есть прогноз, кто выиграет больше «шлемов», Синнер или Алькарас. Но я его не скажу»

— Карлос здесь действующий чемпион. Каково против него играть, сравните с другими топ-игроками?

— Карлос очень мощно бьёт. Лет в 17 он часто не попадал, и ты думал: «Ладно, у него сумасшедшие удары, но хотя бы он не попадает». Сейчас он редко не попадает, когда в ударе. В некоторых моментах на «Ролан Гаррос» он не попадал, ему приходилось непросто. Потрясает, потому что он играл против двух топов – Янника и Зверева. Даже когда показывал не лучшую свою игру, когда не попадал. Каждый раз, когда он посылал ракету в корт, у его соперника были такие проблемы. Неважно, в какой позиции, он легко генерировал мощь на медленных мячах, с чем у многих иногда бывают проблемы. На мой взгляд, это его главное качество.

— Такой же вопрос про Янника.

— С Янником немного иначе, но в то же время так же. У него качественные удары. Движение другое, мяч по-другому летит. У Янника мощные удары, но у Карлоса ещё мощнее. Янник начал нащупывать это в конце прошлого года в Канаде, где выиграл свой первый «мастерс». Он стал меньше не попадать. Мы всегда знали, что против него тяжело, он из любой позиции может сделать виннер, но может и не попасть. Сейчас он чаще попадает. Это нелегко. Чтобы его обыграть, надо самому делать виннеры с любой позиции на корте. Против них непросто играть, это большой вызов. Они уже великие чемпионы спорта. Впереди у них большие карьеры, в которых они могут войти в историю.

— Кого больше боитесь, Алькараса или Синнера?

— Не скажу, что боюсь, хотя я много им проигрывал. Но когда я играю против них, у меня нет страха. С Янником мы дважды играли в этом году, и на АО и в Майами я не боялся, но результаты были разными. Если мы говорим о таланте, хотя талант – не то слово, скорее – качество ударов. Я никогда не видел ничего подобного, как у Карлоса. Но он более нестабильный, чем Янник. Но у них великолепное противостояние, взять тот же пятисетовик на «Ролан Гаррос». У них отличное противостояние, но я постараюсь доставить им трудностей. Не люблю делать прогнозы. У меня-то в голове есть прогноз, кто больше «шлемов» выиграет и так далее, но озвучивать его не хочу. Поживём – увидим. Может, когда завершу карьеру, то скажу. Посмотрим, у кого будет больше «шлемов». Да нет, шучу!

— Что думаете о своей подаче?

— Тяжело сказать, потому что лучше всего подача у меня работает на харде. На грунте и траве я иногда хорошо подаю, как в прошлом году в Риме, а иногда она меня подводит. Думаю, у меня всё нормально с подачей. В этом году было много матчей, когда подача мне помогала. Даже на АО во всех матчах она была нестабильной, я часто отдавал свою подачу, но в каждом матче был момент, когда я входил в удар, например, против Зверева, когда проигрывал 0:2 по сетам, но потом ни разу не проиграл свою подачу, выигрывал тай-брейки. С Руусувуори было что-то похожее. Мне кажется, я возвращаюсь к привычному уровню. Не лучшая подача в туре, но довольно хорошая. Я этим доволен. Надеюсь, лучше всего буду подавать на US Open, ну и здесь, конечно.

— А в чём у вас сложности с подачей на траве?

— На траве сложнее отбивать мяч, потому что он скользит по корту. Новак в этом очень хорош, его подача сильно скользит по траве, сложно её принимать. А моя подача скользит на харде, и соперникам тяжело её принимать. Почему-то на траве моя подача не скользит так, как у других игроков. Я много над этим работаю, иногда получается, иногда нет.

«Кубок US Open важен для меня, но если дочка его сломает, ничего страшного»

— Вчера Маркета проиграла, будучи действующей чемпионкой. Когда вы приезжали на US Open действующим чемпионом, что отличалось?

— Вообще я всегда себя хорошо чувствую на US Open. Я играл против Ника, мог выигрывать первый сет, но проиграл, потом во втором сете почувствовал усталость. Что странно, обычно я на харде не устаю. Но он хорошо играл на том турнире, это был четвёртый круг. Да, я мог бы сыграть лучше, но ничего, это теннис. Но я чувствовал себя хорошо, и это единственный «шлем», где я был действующим чемпионом.

Я не видел матча [Маркеты], но слышал, что её соперница хорошо сыграла. В этом всегда сложность – соперница знает, что играет против действующей чемпионки, на Центральном корте, и постарается выиграть. И если у тебя не лучший день, ты можешь проиграть.

— Что больше всего для вас изменилось с завоеванием титула «Большого шлема»?

— Тут так же, как с Олимпиадой. Теперь он у меня есть. Много больших чемпионов много раз выходили в финал, но не смогли выиграть. Потому что против тебя всегда сильные соперники, это тяжело, надо выиграть семь матчей. Кто-то выигрывает 24 «шлема», кто-то девять, а кто-то из чемпионов вообще ни разу «шлем» не брал. Рад, что я смог добиться этого в своей карьере, буду стараться выиграть больше. Сколько – не знаю. У меня уже были шансы это сделать, но не получилось. Буду пробовать дальше. Для меня это очень важное достижение, у меня дома стоит кубок, я его вижу, и что бы ни случилось, я всегда могу сказать, что являюсь чемпионом US Open. И очень этим горжусь.

— Дочка с кубком играет?

— Она пока не проявляла к нему интереса, но я ей, конечно, разрешу. Мне всё равно. Эти вещи важны для меня, но если дочка сломает, нестрашно.